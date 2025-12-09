Mi legyen a befagyasztott orosz devizatartalékkal?

Brüsszel a nemzetközi pénzpiac és az USA ellen kaszinózik, egyik sem bölcs dolog. A bizottság német elnök asszonya és a legnagyobb tagállam, Németország, kancellárja görcsösen ragaszkodik egy olyan tervhez, ami szembemegy a nemzetközi joggal, a pénzpiaci logikával és veszélyezteti az amerikai–orosz béke erőfeszítések sikerét. Miért ragaszkodnak minden áron az orosz pénz Ukrajnába küldéséhez?

210 milliárd euró. A brüsszeli bizottság ennyi pénzt küldene a befagyasztott orosz devizatartalék terhére Ukrajnába, amiből 115 milliárd a háborúra menne, 50 milliárdból az ukrán költségvetést támogatnák, míg 45 milliárdot a G7 által már korábban a háborúra költött pénz fedezeteként különítenének el. Miért vetettek szemet az Orosz Nemzeti Bank pénzére? A rövid válasz szerint nincsen más ekkora forrás, amit az EU, vagy annak háborúpárti tagországai mozgósítani tudnának. Nézzük részletesen!

A globalista elitek az ukrajnai háború örve alatt le akarják választani Európát az orosz energiáról és a kínai kereskedelemről. Ameddig ezt a két célt nem érik el, addig hergelik az ukránokat a háború folytatására. Az első célt, az EU orosz energiáról való leválasztását, 2027 végéig erőltetett módon, az egyhangúságot megkövetelő szankció helyett többségi szavazással is elfogadható kereskedelempolitikai döntésként (pl. száz százalék vám kivetésével) akarják megvalósítani. Teszik ezt annak ellenére, hogy az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása után a német és a nyugat-európai ipar úgy vesztette el üzleti modelljének alapját, hogy a kieső orosz gáz helyét nem tudta hasonlóan versenyképes áru és bőségesen elérhető energiaforrás átvenni. A németek már ott tartanak, hogy az ország utolsó műtrágyagyárát is bezárják, mivel az LNG-alapú földgázból nem éri nem műtrágyát gyártani. Az elhibázott brüsszeli szankciók miatt nem lehet orosz és belarusz műtrágyát importálni, hazai nincsen, így vagy drága importműtrágyát szórnak a földekre, vagy semmilyet, ám az eredmény ugyanaz lesz: kisebb termés és tovább dráguló élelmiszerek.

Az EU-nak a kínai kereskedelemről való leválasztása a szemünk előtt zajlik.

Az indokolt kereskedelempolitikai intézkedések megakadályozzák, hogy a Trump elnök vámjai miatt az amerikai piacról kiszoruló kínai termékek elárasszák az európai piacot. Ezt senki sem vitatja. Brüsszel azonban már a teljes kínai kereskedelmet átpolitizálja és azt követeli Pekingtől, hogy vesse latba Moszkvában befolyását és vegye rá Putyint a háború befejezésére és az orosz csapatok Ukrajnából való kivonására.

Macron elnök pekingi útjáról hazatérve egy újabb szempontot hozott fel a leválásra, szerinte Kínának rohamtempóban le kéne építenie kereskedelmi többletét, vagyis több európai terméket és szolgáltatást kéne vásárolnia, máskülönben az európaiaknak „nem éri meg” a kereskedelem.

A globalisták így feltételezett érdeke tehát az EU „végleges” leválasztása az orosz energiáról és a kínai kereskedelemről (a stratégiailag fontos szektorokban), ami által a vén kontinens az USA energetikai és technológiai piacává válna, ahol az elhúzódó háború finanszírozása miatt nem képződik annyi tőke, amennyi a technológiai és digitális lemaradás ledolgozásához szükséges, a pénz így továbbra is amerikai LNG-re és olajra, valamint fegyverekre és hiteltörlesztésre menne, persze dollárban.

Jelenleg a brüsszeli bizottság és a berlini kormány számítanak az EU-n belül a leghangosabb háborús héjáknak, más olvasatban a globalista érdek európai helytartóinak. Ebben az olvasatban 2029 januárjáig, a következő amerikai elnök hivatalba lépéséig kell az európaiaknak az ukrajnai háborút finanszírozni, mivel azt remélik, hogy onnantól az USA ismét „visszatér” a költségek viselésébe.

