Makovecz 90 - Cápa Velencén

90 éve született Makovecz Imre. Ennek alkalmából megszakítjuk balatoni sétánkat, irány a Velencei-tó partja, ahol az építész egyik első műve áll!

Kilencven éve, 1935. november 20-án született Makovecz Imre, a magyar organikus építészet meghatározó alakja, túlzás nélkül a nemzetközileg leginkább ismert magyar építész. Ennek alkalmából megszakítjuk balatoni sorozatunkat, és utunkat a szomszédos tóparton, Velencén folytatjuk. Itt áll ugyanis Makovecz Imre első épülete, a Cápa Étterem!

A hatvanas években nagy idegenforgalmi fejlesztések indultak hazánkban, melynek fő célja a külföldi turisták, és velük együtt a nyugati valuta Magyarországra csábítása volt. Ennek keretében úgynevezett autóscsárdák sora épült, itt kapott lehetőséget a fiatal építész, hogy megtervezze az egyik ilyen vendéglőt a hetes út mentén, ahol a Balatonra igyekvő turisták megpihenhetnek. Így született meg a magyar organikus építészet egyik példája. Az épület kihasználva a tómenti löszpad adottságait, szinteltolással épült, a parkolóból lépcső vezet fel a védett teraszhoz, ahonnan szép kilátás nyílik a tóra. A vendéglő egyszerre idézi a magyar népi építészet formáit, valamint a századfordulón indult organikus előképeket. Makoveczre jelentős hatással volt Rudolf Steiner német-svájci ezoterikus író-építész-„tisztánlátó”, az antropozófia megalapítója. Az általa 1914-ben, Svájcban tervezett és felépített Goetheanum mintha egy Makovecz-épület lenne:

A Rudolf Steiner tervezte Goethanum a svájci Dornachban (Kép forrása: Anthroposophie.ch)

Az 1964-ben átadott étterem hatalmas feltűnést keltett, már csak azért is, mert a balatoni forgalom nagyrésze akkor még a hetes úton bonyolódott, így rengetegen látták fizikailag is az épületet. A feltűnés másik oka természetesen az épület újszerű jellege volt, ami népi ihletésű formájával, organikus szemléletével teljesen eltért az akkori építészeti divattól. Ekkor volt a későmodern tetőpontja, ekkor indult a paneltechnológiájú építés Magyarországon, aminél talán semmi sem állhatott volna távolabb Makovecz szellemiségétől. A „száját tátó” házról első ránézésre látszik, hogy miért kapta a „cápa” nevet:

A frissen átadott épület (Kép forrása: Fortepan.hu)

Az étterem belső tere, kilátással a Velencei-tóra (Kép forrása: Fortepan.hu)

Az étterem sikere indította el Makovecz karrierjét, amit érdekes (bár a Cápát tekintve nem meglepő) módon az első időszakban főleg éttermek fémjeleztek: pár évvel később készült el a szekszárdi Sió-csárda, majd újabb vendéglők következtek Berhidán, Szentendrén. Sajnos ezen épületek mindegyike elhagyatott, üres állapotban van napjainkban, a szentendreit le is bontották 2019-ben. Átalakultak a közlekedési szokások, a korábban pihenőhelyként szolgáló Velence mellett ma többnyire elsuhannak a Balatonra igyekvők – az autópályán. Az éttermet többször átépítették, végül funkcióját is elvesztette, fitneszteremmé alakították.

Az üresen álló étterem 2024 nyarán (Kép forrása: Google Maps)

Az épületet még 2010-ben műemlékké nyilvánították, de szemmel láthatóan ez sem segített az épület állapotán. Makovecz életműve, főleg a késői művek megosztóak, sokan túlzásnak tartják az ezoterikus építészeti-művészeti formákat. Korai és kevésbé ismert művei azonban építészetünk valódi különlegességei, főleg a korstílust figyelembe véve. A Cápa Étterem, a szekszárdi Sió Csárda, vagy a berhidai étterem valóban méltó felújítást, hasznosítást érdemelne.

Kiemelt kép: A Cápa étterem az 1964-es átadást követő időszakban (Forrás: Makovecz.hu)