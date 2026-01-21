Hogyan olvassunk közvélemény-kutatást?

A többség Fidesz-győzelmet vár! — nem véletlen, hogy az ellenzékhez közeli intézetek és médiumok nem ezzel a felütéssel közlik kutatási eredményeiket, holott ez is kiolvasható kutatásaikból. Ennyire fontos címadás és az, hogy újságolvasóként mi ne csak a szalagcímet és az első bekezdést olvassuk el!

Ha most vasárnap lennének választások, Ön melyik pártra szavazna? — ahogy közeledünk ahhoz a bizonyos áprilisi vasárnaphoz, úgy irányul egyre nagyobb figyelem a közvélemény-kutatásokra. Politikai elemzőként én is figyelem ezeket a kutatásokat és egy olyan agytrösztnél dolgozom, amely maga is rendszeresen publikál ilyen kutatásokat. A jó (politikai) döntés alapja a jó előkészítés, a tömegdemokráciák korában ez a közvélemény hangulatának követését is jelenti, elvégre egyáltalán nem mindegy, hogy a társadalom többségének egyetértésével születnek-e döntések, vagy azzal ellentétben? A 2010 utáni magyar politika több újítása közül a Nemzeti konzultáció az egyik olyan intézmény, amivel a kormány fontos társadalmi kérdésekben vitát tud generálni és a beküldött válaszok alapján a többségi álláspont mentén tudja az adott kérdést rendezni. A vitában akarva-akaratlanul az ellenzékhez közeli véleményformálók, intézetek és médiumok is részt vesznek, mivel ők is a kormány által felvetett kérdésekről mondják el véleményüket, kritikájukat és fogalmaznak meg adott esetben alternatívákat. A kormány által “fentről” indított nemzeti konzultáció, népszavazás, véleménynyilvánító szavazás és a nemzeti petíció két országgyűlési választás között is biztosítja a részvételi demokrácia működését, amit “alulról” aláírásgyűjtések, népszavazási kezdeményezések és petíciók egészítenek ki. Ezek is tükrözik a társadalom véleményklímáját, ám a pártok támogatottságát mégis a közvélemény-kutatások mutatják legjobban. Legalábbis ezt várjuk tőlük.

A közvélemény-kutatások megbízhatósága az utóbbi időben kérdőjeleződött meg a nyugati világban azzal, hogy a fontos választások előtti kutatások számai és a valós eredmények között szakadéknyi távolság tátong. A gyanú szerint nem arról volt szó, hogy “félremérték” a közvéleményt, vagy egyes szavazói csoportokat nem tudtak a kutatók elérni. Felvetődik a gyanú, hogy a kutatási eredmények politikai kampánytermékként való használatát látjuk.

Ezek láttán adja magát a kérdés, hogy miként olvassuk a közvélemény-kutatásokat? A válasz: A trendeket nézzük, amelyek legalább 3-6 hónap alatt alakulnak ki. A mai magyar helyzetre lefordítva ez azt jelenti, hogy a Tisza Párt erősödése már 2025 tavaszának végére, nyarának elejére megállt, majd Orbán Viktor interjúsorozata és az ellenzéki adóemelési tervek kiszivárgása után a Fidesz támogatottsága ismét növekedésnek indult. A görbékből ez olvasható ki. Hol van akkor az “átverés”? — kérdezhetik jogosan. Az egyik trükköt a Politico globalista portál mutatta be nemrég, de hazai médiumok és “elemzők” is szívesen használják: Öt-hat ellenzékhez közeli intézet adatai mellé csak egy kormányközeli intézet adatait számolják be az átlagba, ami így egy irányba lejt. Ahogyan — látva a nagyobb érdeklődést és szavazói igényt — a választáshoz közeledve egyre több kormányközeli intézet kezdett kutatási adatai publikálásába, a Politico ezeket is bevette az átlagba, így az eddigi Tisza-vezetés kisimult és egy döntetlen közeli helyzet állt be, ami szembement a globalista narratívával. Egy-két hét után visszatértek a régi modellhez, így már ismét csak egy kormányközeli intézet adatait számolják az átlagba, a különbség megugrott, a narratíva helyreállt. Papíron legalábbis.

