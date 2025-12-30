Ukrajna 2025: Befagyott diplomácia

Kemény biztonsági garanciák nélkül nincsen megállapodás, megállapodás nélkül nincsenek kemény (amerikai) biztonsági garanciák. Trump elnök megállapodást szeretne, Zelenszkij pedig kemény biztonsági garanciákat országa számára. A kettő egyszerre láthatóan nem elérhető, az oroszok egyébként is fegyvereik erejében és „hosszabb lélegzetükben” bíznak.

A 2025-ös év érdemi változást hozott a világpolitikában és az ukrajnai konfliktus történetében: Trump elnök hivatalba lépésével felgyorsult a történelem. Ami egyébként is megtörtént volna, azt most gyorsított felvételben látjuk. Trumpot egyébként is sürgeti az idő – írta Kiszelly Zoltán a Mozgástér blogon.

Alig lépett hivatalba, máris a 2026 novemberi időközi választásra kell figyelnie, ráadásul nem jött be az a várakozás, hogy a tagállamokban úgy alakítják át a képviselőházi körzeteket, hogy az a MAGA-mozgalomnak kedvezzen, mert „válaszként” Kaliforniában a demokraták is átrajzolták a választási térképet. A Trump-tornádó azért is volt ennyire látványos, mert a reformok társadalmi és gazdasági költsége a ciklus elején keletkezik, míg a haszon csak jóval később, hát sietni kell. A békekötésekkel is. A Nobel békedíjra áhítozó üzletember Donald Trump egyébként sem a háborúk embere, az amerikaiak is belefáradtak az iraki és afganisztáni háborúkba, ezért hiteles Trump békevágya és azon szándéka, hogy a fegyveres konfliktusokat mihamarabb lezárja. Pláne, ha eközben még jó megállapodásokat is tud kötni az USA előnyére.

Ukrajna kapcsán is hitelesnek tekinthetjük Trump békevágyát, ám az USA fő ellenfele nem Oroszország, hanem Kína. Trump Ukrajna-politikáját ezen a szemüvegen keresztül kell nézni, és így már rögtön érthetővé válik, hogy miért tesz a Fehér Ház ennyi gesztust az oroszok felé. Ezt Kína és az akkori Szovjetunió 1971-es széthúzását célzó Kissinger-i politika után „fordított Kissinger-nek” szokták nevezni és az angolszász geopolitikai nagystratégiával szokták magyarázni, miszerint mindenáron meg kell akadályozni egy nyersanyagokban gazdag hatalom (mint Oroszország) és egy technológiailag fejlett másik hatalom (mint Németország, vagy újabban Kína) szárazföldi szövetségét, amit a még mindig jellemzően tengeri hatalom USA nem tudna legyőzni. Trumpék most Oroszországot húznák el Kínától, ezért is annyira megértő és előzékeny Trump az orosz követelésekkel szemben.

Trump szakított a Biden-adminisztráció Ukrajna-politikájának stratégiájával, ám annak taktikai elemeit átvette: A háború költségét egyre nagyobb arányban, immáron teljesen, az európai szövetségesekre tolták. A Bidenék által elindított fegyverszállítást folytatják, a költséget azonban teljes mértékben a háborúpárti európai kormányoknak kell állnia. Mivel az eurózóna déli országai után immáron a közös valuta erejének 24 százalékát adó Németország költségvetése is „feszült”, ezért saját pénz híján a Belgiumban befagyasztott orosz devizatartalék terhére vettek fel 90 milliárd euró hadikölcsönt. Ez további két évre finanszírozza a háborút. Az USA továbbra is átad katonai adatokat Ukrajnának és segít a nyugati rakéták célba juttatásában.

