A civil közösségek ereje — ünnepeljük a Civilek Napját!

A civil szervezetek fejlődése Magyarországon az 1989-es változások után robbanásszerű volt, és mára több tízezer szervezet működik az országban. Ezek az egyesületek és alapítványok együtt sok ezer önkéntes munkájával és elköteleződésével alkotják azt a dinamikus közösségi hálót, amely valóban képes hatni a társadalom mindennapi életére.

A civilek a közösség hangját képviselik

A civil közösségek jelenléte egy társadalom életében elengedhetetlenül fontos, mint egy fának a gyökerei, mert láthatatlanul tartanak, és segítséget, kapaszkodót adnak. A civilek szociális segítséget nyújtanak, támogatják az egyedül vagy családban élő rászorulókat, kulturális és közösségi programokat szerveznek, amelyek erősítik az identitást és közösségi összetartozást, edukációs tevékenységet folytatnak segítve a gyermekes családokat. Az önkéntes tevékenységeken keresztül ösztönzik az aktív részvételt fontos társadalmi ügyekben, és sok esetben hiánypótló szolgáltatásokat biztosítanak, ahol az állami rendszer nem ér el mindenkihez.

A civilek hangot adnak egy közösségnek. Felhívják a figyelmet a társadalmi problémákra, képviselik a emberek érdekeit azokon a fórumokon, ahol máskülönben kevésbé lenne hallható a hangjuk.

Erőt adó közösségi jelenlét

Ez a sokszínűség megerősíti a társadalmat, hiszen különböző nézőpontok, értékek és tapasztalatok találkoznak, együtt alakítva egy olyan közös teret, ahol az emberek tanulhatnak egymástól és egymásért dolgozhatnak.

A civilek „jócselekedeteket” végeznek, és hidakat építenek az emberek között, ezzel erősítik a társadalmi együttműködést és hozzájárulnak ahhoz, hogy egy közösség önállóan, aktívan valósítsa meg saját céljait.

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) megalapításakor alapvető szempont volt, hogy tevékenységünkkel és célkitűzéseinkkel érzékenyen és hatékonyan reagáljunk mind a közvetlen környezetünkben, mind pedig a társadalom egészében megjelenő hiányokra. Hiszünk abban, hogy a civil szervezetek munkája képes valódi, pozitív változást elindítani a társadalomban és az emberek mindennapi életében. A helyi közösségekre és problémákra fókuszáló kezdeményezéseink, valamint más civil (Mindennapok Női Szemmel Egyesület, Zöld Követ Egyesület, Összefogás XI. Sportegyesület) és családszervezettel való együttműködéseink alapján azt a tapasztalatunk, hogy jó úton járunk. A családok számára olyan edukációs programokat, kulturális és sporteseményeket tudunk létrehozni, amelyek kézzelfogható módon járulnak hozzá céljaink megvalósulásához.

A Ficsak működésének egyik legfontosabb pillére, hogy tevékenységeink jelentős részét partnerségben valósítjuk meg. Jó példa erre tavalyi adventi adománygyűjtésünk is. Egy régi álmunk vált valóra azzal, hogy a civil szféra összefogásával 2025-ben immár tizedik alkalommal szervezhettük meg a Családszervezetek Adventi Jótékonysági Adománygyűjtését, melynek keretében az Élet Kis Virága Alapítványt támogattuk. A gyűjtésből befolyt összeg teljes egészében egy rekreációs ház építésének befejezésére fordítódik, ahol a halmozottan hátrányos gyermekeket nevelő családok pihenhetnek, feltöltődhetnek.

A civilek által szerveződött események, közösségi programok, flashmobok, bemutatók, workshopok, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések mind azt a célt szolgálják, hogy felhívják a figyelmet a civil szervezetek sokszínűségére és erejére.

Bárki részt vehet a civil aktivitásokban, például azzal, hogy önkéntesként egy helyi kezdeményezés mellé áll, segít közösségi rendezvényeken, civil szervezeteket adományokkal vagy adója 1%-ával támogat, és a mindennapi életben odafigyel másokra.

Az önkéntes munkával erősítjük a társadalmi szolidaritást, az egymás iránti bizalmat, együttműködést, s együtt építjük a társadalom összetartó szövetét.

A Ficsak családbarát küldetése

Az idén 10 éves FICSAK felhívást intéz a családbarát szemléletű kerületek felé a családi értékek és a közösségek erejének előmozdítása érdekében. Civil szervezetünk, és alapítónk Király Nóra is szívügyének tekinti a helyi családos közösségek támogatását, az egészséges életmód és a sport népszerűsítését, valamint a gyermekvédelem erősítését. Szeretnénk, ha a FICSAK a jövőben még több helyi családos eseményhez kapcsolódhatna, erősítve a családok összetartozását és a közösségi életet.

Örömmel várjuk az info@ficsak.hu email címen azok jelentkezését, akik fontosnak tartják a családbarát szemlélet előmozdítását.

Kiemelt kép forrása: Ficsak blog