Miért beszélhetünk ellenzékhez közeli intézetekről, amikor ők saját magukat “függetlennek” tekintik? Itt is egy csúsztatást látunk: Egyes intézetek és médiumok a “kormánytól ‘függetlennek’” tekintik magukat. Ez rendben is volna, ha az olvasók hiteles tájékoztatása érdekében hozzátennék a valóság másik részletét, miszerint az aktuális ellenzéktől és a globalista elittől már messze nem ennyire “függetlenek”. Honnan tudhatjuk ezt? Tőlük maguktól, elvégre egy 2022 őszi interjúban két, ma is publikáló, ellenzékhez közeli intézet vezetője maga ismerte be egy interjúban, hogy a 2022-es választás előtt Márki-Zay Péter akkori kihívó kampánystábja mellett egy “kutatói kerekasztalt” hoztak létre. A legtöbb ellenzékhez közeli intézet globalista érdekköröktől kap pénzt, és egészen “véletlenül” olyan kutatatási eredményeket hoznak ki, amelyek ezen érdekkörök narratívját erősítik. Magukra nézve ezt a “függetlenség” netovábbjának tartják, ám a kormányközeli intézeteket “propagandistának” bélyegzik, mert mindenki előtt nyitott közbeszerzési eljárásokon elnyert kormányzati megrendelések alapján készítenek kutatásokat a globalista narratívával szembemenő témákban.

Milyen trükkökkel találkozunk még? A címadásnak is van “terelő” hatása, elvégre nem mindegy, hogy rohanó korunkban milyen címet adnak egy cikknek? Az ellenzékhez közeli intézetek kutatási eredményeinek publikálási módja az utóbbi időben a “Hogyan áruljunk reményt?” kategóriában indulhatna a politikai Oscar-díjért. Egy friss kutatás azt mutatja, hogy a választást végső soron eldöntő bizonytalan szavazók többsége (21:36 arányban) a Fidesz-győzelmét várja. A kutatásról szóló cikknek valamiért nem a “Többség a Fidesz-győzelmét várja”, hanem az adott intézet előző méréséhez képest két százaléknyi, vagyis hibahatáron belüli elmozdulásból kikövetkeztetett “Nyílik az olló” címet adták, holott a kutatásból mindkét következtetés levonható lett volna. Lett is belőle nagy magyarázkodás.

Nem véletlen, hogy egyes “független” elemzők úgy kezdik véleményüket, hogy “Ha igazak ezek a számok, akkor a helyzet már nem megfordítható” — és mi van, ha a kutatás másik adatsora az “igaz”, miszerint a többség a Fidesz győzelmét várja? Akkor a Tisza nem tud fordítani? Egy másik csúsztatás szerint “azért hihetünk a mostani számoknak, mert ezek az intézetek korábban sem mérték alul a Fideszt”. Az előző választásokon nem a Fideszt mérték aránytalanul alul, hanem az ellenzéket aránytalanul fölül, így a négy évvel ezelőtti helyzet megismétlődését feltételezve, indokoltabbnak tűnne a Tisza Párt meseszerű számainak megkérdőjelezése, de erre azon az oldalon nem jut idő és energia, mivel az gyengítené azt a reményt, amit pont az ilyen kutatások és vélemények árulnak.

Félreértés ne essék, ne legyünk naivak! Minden érdekcsoport és politizáló szervezet igyekszik maga számára megnyerni a közvéleményt és az is nyilvánvaló, hogy a közvélemény-kutatásoknak van “terelő” hatása. Az viszont egyáltalán nincsen rendben, ha a globalista befolyás alatt álló média riválisait és azokat a kutatásokat, amelyek nem illenek a narratívjukba, következetesen címkézve mutatja be, míg magát és a narratíváját erősítő kutatási eredményeket a “függetlenség utolsó letéteményeseiként”. A szavazóra kéne bízni a döntést! Már nem kell sokat aludni, április 12-én kiderül, hogy kinek volt igaza.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke győzelmi beszédet mond a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén, a Bálnában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án. Mögötte Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, Máger Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz alelnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Kubatov Gábor pártigazgató és Gál Kinga európai parlamenti képviselő (b-j). (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)