Mivel az ukránok menetrendszerűen kifogynak a pénzből, amiből fegyvereket vásárolhatnak és katonákat (zsoldosokat) toborozhatnak, Brüsszel újabb pénzt akar Ukrajnába küldeni. A 2026-os ukrán költségvetést már eleve ötven milliárd dollár külföldi támogatással tervezték, ami mutatja a finanszírozási igényt.

A német kancellár, Friedrich Merz, a Financial Timesban ősszel megjelent véleménycikkében javasolta a befagyasztott orosz devizatartalék terhére egy hitel felvételét, amiből Ukrajnát a következő években víz töltött tudják tartani és amiből a G7 országok által Ukrajnának korábban átadott támogatások fedezetét is garantálnák. Merz szerint a „pénzt nem veszik el”, „csupán” annak terhére vesznek fel egy kamatmentes hitelt. Amint a háború után Oroszország kártérítést fizet Ukrajnának, Kijev a hitelt ebből a pénzből visszafizeti és ezt követően az oroszok ismét hozzáférnek a saját pénzükhöz. Merz és a brüsszeli jogászok szerint ez a konstrukció összhangban van a nemzetközi joggal. „Szakértelmüket” bizonyítja, hogy ezek a jogászok voltak azok, akik a Sargentini-jelentés szavazásánál alkalmazott kreatív szavazatszámlálást is jóváhagyták.

A befagyasztott orosz devizatartalék zöme, 185 millárd euró, a belgiumi Euroclear elszámolóháznál van, amely 42 billiárd eurónyi követelést kezel. Az orosz pénzének einstandolása miatt már több ország aggódik, féltik a saját pénzüket. A precedens a pénzek kivonásához, az euróba vetett nemzetközi bizalom megingásához és akár pénzügyi válsághoz is vezethet.

A belga kormány érzi is a vesztét, elvégre a javasolt konstrukcióban a nap végén Belgium lesz a pénz konfiskálásáért felelős. Érthető, ha a belga kormány olyan pénzügyi garanciákat kér, amelyek az EU vagy a tagországok fizetési kötelezettségét is tartalmazzák. Minimum Magyarország erre nem hajlandó, az orosz pénz elvétele ugyanis szembemegy a nemzetközi joggal. Ilyen pénzügyi garanciák elfogadásához ráadásul a tagországok parlamentjeinek is hozzá kell járulni, ami időigényes és kétséges kimenetelű.

A nemzetállamok a nemzetközi jog alanyaiként kiemelt védelmet élveznek, javaikat nem lehet egyszerűen elvenni, vagyis a befagyasztáson túl azok beleegyezése nélkül felhasználni. Ha és egyáltalán valaha lenne orosz jóvátételi fizetés Ukrajnának, akkor azt a nemzetközi jog szerint az ország újjáépítésére kell fordítani és nem a hadikölcsönök visszafizetésére. Jogerős nemzetközi bírósági határozat nélküli pénzelvétel esetén Moszkva joggal fordulhat belga vagy nemzetközi bírósághoz kárpótlásért, amit a GDP-arányosan 105% adósságot maga előtt görgető Belgium nem tudna kifizetni. Az oroszok válaszlépésként lefoglalhatják a Euroclear náluk lévő 18 milliárd euróját, vagy a döntést támogató országok és azok vállalatainak ottani vagyonát.

Von der Leyen és Merz a decemberi uniós csúcson dűlőre akarják vinni a döntést, mert látják, hogy Trump amerikai és Putyin orosz elnök ugyanezt a pénzt másra fordítaná, kétszáz milliárd dollár közös gazdasági projektekre menne, például az Arktisz energetikai feltárására vagy újabb űrprojektekre.

A belga miniszterelnök joggal érzi, hogy ha most enged a bizottságnak és Berlinnek, akkor Moszkva mellett Washingtonnal is szembekerül.

Szomorú, hogy az EU vezetése és legnagyobb tagállamának kormánya a háborúba öntené immáron az orosz jegybank befagyasztott pénzét és nem az amerikai-orosz fegyverszüneti és béketárgyalások sikeréért dolgozik.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Friedrich Merz német kancellárt fogadja Brüsszelben 2025. december 5-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)