A külföldön élő magyarok utaztatásával kapcsolatos törvényi tilalom megszegésének kockázatairól

A Tisza Párt katonai szakértője által a címben szereplő szándékra történő utalás kapcsán kiindulópont, hogy a választási eljárásról szóló törvény (Ve.) 143/A § a világosan szabályozza, hogyan juthat el a választópolgár a szavazóhelyiségbe. Az (1) bekezdés kimondja, hogy a választópolgár mozgóurnát igényelhet és a szavazóhelyiséghez való eljutáshoz más személy segítségét igénybe veheti. Ugyanakkor a (2) bekezdés szerint nyilvános felhívás nem tehető közzé mozgóurna igénylésére vagy a szavazóhelyiséghez történő szállításra és autóbuszos személyszállítás nem végezhető.

Az NVB 3/2014. iránymutatása megerősíti, hogy ez a tilalom a választási irodákra is vonatkozik, semmilyen választási szerv nem hirdetheti meg nyilvánosan a szavazópolgárok szavazóhelyiséghez szállítását és autóbusszal nem szállíthatja őket.

A választópolgárok repülőjeggyel vagy vonatjeggyel történő hazautaztatása a törvény szigorúbb szempontjai szerint anyagi juttatásnak minősülhet.

Ami a szankciókat illeti, a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 350.§ (1) bekezdés e) pontja alapján aki a választási eljárásról szóló törvény vagy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés során arra jogosultat a választásban, a népszavazásban, a népszavazási vagy az európai polgári kezdeményezésben akadályoz, vagy erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, vagy anyagi juttatással befolyásolni törekszik, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Ve. 218. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság jogszabálysértést állapíthat meg, kötelezheti a jogsértőt a jogsértés abbahagyására, megsemmisítheti vagy megismételtetheti a jogorvoslattal érintett választási eljárást és bírságot is kiszabhat. A bírság mértékét a 219. § írja elő. Legmagasabb összege természetes személy esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összegének ötszöröse, egyébként a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizenötszöröse.

Megjegyzendő, hogy a 2022-es országgyűlési választás számai világosan mutatják, hogy a külképviseleti szavazatok jelentőségenem számottevő: 65 480 regisztrált szavazóból 57 623 jelent meg, ami a több mint 3 millió Fidesz–KDNP listás szavazathoz képest elenyésző arány. A külképviseleti voksolók ráadásul korántsem kizárólag ellenzéki szavazók, hiszen a kormánypárt is rendelkezik stabil nyugat-európai és tengerentúli bázissal. Az, hogy egy párt néhány ezer potenciális külföldi szavazat megszerzéséért már kész jogi határvonalakat feszegetni, politikai bizonytalanságot tükröz, a párt saját hazai támogatottságát nem érzi elég erősnek és ezért stratégiailag jelentősnek tekint minden marginális részeredményt.

Ezzel párhuzamosan nemzetközi példák is azt mutatják, hogy a jogrendszerek rendkívül szigorúan kezelik az ilyen típusú „ösztönző” juttatásokat. Az Egyesült Királyságban a Representation of the People Act 1983113. §-a a szavazó „megajándékozását” – pénzzel vagy bármely értékes ellenszolgáltatással korrupt gyakorlatnak minősíti, ha annak célja a szavazat befolyásolása.

A 114. § külön tényállásként szabályozza a treatinget: akkor is korrupt gyakorlat valósul meg, ha valaki részben vagy egészben fizeti étel, ital, szórakoztatás költségét abból a célból, hogy szavazásra ösztönözzön. Az új 114A. § pedig az undue influencekörében kifejezetten tiltja a pénzügyi nyomásgyakorlást, illetve bármilyen magatartást, amely a választói akarat szabad gyakorlását akadályozza. A brit szabályozás logikája tehát ugyanazt erősíti meg, mint a magyar Ve. és a Btk.: a szavazói magatartás anyagi előnnyel való befolyásolása (akár utaztatási költség „átvállalása” formájában) a modern európai választási jogban egyértelműen tiltott zóna, és már az is komoly jelzés, ha egy politikai erő kész ebbe a zónába belépni.

Visszatérve, a 2022-es országgyűlési választás előtt a londoni Kossuth Kör „Repülővel jöttünk” akciója egy 200 férőhelyes repülőjáratot szervezett. A kampány során Márki-Zay Péter nyugat-európai roadshow-t tartott, és Bajnai Gordonnal is találkozott Londonban. Mindez azt jelzi, hogy a külföldön élő választók célzott mozgósítása már akkor is szervezett és professzionális struktúrára épült. Ez a működési modell nem véletlenszerű, hanem egy meglévő kapcsolati, szervezési és kommunikációs infrastruktúra eredménye volt. Amikor ma egy másik ellenzéki párt szinte azonos mozgósítási eszközöket emleget, az erős jelzés arra, hogy a korábbi hálózat elemei újra mozgósításra kerülhettek. A gyanú nem csupán a hasonló kampánymódszerekből fakad, hanem Márki-Zay Péter saját nyilatkozatából is. 2025. április 16-án így fogalmazott egy interjúban: „Nekem most a Tisza győzelmén kell dolgoznom.” Ez a kijelentés politikailag és szervezéstechnikai szempontból is releváns, mert azt sugallja, hogy Márki-Zay nem csupán szimpatizáns, hanem aktív szereplője lehet a Tisza kampányát kiszolgáló háttérfolyamatoknak. Ha pedig ő most a Tisza sikeréért dolgozik, akkor okszerű felvetés, hogy nem csak a személye, hanem a mögötte álló korábbi szervezeti és kapcsolati háló is átkerült az új politikai formációhoz.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)