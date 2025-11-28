A Tisza Párt online pénzgyűjtési gyakorlata is jogi és adatvédelmi aggályokkal terhelt

A Tisza Párt által online pénzgyűjtéshez igénybe vett adatfeldolgozó közreműködése során harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás valósulhat meg, ezáltal növelve az adatvédelmi és adatbiztonsági kockázatokat, így többek között az adatok kiszivárgásának veszélyét.

„Támogasd a Rendszerváltást! Csatlakozz hozzánk egyszeri vagy havi támogatásoddal” – hirdeti pénzgyűjtési akcióját a modern magyar politikatörténet legnagyobb adatbotrányában érintett Tisza Párt. A forrásgyűjtés keretében az egyszeri támogatások az úgynevezett „Stripe”, míg a rendszeres adományozás az úgynevezett „Barion” felületén keresztül folyósítható. Ugyanakkor az eljárás ismételten jogi és adatvédelmi aggályokkal terhelt, felvetve a jogsértő finanszírozás, valamint az adatok kiszivárgásának veszélyét.

Mindenekelőtt nyomatékosítandó, hogy a demokratikus döntéshozatal függetlensége és a politikai szuverenitás védelme érdekében, „a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. Párttörvény 4. § (3) bekezdése rögzíti, hogy párt külföldi szervezettől – jogi státusától függetlenül – és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el”. Mindemellett párt névtelen adományt sem fogadhat el.

S bár a Tisza Párt pénzgyűjtésre létrehozott felülete rendelkezik saját adományozói űrlappal, amelyben meghatározott adatok megadását kéri, ez ugyanakkor önmagában még kevés a visszaélések megakadályozásához.

Egyrészt a támogatói nyilatkozat könnyű lehetőséget ad a visszaélésekre. Az űrlap ugyanis nem alkalmas arra, hogy a megadott adatok tényleges ellenőrzését elvégezze, így pedig egy, a támogatói körből törvényileg kizárt külföldi személy minden nehézség nélkül tüntethet fel hamis adatokat, illetve jelentheti ki magáról valótlanul, hogy magyar állampolgár.

Másrészt, annak sincs érdemi akadálya, hogy egy külföldi pártfogó egy magyar állampolgárt bevonva, mintegy rajta keresztül pénzelje a brüsszeli liberális elit által kegyelt pártot.

Mindezek okán könnyen előfordulhat, hogy a Tisza Pártnál belföldi támogatásként jelennek meg a valójában külföldi forrásból származó bevételek, amely alapjaiban sértheti a párttörvény rendelkezéseit, és tiltott támogatásnak minősülhet.

De mindemellett Magyar Péter pártjának pénzgyűjtési gyakorlata kapcsán – a már visszatérően felvetődő – adatvédelmi hiányosságok és aggályok is megjelennek.

Annak, aki támogatni kívánja a pártot, az adomány elküldését megelőzően ki kell jelentenie, hogy: „megismertem az adatkezelési tájékoztatót, és tudomásul veszem, hogy Adatkezelő [Tisztelet és Szabadság Párt; képviseli: Magyar Péter] (…) kezeli a személyes adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint”.

Felgyorsult világunkban azonban az emberek elenyésző részének van elegendő ideje és energiája (illetve adott esetben a pontos értelmezéshez szükséges megfelelő szaktudása), hogy a jelentős terjedelmű jogi dokumentumokat alaposan végig olvassa és értelmezze. A hozzájárulás legtöbbször automatikusan, a megfelelő információk hiányában történik. Pedig érdemes alaposan informálódni, ugyanis a tájékoztatóból újfent kényes körülmények derülnek ki Magyar Péter pártjának adatkezelési gyakorlatával összefüggésben.

