A háborúra költsünk vagy rezsicsökkentésre?

Brüsszel a rezsicsökkentés és a 13. / 14. havi nyugdíj jelenlegi formájának eltörlését várja el a magyar kormánytól és a 2010 előtti modellhez való visszatérést kéri. Teszi ezt annak ellenére, hogy erre a multiknak és spekulánsoknak kedvező modellre a magyarok már többször nemet mondtak.

A jóhoz könnyű hozzászokni! Nem lehet elégszer elmondani, hogy a polgári kormány által bevezetett intézkedések támogatásai a megcélzott lakossági körnek „nemcsak járnak, hanem jutnak is”. Nézzük meg a rezsicsökkentés mögötti társadalomirányítási logikát, amit az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai évről évre támadnak és annak megváltoztatását sürgetik. A rezsicsökkentés jelenleg az átlagfogyasztás mértékéig fix áron biztosítja a háztartásoknak az energiát, ami által kalkulálhatóvá válik a rezsiszámla. Eddig sem lehetett a kerti medencét és a kocsifelhajtót rezsicsökkentett árú árammal fűteni, aki ilyet mond, csak hergel.

Az energia árát a piac határozza meg, ám az EU-ban már régen nem beszélhetünk valódi piacról. A bizottság ugyanis a “zöld átállás” keretében CO2-kvótát és karbonadót vezetett be, amelyek mesterségesen megdrágítják a fosszilis energia árát, hogy a megújuló energia beruházások versenyképesek és idővel kifizetődőek legyenek. Amikor Nyugat-Európa még jól működött, a megújuló energia valós versenyhátrányát a cégek (főszabályként) innovációval és a kormányok (kivételként és csak a technológiai átállás idejére) állami támogatással, vagy adókedvezményekkel kompenzálták. Az ideológiák által vezérelt brüsszeli elefántcsonttoronyban ma minden a feje tetejére állt. Az egyre bürokratikusabb szabályozás formájában megjelenő uniós támogatás főszabállyá vált és állandósult. Az innováció már régen Kínából és az USA-ból érkezik, Európa csak kullog az események után, az eltorzított piaci irrealitásban a gombhoz varrják a kabátot.

Az orosz-ukrán háború, különösen az Északi Áramlat gázvezetékeinek felrobbantása csak rontott a helyzeten. Az európai ipar és a háztartások számára elérhető energia mennyisége jelentősen csökkent, miközben annak ára hullámvasútra került. Aki azzal “érvel”, hogy a gáz ára most annyi, mint a háború előtt, az elhallgatja, hogy ennek egyik fő oka az energiaintenzív ipari termelés bezuhanása és az emiatt csökkenő nagyfogyasztói kereslet. A rezsicsökkentés magyar modellje pont ezektől a visszásságoktól védi meg a magyar háztartásokat, ezeket a hullámokat simítja el. Mivel a magyar lakosság 90%-a saját tulajdonú lakásban él és a magyar átlagjövedelem még nem érte el az uniós átlagot, ezért a lakhatás biztonságának kiemelt jelentősége van. Ahogy a kormány a devizahitelek rendezését a saját lakás megőrzésének céljával hajtotta végre, úgy biztosítja a rezsicsökkentés 2013-ban bevezetett rendszere az energiaszámlák kalkulálható szinten tartását.

Azt, hogy a háztartások energiaszámlája az átlagfogyasztás mértékéig fix, vagyis kalkulálható, az emberek ugyanúgy beárazták, mint a 15% SZJA-t. Így alakították ki életstratégiájukat és családi költségvetésüket, így vettek fel jelzáloghitelt, vagy így kalkuláltak, amikor nagyobb lakásba, vagy családi házba költöztek. Nehéz egyről a kettőre lépni, de arra is gondolni kell, hogy ezt a nagyobb lakást, vagy családi házat fenn is kell tudni tartani. Az immáron 13 éve működő rezsicsökkentés az életünk részévé vált és sokan el sem tudják képzelni, hogy ez megszűnjön, vagy érdemben megváltozzon.

A brüsszeli elvárások pedig pont a rezsicsökkentés és a 13. / 14. havi nyugdíj általános formájának beszántását várják el a magyar kormánytól. Emlékezzünk 2002-re, amikor Lendvai Ildikó akkori szocialista politikus„lassan mondta, hogy mindenki megértse. Neeeeeeem leeeessz gázáremelés!’” — aztán lett. A Tisza Párt most ugyanazt mondja, mint Medgyessy Péter 2002-ben, hogy „a jó intézkedéseket megtartják”. Aztán ez is másként lett. A baloldali kormányok kivezették az akkor igencsak népszerű 30 milliós otthonteremtési támogatást, szélesre tárva a kaput a devizahitelek előtt.

