Betlehem Vörsön

Balatoni építészeti sorozatunkat Vörsön, Európa legnagyobb templomi betlehemével zárjuk!

A nevezetes vörsi betlehem. Kép forrása

Nyár óta tartó balatoni építészeti sorozatunkat (melyben a balatonfüredi villákat, a reformkori Füredet, a legszebb balatoni kápolnákat és legszebb vasútállomásokat, a fonyódi villasort és a legszebb barokk templomokat és a legszebb kastélyokat és a legszebb modernista és art deco nyaralókat, Földvár villáit és kikötőjét, a legszebb várakat, legszebb présházakat, a tihanyi rév későmodern épületeit, Keszthely látványosságait, a tihanyi főhercegi kastélyt és az azzal szomszédos kutatóintézetet, a somogyvári apátságot, a Folly Arborétumot, a szentendrei skanzen Balaton-felvidéki tájegységét, valamint a Tihanyi Apátságot mutattuk be) a Somogy vármegyei Vörsön zárjuk, ahol Európa legnagyobb templomi betleheme látható.

Az első karácsonyi betlehemet Assisi Szent Ferenc állította, de a hagyomány igazából Dél-Olaszországban, azon belül is Nápolyban vert mély gyökeret: máig itt láhatók a legpompásabb betlehemek, ahol a város szinte minden társadalmi rétegét megjelenítik a barokk figurák. A szokás Ausztrián keresztül érkezett meg hazánkba, ma már szinte minden család, minden katolikus templom állít betlehemet (olaszul a kifejezés az jelenti, „jászol”, míg angolul csak „karácsonyi jelenet”, csak a magyar nyelv használja a képletes betlehem szót).

Hagyományos nápolyi betlehem. Kép forrása

Az első vörsi betlehemet 1948-ban, a háborúból épp felocsúdva építették, az egyik mellékoltár elé. A jelenetsor évről-évre nőtt, míg ma már a főhajó jelentős részét elfoglalja a hatalmas betlehem. A helyszínül szolgáló templom a 19. század elején épült későbarokk stílusban, a helyi földesúri család, a Festeticsek adományából.

A vörsi katolikus templom. Kép forrása

A vörsi betlehem építészetileg-művészileg nem jelentős, de annál kedvesebb: a figurákon kívül csak természetes anyagokat – fenyőágakat, fakérget – használnak fel építéséhez. Maga a munka egyébként még novemberben elkezdődik, a résztvevők szerint ennél jobb közösségépítő tevékenység nem létezik. A szükséges ágak gyűjtését már jóval korábban megkezdik.

Részlet a vörsi betlehemből. Kép forrása

A legtöbb figurát az 1950-es években faragták. Ezekben az években volt leginkább szükség a betlehem nyújtotta reménységre, ezért is különösen értékesek a kis szobrok.

Az egyik pásztor alakja. Kép forrása

Az érkező Boldizsár király. Kép forrása

Ezúton kívánunk az Architextúra blog minden olvasójának áldott karácsonyt!

A vörsi betlehem. Kép forrása

Kiemelt kép: A vörsi betlehem (Fotó: Architextúra blog)