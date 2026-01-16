Perelhető a közvélemény-kutató, ha szándékosan manipulált eredményt publikál?

Hazánkban még nem volt erre precedens, de az USA-ban éppen zajlik egy ilyen eljárás és nem is akárki kezdeményezte.

Korábban előfordult már, hogy közvélemény-kutatással foglalkozó szereplők zsarolással, fenyegetéssel vagy nyomásgyakorlással próbáltak pénzt/előnyt kicsikarni és ezt a tevékenységüket összekapcsolták a szakmai munkájukkal.

Ennek több formája is lehet, például a kutató adatokat tart vissza, míg ellenszolgáltatást nem kap, vagy hamis rangsort vagy kutatási eredményt díjazásért cserébe.

Az ilyen típusú cselekmények általánosságban tényállástól erősen függően megvalósíthatják a vesztegetés, a zsarolás, a kényszerítés bűncselekményét, szándékosan hamis adatok közlése pedig a rágalmazás körében is értékelést nyerhet.

Ráadásul konkrétan a baloldali közvélemény-kutatók kapcsán fontos, hogy 2022-ben a választásokat megelőzően volt olyan ismert cég, amely 17 pontot tévedett az ellenzék javára, de nem volt ritka 13, vagy 10 százalékpontos „félremérés” sem.

Végezetül e körben említhető, ha egy kutatás kapcsán bebizonyosodik, hogy – különösen egy ellenérdekelt párt megbízására vagy kérése alapján – szándékosan manipulálja a közvéleményt bizonyíthatóan hibás módszertan, vagy valótlan adatok segítségével, utóbbi kimerítheti a választási csalás bűncselekményét.

A Büntető Törvénykönyv 350. § (1) bekezdése alapján, aki a választási eljárásról szóló törvény vagy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés során arra jogosultat a választásban, a népszavazásban, a népszavazási vagy az európai polgári kezdeményezésben megtévesztéssel befolyásolni törekszik, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ehhez kapcsolódóan említhető, hogy az Egyesült Államok elnöke pert indított a Des Moines Register és J. Ann Selzer közvélemény-kutató ellen, amiért a lap egy 2024-es előválasztási időszakban közzétett Iowai közvélemény-kutatást, amelyben Kamala Harris jelentősen vezetett Trump előtt az államban. Trump szerint ez a közvélemény-kutatás „brazen election interference” (nyílt választási beavatkozás) és fogyasztói megtévesztés volt, és a fogyasztóvédelmi normák megsértését jelenti. A jogvita továbbra sem zárult le véglegesen a Trump-féle fogyasztóvédelmi keresettel kapcsolatban, az eljárást most Ohio állam helyett az iowai állami bíróság fogja elbírálni, miután Trump áthelyeztette az ügy tárgyalását.

Kiemelt kép: Donald Trump és Kamala Harris kezet fognak a 2024-es amerikai elnökválasztás egyik elnökjelölti vitája előtt (Forrás: X.com)