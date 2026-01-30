A pápa is elítélte az antiszemitizmus minden formáját

A napokban világszerte megemlékeztek a holokauszt áldozatairól és talán nem véletlen, hogy Leó Pápa megerősítette az egyház álláspontját az antiszemitizmus minden formája ellen, híven a Nostra Aetate – kezdetű Nyilatkozatban foglaltakhoz. Ugyanígy elítél minden hátrányos megkülönböztetést vagy zaklatást, amelyet etnikai, nyelvi, nemzetiségi vagy vallási okokból követnek el. „Harcolunk az antiszemitizmus minden formája ellen” – jelentette ki a Szentatya.

A helyzet Európában egyre súlyosabb, A francia belügyi források szerint 2025 első felében mintegy 646 antiszemita cselekményt regisztráltak (január–július), ami 27 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakához képest, de a szám még mindig jóval magasabb volt a 2023 előtti szintnél – írta ifj. Lomnici Zoltán az Alaptörvény blogon.

A Combat Antisemitism Movement Antisemitism Research Center (ARC) havi jelentése alapján pedig 2025. január 1. és november 30. között világszerte 6333 antiszemita incidenst regisztráltak, amely magasabb volt, mint a 2024-es ugyanilyen időszakban (5 891 eset). Ebből Németország esetleges része is szerepel, de a forrás nem ad országonkénti bontást.

Korábban az Európai Bizottság 2023. november 5-i közleményében jelentette ki, hogy „az európai zsidók ma ismét félelemben élnek.” A nyilatkozat helytállóak minősíthető, azonban akik erről tehetnek, azok kizárólag a brüsszeli és migrációpárti tagállami politikusok, akik a szavak és a tettek szintjén is támogatják a migrációt és nem lépnek fel érdemben az illegális bevándorlással szemben. A migránsok zöme fiatal és középkorú muszlim férfi Észak-Afrikából és a Közel-Keletről, akik körében általános az – adott esetben tettlegességben is megnyilvánuló – radikális antiszemitizmus.

Mindeközben hazánkban a zsidó vallásúakat a hitbéli meggyőződésük miatt érje diszkrimináció, testi vagy lelki bántalom, illetve, hogy korlátozzák őket a vallásuk szabad gyakorlásában. Az Alaptörvény XV. cikk garantálja, hogy alapvetői jogainak gyakorlása során senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés (többek között) a színe, neme, vallása, valamint bármilyen más véleménye vagy egyéb helyzete miatt. Ez a rendelkezés fogalmilag teszi lehetetlenné az antiszemitizmus, a cigányellenesség és a homofóbia rendszerszintű, „államilag elismert” jelenlétét. Korábban Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) főrabbija a Magyarország Barátai Alapítvány által szervezett nemzetközi konferencián a következőt mondta: „Magyarország valószínűleg a zsidók számára legbiztonságosabb hely jelenleg Európában.” A Főrabbi megjegyezte: „Ami az antiszemita tendenciákat illeti, Magyarország nemzetközi összehasonlításban mindenképpen biztonságosnak számít.”

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa Úrangyala (Angelus) imádságát mondja a vatikáni lakosztályának a római Szent Péter térre néző ablakából 2025. október 26-án. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami)