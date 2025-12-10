Brüsszel újból nekifut a kvótának

2026 áprilisában indul az uniós „vészhelyzeti” kvóta, aminek értelmében a tagországok között egy kvóta alapján osztják szét a migránsokat. A döntést többségi szavazással hozták, jól tudva, hogy minimum a magyar kormány sosem szavazná meg nagyszámú idegen népességnek az országba engedését. A „vészhelyzeti” kvótára az állandó betelepítést kvóta főpróbájaként érdemes tekinteni.

Az EU Migrációs és menekültügyi paktuma 2026 áprilisában lép életbe, fő célja egy „állandó szolidaritási keretmechanizmus” létrehozása a vén kontinensre érkező migránsok „igazságos” elosztására. A döntést többségi szavazással hozták, tudatosan megsértve azt az uniós szabályt, miszerint a bevándorlás és a népességpolitika tagállami hatáskörbe tartozik. Ami nem sikerült 2015-ben, azt most több lépésben akarják elérni.

Emlékezzünk! 2014/15 telén a támogató országok és nemzetközi szervezetek csökkentették a szíriai polgárháború mentültjeinek ellátását a térség menekülttáboraiban, akik emiatt egyre nagyobb számban indultak el Törökországból Görögország, majd onnan a Nyugat-Balkán országain keresztül Magyarország felé. A globalista elitek ebben a migrációs mozgásban egy esélyt láttak az integráció elmélyítésre (ever closer union), vagyis a lopakodó föderalizációra. Azt gondolták, hogy a migránsok szétosztásával újabb hatásköröket tudnak a tagországoktól a brüsszeli központra ruházni, leginkább a szociálpolitikát és a bevándorlást. Az érvelés szerint a kvóta szerint szétosztott migránsok „akkor fognak helyben maradni”, ha minden tagországban egységes ellátást kapnak.

Magyarországnak 2015 áprilisában 309, szeptemberében már 1,300 migránst kellett volna Görög- és Olaszországból átvennie, a beáramlás gyorsulásával ez a szám csak magasabb lett volna. A polgári kormány nemzeti konzultáción és népszavazáson is megkérdezte a magyarokat arról, hogy támogatják-e nagyszámú idegen népesség beengedését az országba és valójában ez volt a 2018-as országgyűlési választás fő kérdése is. A magyarok elsöprő többsége nemet mondott a brüsszeli kvótatervekre. Ezt a felhatalmazást a magyar kormány a fizikai és jogi határzár kiépítésére használta, aminek azóta egyre több követője akadt. Donald Trump első és második elnöksége alatt számos hasonló megoldást alkalmaz, ilyen például a Stay in Mexico! törvény, miszerint Mexikóban (a mi esetünkben biztonságos harmadik országokban) kell a menedékkérelmet benyújtani, az elbírálást ott megvárni és a kérelem befogadása esetén onnan legálisan az országba érkezni.

Az európai átlag azt mutatja, hogy száz menedékkérelemből 8–10 kerül elfogadásra.

Brüsszel nem ezt az utat járja. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy ha a józan ész ezt követelné meg, akkor az EU vezetői miért nem ezt a gyakorlatot követik? Arról már írtam, hogy a globalista elit a migrációban az integráció mélyítését szolgáló eszközt lát. Vannak azonban más okok is.

A globalisták Európa lélekszámának csökkenését bevándorlással akarják ellensúlyozni.

Ha a migránsok idővel állampolgárságot is kapnak, akkor jellemzően a bevándorláspárti pártokra szavaznak, ami gyengíti a Közép-Európában még meglévő homogén nemezállamokat és patrióta pártokat. A migránsok új életet kezdenek Európában, így növelik a keresletet a lakások, háztartási gépek, autók és fogyasztási termékek iránt, ami növeli a GDP-t. A globalisták várakozása szerint az „agysebész és magfizikus” migránsoknál csak „kezdetben” kell az új élet költségeit „megelőlegezni”, amit ők idővel a „munkájukkal” fizetnek vissza. A migrációt az öregedő társadalom problémáinak és a nyugdíjkasszák ebből eredő hiányának kezelésénél is a megoldások között szokták sorolni, elhallgatva, hogy a tíz éve érkezett migránsoknak jó, ha a harmada-fele végez valamilyen formában bejelentett munkát, a többség még mindig segélyen él.

