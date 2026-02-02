Folytatódó újjászületés Drezdában

Lekerült az állványzat, ismét feltárult a barokk palota homlokzata. Kép forrása

Az Architextúra olvasói számára (is) már jól ismerős Drezda, illetve a városban zajló rekonstrukciós munkák. A háború utolsó hónapjaiban lebombázott város pusztulásáról, az újjáépítést övező vitákról rendszeresen beszámoltunk. A város minél teljesebb rekonstrukciójáért küzdő civilek a napokban újabb győzelmet arattak: elkészült az egyik legszebb barokk palota újjáépítése.

Az egyik első rekonstrukciós terv. Kép forrása

A Palais Hoym, vagyis a Hoym-család városi rezidenciája alig pár méterre állt a Frauenkirchétől, vagyis a nevezetes Miasszonyunk-templomtól, ami Drezda pusztulásának, majd újjászületésének jelképévé vált. Hiába zárult le hosszas viták után a Neumarkt, vagyis az újpiac újjáépítése, a csatlakozó területek, így a Hoym-palota telke is még évekig üresen álltak.

Kilátás a Frauenkirche tornyából 2020-ban és 2024-ben. Képek forrása

A drezdai rekonstrukció lényege, hogy nem mindent építenek vissza eredeti formában, csupán a legjelentősebb „vezérépületeket”. Viszont helyreállítják az egykori telekosztást, utcahálózatot. A nem rekonstruált épületek helyére kortárs, ugyanakkor konzervatív, a helyi hagyományokhoz alkalmazkodó homlokzatok kerülnek. A palota mérete és művészi színvonala okán egyike ezeknek a vezérépületeknek, így nem csupán gyönyörű francia rokokó jellegű homlokzata, hanem az egész épület újjászületett – egyébként szerkezetileg vasbetonból.

A palota homlokzata. Kép forrása

Az utcaképen látható, hogy a vezérépületet kortárs megfogalmazású, de illeszkedő házak övezik:

Az épületben jelenleg a belső munkák zajlanak:

Az épületből pusztán pár töredék maradt fenn, ezeket visszaillesztik az eredeti, illetve a rekonstruált környezetükbe. A palota legkülönlegesebb része, az udvar, az ott álló pavilonszerű szárnnyal is rövidesen elkészül, a látványtervekből valóság lesz:

A palota udvara – egykor, és hamarosan. Kép forrása

Az épületszárny még (vasbeton)szerkezetkész állapotban. Kép forrása

A palota elkészültével a városvédők, a rekonstrukció-pártiak nagy győzelmet arattak, de örömük még korántsem teljes: még számos épület vár újjáépítésre a városban – a látványterveket mindenesetre más elkészítették a lelkes civilek.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Filip Singer