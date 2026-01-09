Tornyok – kilátással

A geodéziai mérőtoronyból átépített kilátó a Csóványoson. Kép forrása

A beköszöntött téli idő különösen alkalmas arra, hogy egy-egy túra keretében tájaink régen látott havas arcában gyönyörködjünk. Alkalmasint egy kilátó tetejéről, ami építészetileg is sokszor érdekes és értékes. Következzenek hát hazánk legszebb és legizgalmasabb kilátótornyai – és természetesen kilátásai!

Buják, Sasbérci kilátó

A műemlékileg is értékes kilátótorony a gyönyörű tájban. Kép forrása

A Buják feletti Sasbérc kilátó olyan, mintha az Alpokból repítették volna a Cserhátba. Mindez nem véletlen, az épületet 1920-ban emeltette gróf Pappenheim Siegfried, felesége, Károlyi Erzsébet kérésére. A német származású főúr müncheni építészt kért fel a tervezésre. Franz Zell a német hagyományos építészet modern formában történő újrafogalmazásának fő képviselője volt, így került ez az ízig-vérig németes épület hazánkba. Ami persze egyáltalán nem baj, hiszen az ország egyik legszebb kilátójáról van szó. Minden évszakban érdemes felkaptatni a legfelső teraszra, a Cserhát, a Mátra, az Alföld jelentős része, és tiszta időben a Tátra is jól látható.

Boldog Özséb-kilátó

A geodéziai mérőtoronyból lett kilátó. Kép forrása

Az 1970-es években hazánkban geodéziai mérőtornyok 107 tagú hálózata épült ki (a magyar földmérés történetét ebben a bejegyzésben mutattuk be), ahol stabilizált földmérési pontokat helyeztek el, a tornyok hálózata mérőműszerekkel összelátható, így az egész országot lefedő háromszögháló hozható létre. Ezek az építmények egyszerű beton hengerek, amiket értelemszerűen a kiemelkedő pontokon helyeztek el (az Alföld legmagasabb pontján, a Bajához közeli Illancson is van egy ilyen torony), így adódott, hogy kilátóként is lehetne hasznosítani ezeket. 2010 után sorra bővítették a mérőtornyokat, a Pilis-tetőn állót, a pálos rend alapítójáról elnevezett kilátót 2014-ben adták át. Koller József tervei szerint egészült ki a betonhenger egy izgalmas fa rácsozattal. Ahogy a legtöbb kilátó, ez is kiváló célpontja lehet egy túrának, többek között Budapestet lehet egy újabb szögből megszemlélni.

Csóványosi kilátó

A Börzsöny egykori vulkáni kráterének peremén álló kilátó. Kép forrása

A pilisi kilátóhoz hasonlóan geodéziai mérőtorony bővítésével létesült a címlapképen is látható kilátó. A kibővített, felújított tornyot 2014 őszén adták át. A játékos kiegészítést Vörösné Barcsi Erzsébet, az Ipoly-erdő építésze tervezte. Mondani sem kell, hogy a kilátóból fantasztikus panoráma tárul a látogató elé, tiszta időben (és jó objektívvel) az Alpok csúcsai is lefényképezhetők, de Nyitra, a Mohi Atomerőmű, a Tátra is elég gyakran látható.

Lillafüred, Zsófia-kilátó

A 2022-ben felavatott rekonstruált kilátó. Kép forrása

A fürdőhely jelképének számító Zsófia-kilátót 1900-ban avatták fel. A kilátó nevét a Borsodi Bükk Egylet alapítója, báró Vay Béla Borsod vármegyei főispán felesége, gróf Teleki Zsófia tiszteletére és emlékére kapta. A pagodaszerű építményből eleve csodás kilátás tárult fel, amit csak fokozott a Palotaszálló felépítése az 1920-as években. Az eredeti tornyot 1950-es években bontották le, a közeli légvédelmi bázis kialakítása miatt. Az épület iránt nagy nosztalgia volt a miskolci polgárok körében, ezért már a rendszerváltás után elindult a gondolkodás az újjáépítésről. Végül csak 2022-ben adták át a rekonstruált építményt, ami az Északerdő szervezésében épült újjá. Az új tervek alapvetően követik az egykori előd kialakítását, de néhány változtatást azért eszközöltek, így már nem létrán lehet feljutni, hanem kényelmesebb és biztonságosabb lépcsőn. De a kilátás ugyanolyan pazar, mint egykor volt!

Budapest, Naplás-kilátó

A kilátó, háttérben a névadó tóval. Kép forrása

A Szilas-patak felduzzasztásával az 1970-es években létrehozott Naplás-tó a környékbeliek egyik kedvelt kirándulóhelyévé vált. A szomszédos magaslaton 2021-ben adták át a Gutowski Róbert tervezte, különleges, kristályszerű geometrikus formájú kilátót. A felső teraszról a pesti oldal felett zöldellő Budai-hegység, másik oldalról a Gödöllői-dombság is jól belátható.

Balatonberény, Somoshegyi kilátó

A kilátó az avatás napján. Kép forrása

Bár balatoni építészeti sorozatunk véget ért, a válogatásból nem maradhat ki ez a környék sem. A tó vidékének legújabb kilátóját 2022-ben adták át. A tájat látva felvetődik a kérdés, hogy miért nem volt itt eddig kilátó? A 71-es út ezen pontjáról a tavat hosszában be lehet látni, Keszthelytől Tihanyig, és a tanúhegyek is teljes pompájukban tárulnak fel.

A teraszról feltáruló panoráma. Kép forrása

Tisza-tó, Bölömbika-kilátó

Kilátót nem csupán hegyre lehet építeni! Kép forrása

A kilátó alapvetően hegyi műfaj, viszont akadnak esetek, mikor egy-egy különleges síkvidéki helyszínre is érdemes magaslati pontot emelni. Ilyen a Tisza-tó mocsarában álló, 2021-ben átadott kilátó, amit csak tutajokkal, kenukkal és egyéb vízi járművekkel lehet megközelíteni, és természetesen a jégen, ha nagy a hideg. A teraszokról a környék madárvilágát, a tó nádasit és a távolban húzódó Bükk masszív tömbjét is megfigyelhetjük.

Kiemelt kép forrása: Gulyás Attila oldala