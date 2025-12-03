Adjunk erőt azoknak, akik minden nap erőt adnak a gyermekeiknek! - A fogyatékkal élők nemzetközi napja

„Amikor újra visszamentünk az orvoshoz, hogy megtudjuk, mire jutottak a vizsgálatok, mindössze annyit mondott, hogy szeressük a kislányunkat minden erőnkkel. Hozzátette, talán egyszer, ha az orvoslás eljut egy újabb szintre, választ kapunk arra, mi okozza az állapotát. Ennél többet nem tudott mondani, és ezzel gyakorlatilag magunkra maradtunk.

A lányunk most tizenkét éves, de a mozgásfejlődése megállt azon a szinten, ahol egy fél éves baba tart. Nem tud önállóan felülni vagy helyet változtatni, etetésre és teljes körű gondozásra szorul. Napi huszonnégy órás figyelmet igényel, és a korai években a mindennapi teendők mellett a rengeteg fejlesztés is teljesen kitöltötte az életünket.”

A fogyatékos emberek világnapját minden évben december harmadikán tartják, az Egyesült Nemzetek Szervezetének kezdeményezésére. Az ENSZ közgyűlése 1992 óta hívja fel ezen a napon a figyelmet a fogyatékossággal élő emberek társadalmi helyzetére, jogaikra és lehetőségeikre. Ez a világnap fontos eszköz arra, hogy formálja a szemléletet, ösztönözze a döntéshozókat és közösségeket, és támogassa azokat a törekvéseket, amelyek az esélyegyenlőséget és a méltóságot erősítik.

A számok önmagukért beszélnek. A WHO és a Világbank becslése szerint világszerte mintegy 1,3 milliárd ember él valamilyen formában fogyatékossággal, vagyis minden hatodik ember. Magyarországon a legutóbbi népszámlálás szerint 604 ezer ember jelzett fogyatékosságot, ami a lakosság több, mint hat százaléka. A leggyakoribb érintettségek a mozgásszervi nehézségek, a látás vagy hallás sérülése, valamint az értelmi fogyatékosság és az autizmus spektrumzavar.

Hazánk az elmúlt időszakban több lépést is tett az érintettek életminőségének javítására. Ide tartozik a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermekek számára biztosított ingyenes étkezés az óvodákban és bölcsődékben, az infokommunikációs akadálymentesítés fejlesztése vagy a Kontakt, a Távszem és a Data szolgáltatás bevezetése, amelyek jelentős segítséget adnak a siket, látássérült vagy autista fiataloknak. Emellett különböző kedvezmények támogatják a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását, így segítve őket abban, hogy teljesebb életet élhessenek.

Mindezek mellett ott vannak azok a családok, akik életük minden percében a szeretet erejére támaszkodnak. Akik nem statisztikák, hanem valós történetek. Ők azok a szülők, akik a fogyatékossággal élő gyermekük számára teszik élhetőbbé a mindennapokat. Ők azok, akiknek nem december harmadika a figyelem napja, hanem minden egyes nap ugyanazzal a mély elkötelezettséggel és kitartással telik.

A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők mindennapjai gyakran láthatatlan terheket hordoznak. A szeretet náluk csendes jelenlét, amely átível a fáradt reggeleken és álmatlan éjszakákon. Egy édesanya így fogalmazott: „Amikor azt mondták, hogy a lányom soha nem fog járni, megállt körülöttünk a világ. Aztán újra megtanultunk örülni a kicsinek: egy mosolynak, egy apró kézszorításnak, egy közös dalnak.”

Egy édesapa pedig így mesélt: „Amikor a kisfiam megszületett, azt hittük, csak néhány hónapig lesz szükségünk fokozott figyelemre. Ma már 8 éves, és egy percet sem hagyhatjuk magára. Mi vagyunk a keze, a lába, a hangja. És szeretjük őt minden porcikájával együtt. De néha… néha mi is elfáradunk.”

És mégis mennyi erő van ezekben az emberekben. Szeretetből fakadó erő, amely minden akadályt képes áthidalni. Ők azok, akiknek a mindennapi jelenlét a legmélyebb ajándék, akik akkor is mosolyognak, amikor mások összeomlanának, akik minden nap újra megtalálják a módját annak, hogy gyermekük élete jobb legyen.

A fogyatékkal élők nemzetközi napja ezért nem csak számokról és intézkedésekről szól. Arról is, hogy észrevegyük ezeket a családokat. Hogy kimondjuk: köszönjük! Látunk benneteket! Fontosak vagytok!

Mert ahogy ők is erőt adnak minden nap a gyermekeiknek, úgy nekünk is erőt kell adnunk nekik.

És itt kezdődik az a rész, ahol Te is beléphetsz ebbe a történetbe

Az Élet Kis Virága Alapítvány célja egy olyan rekreációs ház megvalósítása, ahol ezek a családok pihenhetnek, töltődhetnek és végre megtapasztalhatják a tehermentesítés erejét. Olyan hely, ahol a szülők valóban feltöltődhetnek, a testvérek gyerekek lehetnek, és ahol végre együtt élhetik meg az öröm pillanatait.

Ha szeretnél tenni azért, hogy azok is kaphassanak erőt, akik minden nap erejüket adják másoknak, csatlakozz az idei gyűjtésünkhöz! Minden adomány közelebb visz ahhoz, hogy ez a rekreációs ház megnyithassa kapuit.

Adjunk együtt erőt azoknak, akik nap mint nap példát mutatnak szeretetből!