A globalisták érvelése több helyen sántít. Elsőként tudatosan összemossák a menekülteket és a migránsokat.

A menekült, ilyenek voltak az 1956-os magyarok és ilyenek napjainkban az ukránok, egy határt lép át, az életét menti és együttműködik a hatóságokkal. Ahogy egykor az 56-os magyarokat, úgy napjainkban az ukránokat is önkéntes alapon fogadják be az arra hajlandó országok, így ők legálisan mennek tovább. A kétszázezer magyar és az immáron hatmillió ukrán a befogadó országokéval azonos kultúrkörből érkezik, könnyen beilleszkedik a befogadó társadalomba és idővel befizetővé válik.

A migránsok velük szemben több határt (vagy kontinenst) lépnek át, embercsempészeket fizetnek, nem működnek együtt a hatóságokkal és eltekintve a csekély számú kivételtől, többségük nem hoz érdemi hasznot a befogadó társadalomnak.

Mindezt tudják Brüsszelben is, ahol az ENSZ Menekültügyi és Migrációs megállapodásaira hivatkozva a migrációt alapvető emberi jognak tekintik, teljesen figyelmen kívül hagyva az európaiaknak az önazonossághoz, prosperitáshoz és biztonsághoz való emberi jogait, amelyek a tömeges illegális migrációval sérülnek. A 2024-ben többségi szavazással elfogadott „vészhelyzeti” kvóta szerint 2026-tól alapesetben egy évi 21,000 fős szolidaritási keret lép életbe, aminek keretében a frontországokból önkéntes alapon vesznek át a tagországok migránsokat. Ha migrációs vészhelyzet áll be, a kvóta kötelezővé válna és a tagországoknak már most ki kell építeniük azt az infrastruktúrát, amivel „felkészülnek” egy ilyen vészhelyzetre. Mint tudjuk, Angela Merkel szelfije, vagy az a hír, hogy a németek „Minden szírt befogadnak és senkit sem küldenek haza” egy kisebb népvándorlást váltott ki, így ez bármikor megismétlődhet. A jelenlegi évi 21,000 fős keretet később egy állandó kvótával tovább lehet növelni, elvégre Soros György a migrációs válság idején azt javasolta, hogy az EU évi egymillió migránst fogadjon be. Egy magasabb keretszámból Magyarországra évi kb. 6-8 ezer migráns (és a családegyesítés által érkező rokonok tömege) jutna, számukra kéne már most az infrastruktúrát kiépíteni, amire a polgári kormány nem hajlandó. A bizottság emiatt kötelezettségszegési eljárást indított hazánk ellen, aminek eredményeként a Soros-hálózathoz sorolt NGO-k által érzékenyített uniós bíróság napi egymillió euró büntetést rótt ki ránk.

Brüsszel azzal „nyugtat” minket, hogy a kvóta által ideküldött migránsokat nem kell beengedni, húszezer euróval „ki lehet váltani” a befogadásukat. A pénzt a befogadó országok kapnák, vagyis mi finanszíroznánk az új életük megalapozását Európában.

Az újkori népvándorlás Brüsszel általi kezelése a tagországokban már régen nem többségi álláspont, már nem plüssmacikkal várják a migránsokat. A patrióta pártok erősödésére és a szövetséges amerikai kormánynak az új nemzetbiztonsági stratégiában is megfogalmazott aggodalmaira nem egy migrációpolitikai fordulat a válasz, hanem a patrióta erők “tűzfalak” mögé szorítása és a kvótaszabályok erőből való keresztülvitele, ami tovább növeli a demokratikus deficitet és a távolságot a brüsszeli elit és az európai emberek között.

Kiemelt kép: Migránsok lakhatási engedélyért állnak sorban a torinói rendőrkapitányság bevándorlási irodája előtt 2025. január 23-án (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Marco)