A háborúpárti kormányok több számítása is tévesnek bizonyult: 2024-ben „Trump-biztossá” tették a háború finanszírozását és több programot átadtak a NATO-nak, abban bízva, hogy azok így folytatódhatnak. Washington azonban nem tesz több pénzt a szervezetbe, a többi tagországnak pedig nincsen plussz pénze. Újabb országként Csehország hátrált ki a „Hajlandóak koalíciójából”, Ausztria és Svájc nem akar a NATO-hoz csatlakozni. Azt gondolták, hogy a Globális Dél országai közül többen csatlakoznak a szankciókhoz, ám ez sem vált be, az orosz olaj továbbra is megtalálja útját a török, indiai és más olajfinomítókhoz és onnan Nyugat-Európába.

Miközben tehát az orosz olaj tovább bugyog, Németországot és az európai gazdaságot „lerobbantották” az orosz vezetékes fosszilis energiáról, amit a globalista brüsszeli vezetés 2027-re teljesen ki is akar tiltani az EU-ból, megakadályozva, hogy Trump és Putyin a fejük felett állapodjon meg az európai orosz energiaexport (például amerikai cégek közvetítésével történő) újbóli engedélyezéséről. Marad az amerikai és Öböl-menti LNG, amiért dollárban kell fizetni.

Sokan kérdezik tőlem, hogy a háborúpárti nyugat-európai kormányok a migránsok beengedése, az orosz energiáról való leválás és a kijevi kormány arany budikban megtestesülő korrupciója után miért követik el a látható következő óriási hibát és öntenek további milliárdokat a háborúba és miért készülnek arra, hogy „legkésőbb 2030-ban” közvetlenül konfrontálódniuk „kell” Oroszországgal?

A fő válasz az amerikai demokraták stratégiájának folytatása 2029. január 20-ig, amikor reményeik szerint ismét egy demokrata, vagy háborúpárti republikánus elnök költözik a Fejér Házba, így nekik „csak” a következő három évre kell az ukrajnai konfliktust finanszírozni, amiből két évet (2026 és 2027) már lefedtek. A háborús pszichózis jó indok a megszorításokra, elvégre a recesszióban lévő gazdaságokban nincsen pénz az államadósság törlesztésére; az öregedő társadalom költségeire (főként a gyorsan növekvő nyugdíj- és egészségügyi kiadásokra); a migránsok segélyezésére; az elhanyagolt infrastruktúra és hadsereg fejlesztésére és az ukrajnai konfliktus finanszírozására. Aki pedig kritizálja a pénz Ukrajnába küldését, azt most nem „idegenellenesnek” vagy „homofóbnak”, hanem „oroszpártinak” bélyegzik.

Magyarország a történelem és az igazság jó oldalán áll. A magyar kormány már 2022-ben és azóta is folyamatosan elítélte az agressziót, 19 szankciós csomagot szavazott meg úgy, hogy közben kivételt kapott az öngyilkos szankciók alól, amelyek a szemünk láttára emésztik fel Nyugat-Európai korábbi jólétének alapját, az olcsó orosz energiára épülő ipari termelést. A korábban csodált országok ipara leépül, a termelés hozzánk, az USA-ba és Ázsiába költözik. Európa egyre inkább szabadtéri skanzenné és ipari múzeummá válik, ahol ugyan még jól lehet élni, de már jól látszik a számokból, hogy mindez hitelből van.

Ukrajna a migrációnál nagyobb veszélyt rejteget Európa számára. A német elit száz év alatt harmadszor is megmérkőzne Oroszországgal. Nem diplomáciával, hanem konfrontációval. Most éppen Napóleon példáját követve, a „Hajlandóak koalíciójának” élén. Ahogy Napóleon nem tudta legyőzni a britek által támogatott oroszokat 1812-ben, úgy az adósságban úszó háborúpárti európaiak sem tudják napjainkban az USA aktív támogatása nélkül a Kína intenzív támogatását élvező Oroszországot legyőzni. Ha a németek megint a kútba akarnak ugrani, most ne ugorjunk utánuk!

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja a floridai Palm Beachben lévő Mar-a-Lago rezidenciáján 2025. december 28-án (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)