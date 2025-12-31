Architextúra 2025

Balaton, Washington, Róma - 2025 legemlékezetesebb írásai az Architextúrán!

Debrecen, a Nagytemplom belső tere az orgonával. Kép forrása

Szilveszter környékén a legtöbben, ha csak egy pillanatra is, de áttekintik az épp elmúló év eseményeit. Ezúttal az Architextúrán is összefoglaljuk 2025 legérdekesebb, legizgalmasabb bejegyzéseit a Balatontól a Washingtoni Capitoliumon át Debrecenig!

Januárban hazánk viszonylag ismeretlen műemlékeit, a korai gépházakat mutattuk be. Az ismeretlenség itt jórészt a funkcióra vonatkozik, hiszen a Várkert Kioszkot minden budapesti és turista jól ismeri – csupán eredeti funkciója kevéssé számontartott. Mindenesetre a világ talán legszebb kéménye fővárosunkban található, nem más, mint Ybl rajzasztaláról. Szintén januárban mutattuk be a falfestések érdekes világát, a freskó, szekkó és sgraffito közti különbséget. Épp azokban a napokban zajlott az amerikai elnöki beiktatás, így az esemény helyszínéül szolgáló washingtoni capitolium freskóira is kitértünk:

Pallas Athéné tanítja az amerikai népet – részlet a washingtoni Capitolium kupolafreskójáról. Kép forrása

Természetesen a magyar példák sem maradtak ki, így a frissen helyreállított váci székesegyház csodálatos kupolája is szerepelt a válogatásban:

Vác, a székesegyház frissen restaurált belső tere Maulbertsch kupolafreskójával. Kép forrása

Az elnöki beiktatás alkalmából külön bejegyzésben foglaltuk össze a világ talán legjelentősebb hatalmi központjának, a nevezetes római dombról elnevezett washingtoni Capitoliumnak történetét és építészeti részleteit:

A Capitolium egyik úgynevezett Brumidi-folyosója. Kép forrása

Az orgona a hangszerek királynője – tartja a mondás. Az orgonák legszebbjeit, illetve az azokat befogadó épületeket februári posztunkban mutattuk be.

A legszebbek egyike, a Zeneakadémia orgonája. Kép forrása

A Népi Építészeti Program eredményeiről immáron már ötödik éve rendszeresen beszámolunk. Idén sem volt ez másképp, a legszebb és leglátványosabbak értékmentő munkákat februári bejegyzésünkben mutattuk be.

A felújított Tornácos Vendégház Tiszakürtön. Kép forrása

Március a lépcsőházak tematikus hónapja volt az Architextúrán. Mind a hagyományos pesti bérházak, mind a középületek legszebbjei közül válogattunk, de természetesen országos és globális kitekintés zárta a hónapot.

Lépcsőház a Pozsonyi úton. Kép forrása

Az Operaház főlépcsőháza. Kép forrása

Caprarola, Villa Farnese, lépcsőház. Kép forrása

Húsvét alkalmából természetesen a szenvedéstörténet jeruzsálemi helyszíneit mutattuk be, nem csak építészeti szempontból.

A Gecsemáné-kert többezer éves olajfái. Kép forrása

Szintén többéves hagyomány az Architextúrán, hogy bemutatjuk az előző év legszínvonalasabb, díjazott műemlékfelújításait. Idén sem volt ez másképp.

Az egyik díjazott, a Sipeki Balás-villa (Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székház) felújítása. Kép forrása

Május a pápaválasztás jegyében telt, ezért rövid sorozatban mutattuk be az Örök Város egyébként kifogyhatatlan építészeti érdekességeit, a pápai nyaralótól kezdve a magyarok nemzeti templomáig, a Santo Stefano Rotondoig.

A Santo Stefano Rotondo lenyűgöző belső tere. Kép forrása

Ahogy az előző években, úgy idén is megemlékeztünk a triandoni diktátum évfordulójáról, tíz, határon túlra került műemlék bemutatásával.

Léka, a vár lovagterme. Kép forrása

Júniusban indult és karácsony előtt zárult balatoni építészeti sorozatunk. Az egyes epizódokban a balatonfüredi villákat, a reformkori Füredet, a legszebb balatoni kápolnákat és legszebb vasútállomásokat, a fonyódi villasort és a legszebb barokk templomokat és a legszebb kastélyokat és a legszebb modernista és art deco nyaralókat, Földvár villáit és kikötőjét, a legszebb várakat, legszebb présházakat, a tihanyi rév későmodern épületeit, Keszthely látványosságait, a tihanyi főhercegi kastélyt és az azzal szomszédos kutatóintézetet, a somogyvári apátságot, a Folly Arborétumot, a szentendrei skanzen Balaton-felvidéki tájegységét, Tihanyi Apátságot valamint a nevezetes vörsi betlehemet mutattuk be.

Balatonfüredi svájci villák. Kép forrása

A Folly-Arborétum. Kép forrása

Ezúton is kívánunk az Architextúra minden olvasójának boldog és békés új esztendőt!

Kiemelt kép: Balatonfüredi svájci villák (Fotó: Architextúra blog)