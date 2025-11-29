Balaton-felvidék – Szentendrén!

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, közismertebb nevén skanzen (ami minden bizonnyal az egyetlen svéd eredetű szó a magyar nyelvben) első tájegységét 1974-ben nyitották meg. Ez volt a Felső-Tiszavidék, amit további izgalmas együttesek követtek: Kisalföld (1987), Nyugat-Dunántúl (1993), Alföldi mezőváros (1994, befejezetlen). Végül az ezredfordulón nyitották meg a Bakony, Balaton-felvidék egységet, így a Balaton környéke is a Dunakanyarba „költözött” (ezt további tájak követték, a Dél-Dunántúl és a Felföldi mezőváros, a Felföldi falu után 2022-ben nyílt meg az erdélyi tájegység, amiről az Architextúra vlog is beszámolt). Az évtizedek során az eredeti koncepció megváltozott: míg a Felső-Tiszavidéken kizárólag eredeti, a helyszínekről áttelepített épületek találhatók, addig már a Balaton-felvidéki tájegységben is a hiteles épületmásolatok dominálnak, nem is beszélve az erdélyi csoportról, ahol már nagy többséget alkotnak. Ennek oka tulajdonképpen örvendetes: míg a nyolcvanas években is szívesen odaadták a falusiak a régi templomokat, kápolnákat, addig az ezredforduló környékén erről már szó sem lehetett (arról nem is beszélve, hogy sokszor már az eredeti adományozó községek is megbánták ezt a könnyelműséget). Így a balatoni tájegységet meghatározó templom is másolat, az eredeti máig Óbudavár főutcáján áll:

Óbudavár temploma, illetve annak másolata a skanzenben (Forrás: Wikipédia)

A skanzenben egy-egy tájegység teljes társadalmi rétegződését bemutatják, így a zsellérektől a kisnemesekig, a török hódoltságot átvészelt magyar népességtől a sváb és tót telepesekig megfigyelhetjük a jellemző építési módokat, lakáskultúrát, összesen 27 épület-építmény segítségével. Egy-egy épületet szinte az egész huszadik századi magyar történelemmel, emberi sorsokkal együtt telepítettek Szentendrére: a kádártai házban egy földnélkülivé vált, első világháborús hadirokkant élt, aki méhészkedésből tartotta fenn magát, halála után az épületet teljes berendezésével megvásárolta a múzeum.

A kádártai lakóház eredeti helyén, 1972-ben (Kép forrása: muzeumcafe.hu)

A kádártai ház utcai szobája 1972-ben (Kép forrása: muzeumcafe.hu)

Az egykori lakót idéző méhkasok (Kép forrása: Wikipédia)

A különböző falvakból származó épületeket „településsé” építették össze, követve az adott tájegységre jellemző beépítési formát. A tájegység épületeiből kialakított falut mosóház, tűzoltószertár, közkút teszi teljessé. Az egyes épületek, a melléképületekkel portává összeálló együttesek így viszonylag laza beépítésű főutcát alkotnak:

A „falu” „főutcája”, előtérben a környékre jellemző kőkerítéssel (Kép forrása: cbaul-cdnwnd.com)

Az egymás mellé helyezett épületek, a látszat ellenére térben, időben és társadalmi helyzetben is széles skálán mozognak. A szerényebb épületek mellett egy kúriának is beillő kisnemesi porta áll Szentgálról. Itt időben is korábbi életmódot, a 19. század végi kisbirtokos nemesség életformáját mutatják be:

Szentgáli kisnemesi lakóház (Kép forrása: Saját felvétel)

A kádártai és a szentgáli ház között egy mindszentkállai, vagyis a Káli-medencéből származó kis csodát láthatunk. A ház különlegesen szép, törpeoszlopos tornáca miatt került a skanzenbe. A portát középbirtokosok lakták.

Mindszentkállai lakóház (Forrás: Saját felvétel)

Mindszentkállai ház különlegesen szép, törpeoszlopos tornáca (Kép forrása: Saját felvétel)

A „falutól” kissé távolabb egy, a Bakonyaljára jellemző épület, a vízimalom áll. Nyirádról került a skanzenbe, de maga a malomszerkezet rekonstrukció, visszalépve az időben, hiszen a gyakran használt szerkezeteket folyamatosan korszerűsítették, cserélték.

A nyirádi vízimalom rekonstruált szerkezete. (Kép forrása: Wikipédia)

A molnárgazda szobája (Kép forrása: muzeumcafe.hu)

A vidékre a szakrális emlékek is jellemzők, a dombokat kápolnák, kálváriák koronázzák – általában a parasztság, az új betelepülők voltak katolikusok, míg a kisnemesek protestánsok. Így a tájegység bemutatása nem lett volna teljes ezen építmények nélkül. Szentendrére a Veszprém melletti (ma már a városhoz csatolt) Gyulafirátót kálváriájának másolata került.

A gyulafirátóti kálvária, ennek másolata került a skanzenbe (Kép forrása: fotoport.hu)

A kiemelt kép: Balaton-felvidéki falu a szentendrei skanzenben (Forrás: Saját felvétel)