Miért gondolhatjuk, hogy a Tisza Párt kampányígéreteit egy csipetnyi sóval kell kezelni? A Tisza Párt európai anyapártja, az Európai Néppárt (EPP) által dominált Európai Bizottság adja ki azokat a korábban már említett országspecifikus ajánlásokat, amelyek a rezsicsökkentés és a 13. / 14. havi nyugdíj jelenlegi formájának eltörését követelik. Mit ajánlanak helyette? A nálunk 2010 előttről ismert modellhez való visszatérést, amire a magyarok már a 2008-as szociális népszavazáson és a 2010-es országgyűlési választáson is nemet mondtak. Brüsszel csak a „rászorulóknak” adna rezsitámogatást és plusz nyugdíjat, amit most minden háztartás és nyugdíjas megkap.

2010 előtt a “rászorulókra” hivatkozva sarcolták a középosztályt és a hazai vállalatokat, hogy a pénzt a spekulánsoktól és nagy befektetési alapoktól felvett hitelek törlesztésére költsék. A középosztály és a cégek igazságtalannak tartották a sarcot, sokan az akkor már egykulcsos adót alkalmazó Szlovákiába tették át cégük székhelyét, vagy a magas regisztrációs adó miatt szlovák vagy német rendszámos autót vettek. Milyen „véletlen”, hogy az ellenzéki adótervekben most is drágítanák az autózást, a regisztrációs adó helyét a 36% ÁFA vette át, ám az eredmény várhatóan ugyanaz lenne.

Mi történne, ha a brüsszeli elvárásokat szolgaian kiszolgáló kormánya lenne az országnak? A Brüsszel által szintén követelt progresszív adó bevezetése után a legtöbb munkavállaló elérhető jövedelme csökkenne, miközben a nem „rászoruló” háztartások rezsiszámlája — egyes becslések és a környező országok tapasztalata alapján kétszeresére-háromszorosára — nőne. A 2010 előtti időkből és az ellenzéki adótervekből ugyanaz világlik ki: Az átlagkereset körüli jövedelem már nem jogosít támogatásra, így ha valaki nem tudja jövedelmét a megváltozott környezethez igazítani, akkor kevesebb jövedelméből kell a magasabb számlát kifizetnie.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért akar az EU ennyire változást a magyar rendszerben? A jelenlegi rendszerben az energiacégek profitjára kivetett „Robin Hood-adó” bevétele is a rezsicsökkentésbe folyik be, így ha nincsen mindenki számára elérhető rezsicsökkentés, akkor erre a különadóra sincsen “szükség”. Ami a multiknak többletbevétel és profit, azt a támogatásból kieső háztartásoknak drágulás. Így válik jobban érthetővé, hogy miért látunk ennyi „energiaipari menedzsert” a Tisza Párt árnyékkormányában. A multik profitja mellett a felszabaduló pénzt akár Ukrajna és a háború költségeinek támogatására is fordíthatnák, elvégre most fejelték meg az eddigi igényeket újabb 1,500 milliárd dollárral, amiből kb. tízmilliárd jutna Magyarországra.

Az áprilisi választás egyik tétje a rezsicsökkentés és a 13. / 14. havi nyugdíj jelenlegi formájának megőrzése, vagy a 2010 előtti gyakorlathoz való visszatérés, amikor a „rászorulókra” való hivatkozással kopasztották a középosztályt és a hazai vállalkozásokat. Jól mutatja ennek a hivatkozásnak a képmutatását, hogy a nyugdíjasok, szegények, munkások és falusiak többsége 2006 ősze óta a Fidesz–KDNP pártszövetségre szavaz, mert nem a Brüsszel és a multik érdekét képviselő aktuális formáció, hanem a magyar emberek életvalóságát szem előtt tartó és szuverén politikát folytató nemzeti erők által látja jobban képviselve saját érdekét. A nemzeti petíció harmadik kérdése a háború költségigénye miatt veszélyeztetett rezsicsökkentés megtartására kérdez rá, így arra biztatom Önöket, hogy gondolkodjanak el a rezsicsökkentés kérdésén és minél többen töltsék ki belátásuk szerint a Nemzeti petíciót!

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu)