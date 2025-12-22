A Balaton őrzője – folytatás!

Balatoni építészeti kalandozásunkat a közelmúltban megújult Tihanyi Bencés Apátság altemplomában folytatjuk.

Balatoni építészeti kalandozásaink legutóbbi epizódjában (a korábbi részekben eddig a balatonfüredi villákat, a reformkori Füredet, a legszebb balatoni kápolnákat, a legszebb vasútállomásokat, a fonyódi villasort, a legszebb barokk templomokat, a legszebb kastélyokat, a legszebb modernista és art deco nyaralókat, Földvár villáit és kikötőjét, a legszebb várakat, a legszebb présházakat, a tihanyi rév késő modern épületeit, Keszthely látványosságait, a tihanyi főhercegi kastélyt és az azzal szomszédos kutatóintézetet, a somogyvári apátságot, valamint a Folly Arborétumot, a szentendrei skanzen Balaton-felvidéki tájegységét mutattuk be) a tihanyi apátság történetét, illetve felújítását mutattuk be. Folytatásként következzen az együttes legértékesebb része, az altemplom!

Az eredeti állapot rekonstrukciós látványterve. Kép forrása: Pazirik.hu

A középkor építészetére gondolva szemeink előtt csupasz, szürke kőfalak jelennek meg, hiszen az épületek ilyen formában maradtak ránk – noha a középkor, mint minden korszak, szerette a színeket, akár lakályos, akár pompázatos formában. Nem volt ez másképp a tihanyi altemplomban sem, a feltárt festékmaradványok alapján az eredeti állapot a fenti képhez hasonló, élénk színű lehetett. Az apátság külső képe ekkor teljesen más volt, mint ahogy ma ismerjük. Buzás Gergely régész elméleti rekonstrukciója alapján készült látványterv egy román kori templomot mutat. Érdemes megfigyelni a templom szentélye mögötti melléképületet, valószínűleg így nézhetett ki a kripta:

A tihanyi apátság első periódusának rekonstrukciója. Kép forrása: Pazirik.hu

András király a Tihanyi-félszigeten, supra firmam petram, vagyis szilárd kősziklára építtette fel háromhajós, karoling típusú csarnokkriptáját a környékről bányászott vöröshomokkő-oszlopokkal, a Tihanyi-félszigeten bányászható, barnásszürke bazalttufából rakott falakkal. A középkori szokás szerint az alapítót, vagyis I. Andrást is itt temették el, de ide helyezték az uralkodó fiának, Dávid herceg földi maradványait is. Ahogy az előző bejegyzésben összefoglaltuk, az apátság a török időkben végvárként szolgált, ami értelemszerűen nem a megfelelő funkció egy ilyen kiemelt helynek. A kriptát raktárnak használták, míg a templomban és az apátságban katonák laktak. A háborúk lezárulta után lassacskán megkezdődött az apátság barokk újjáépítése. A kripta fontosságával, legalábbis építészeti értelemben ekkor már tisztában voltak, ugyanis méltó módon befoglalták az új templomba. Az altemplomot továbbra is temetkezőhelynek használták, egyszerű kifestéssel látták el. A nagyobb beavatkozásokra csak a 19. században került sor: 1889-ben feltárták az altemplomot, majd jelentősen átépítették, feltöltötték a padlót és Lotz Károly tervei szerint készült neoromán kifestéssel látták el a falakat és az oszlopokat. Ezzel a kripta szinte teljesen elvesztette középkori jellegét, úgy nézett ki, mint egy szabályos, pontosan megtervezett 19. századi épület.

A kripta 19. századi állapota az akkori helyreállítás után. Kép forrása: Tihanyiapátság.hu

A következő helyreállítás 1953-ban történt, ekkor kapta az altemplom azt a képét, amit a legtöbben ismerünk. Szakszerű módon elvégezték a régészeti feltárást, visszaállították az eredeti padlómagasságot, helyreállították az ablakokat, és ami a legfontosabb, visszahelyezték a földre a legszebb sírkőlapot, ami a fenti képen még a falnak támasztva látható (erről a mostani feltárás bizonyította be, hogy nem András, hanem Dávid sírkőlapja volt). Viszont a falakat és a boltozatokat szürke cementvakolattal vastagon beburkolták, amivel meglehetősen „betonszerű” hatást kölcsönöztek a kriptának, ráadásul ez a köpeny a fal lélegzését is gátolta, a felszívódott nedvesség nem tudott távozni.

Az altemplom felújítás előtti állapota, jól látható a boltozatok betonszerű vakolata. Kép forrása: Tihanyiapatsag.hu

A kripta felújítása 2021-ben nagyszabású, több szakterületet és intézményt érintő régészeti feltárással indult. A sírok felnyitásakor mintavételes szénizotópos vizsgálatokat is végeztek, a többi feltárt Árpád-kori királysír adataival összevetve. A korszerű módszerekkel az 1953-as munkáknál jóval több eredményt sikerült kinyerni, kiderült többek között, hogy az altemplomnak vörös homokkő alapú terazzopadlója volt, valamint sikerült apró falfestéstöredékeket is feltárni. A nyomokból kiderült, hogy a királynak minden bizonnyal díszesebb, építményszerű sírja volt, a nevezetes, kardkeresztes sírkő Dávid hercegé lehetett. Az elrendezés azonban annyira rögzült már a köztudatban, hogy a megszokott elrendezést állították vissza.

Az altemplom a feltárások idején. Kép forrása: Likebalaton.hu

A munkák lezárultával 2024. szeptember 30-án ünnepélyesen újratemették I. András királyt és fiát, Dávid herceget:

András király és Dávid herceg újratemetése 2024. szeptember 30-án. Kép forrása: Krónika.hu

Aki hosszú idő után visszatér az altemplomba, minden bizonnyal rácsodálkozik, hogy mennyivel világosabb lett a tér. Pedig nem nyitottak új ablakokat, nem lett erősebb a megvilágítás, „csupán” az ötvenes évekbeli cementvakolat eltávolítása történt meg. Helyére speciális, középkori receptúra alapján készült mészvakolat került, ami kizárólag oltott mészből és homlokból áll, cementet nem tartalmaz. Az anyagot úgy vitték fel a felületre, hogy a falak és boltozatok egyenetlenségeit kövesse, így rusztikus hatást kölcsönöz a kriptának. A korábbi, tervszerűtlenül elhelyezett lámpákat lecserélték, egyedileg tervezett, fáklyákat imitáló világítótestekre. Az új padló az oszlopokhoz hasonló anyagú, Balaton-vidéki vörös homokkőből készült. Az altemplomhoz kapcsolódó apátsági pincerészekben új kiállítás nyílt, ahol az altemplom és a temetkezések történetét, új eredményeit mutatják be.

A kripta jelenlegi állapota. Kép forrása: Facebook/Tihanyi Bencés Apátság

A felújítás remélhetőleg hosszú időre lezárja az apátság és a kripta történetét, remélhetőleg András király legalább újabb ezer évig pihenhet nyugodtan a szilárd kősziklán.

Folytatjuk!

Kiemelt kép: A Tihanyi Bencés Apátság felújított altemploma (Forrás: Intézet.nori.gov.hu)