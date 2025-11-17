Népszerűtlen sorkatonaság

Az utóbbi időben Európa-szerte élénk vita alakult ki a sorkötelezettség visszaállításáról. Nem arról, hogy az egyáltalán szükséges-e, hanem arról, hogy az milyen tempóban történjen és a lányokat is érintse-e? Mielőtt az aktuális helyzetet járnánk körbe, tekintünk vissza a közelmúltba!
Az első hidegháború 1991-es végével a két nagy katonai tömb Európa közepén való összecsapása lekerült a napirendről, ezzel a sorozásra épülő tömeghadseregek feleslegessé váltak. Az 1990-es évek végére, a 2000-es évek elejére a legtöbb európai országban felfüggesztették a fegyveres sorkatonai szolgálatot. Azért kell ezt a két elemet hangsúlyozni, mivel a legtöbb országban, mint hazánkban is, csak felfüggesztették a sorkötelezettséget, azt nem szüntették meg teljesen. A fegyveres szolgálat hangsúlyozása pedig azért fontos, mivel lelkiismereti okokból továbbra is meg lehet tagadni a fegyveres szolgálatot, amit szociális vagy oktatási intézményekben polgári szolgálattal lehet kiváltani. Németországban a sorkötelezettség felfüggesztéséig a szociális intézmények számíthattak a polgári szolgálatosok munkaerejére, ami 2011 után kiesett és máig piaci alapon kell pótolni.
Az európai hadseregek tömeghadseregekből profi expedíciós hadseregekké alakultak át, amelyek szerződéses katonái a Balkánon vagy távoli országokban vettek részt békefenntartó missziókban. A fegyverzetet is ehhez igazították, eladták a tankokat és lövegeket, csökkentették a repülők számát.
A Krím-félsziget 2014-es elfoglalása után egyes országok elkezdték hadseregük fejlesztését, a Wales-i NATO-csúcson a tagországok elfogadták a védelmi kiadások növelését, ám a legtöbb ország ezt csak vonakodva teljesítette. Mint az most kiderült, a franciák például a katonák nyugdíjára fordított pénzt vagy egészségügyi ellátásuk költségét is beszámították a GDP-arányos 2% védelmi kiadásokba, amit Trump elnök nyomására kell 2035-ig 3,5 + 1,5 százalékra emelni.
Az európai országok itt vízválasztóhoz érkeztek: A “Hajlandóak koalíciója”, amelyhez Lengyelország mellett a balti és skandináv országok, valamint Németország sorolhatóak, háborúra készülnek. Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint országának öt éven belül “kriegstüchtig” (háborúra késznek) kell lennie. Az utolsó német politikus, aki ezt a szót használta Hermann Göring volt, aki az 1936-ban elfogadott Négyéves terv második fő céljaként az ország háborúra való alkalmasságát jelölte meg 1940-re.
Németországban most zajlik a sorkötelezettségről szóló törvény vitája. Minden 18 éves fiút kötelezően felmérnének, és a 2008-as fiúkorosztály 300,000 tagjából 30,000 fiatalt várnak 2026-tól felmenő rendszerben a kaszárnyákba. Ha önként nem jelentkeznek ennyien, akkor az alkalmas fiúk közül sorsolják ki azokat, akiket behívnak. A lányok önkéntes alapon jelentkezhetnek. Ahhoz ugyanis, hogy Svédországhoz hasonlóan a lányoknak is kötelező legyen a sorkötelezettség, alkotmányt kéne módosítani, amihez nincsen meg a többség. A sorozás teljes folyamata alatt lehet polgári szolgálatra váltani, így aki nem vállal fegyveres szolgálatot, az a továbbra is szociális vagy oktatási intézményekben kap feladatot.
Magyarország a többi uniós tagországhoz hasonlóan vállalta a védelmi kiadások növelését, ám a hangsúly nálunk a NATO-n belül a területvédelmen van, a saját hadseregeiket és ezáltal a Nyugat kollektív védelmi szövetségét szeretnék erősíteni és nem készülünk egy háborúra Oroszországgal. Ezek az országok egy nagyobb csoportot alkotnak és a fegyvergyártásban inkább egy stratégiai iparágat látnak, ami (részben) pótolhatja a lejtmenetben lévő autógyártásban megszűnő munkahelyeket.
Az európai politikát leginkább meghatározó EPP vezetése sajnos a háborúpárti tábort erősíti, ezért a tagpártjaik által irányított országokban nem a területvédelem, hanem Ukrajna erőn felüli támogatása és a háborúra való felkészülés áll a középpontban. Svédországban és a szocdem vezetésű Dániában a 18 éves lányokat is összeírják és egy részüket besorozzák. Horvátországban visszaállítják a fiúk sorkötelezettségét. A Baltikumban növelik a kiképzés idejét és a kiképzendő fiatalok számát.
Lengyelországban nagyívű terveket fogalmaztak meg a hadsereg létszámának 300,000 aktív és 50,000 tartalékosra való felduzzasztásáról, amit akár félmillió főre bővítettek volna, ám a lengyeleknél sem jelentkeznek elegen önként. A német hadsereg újoncai közül minden negyedik az első hónapokban leszerel, mert nem bírja a kiképzést és azt, hogy nem használhatja okos telefonját reggel 6 és délután 4 óra között. Nyugat-Európában annyira visszaszorult a nemzeti érzés, hogy sok országban nehéz a fiatalok patrióta alapú lelkesítése. Arról nem is beszélve, hogy a sorkötelezettség csak az állampolgárokra terjed ki, így a nagyszámban ott élő migránsoknak nem kell angyalbőrbe öltözniük.
A sorkötelezettség visszaállítása Magyarországon nem szükségszerű és nincsen tervben. A polgári magyar kormány ugyanis a kadétképzéssel, hivatalos nevén Honvéd Kadét Programmal, biztosítja a Magyar Honvédség utánpótlását. Jelenleg 150 középfokú iskolában zajlik kadétképzés, amiben 9,500 fiatal vesz részt. A fiatalok önkéntesen jelentkeznek, majd a képzés után szintén maguk dönthetik el, hogy jelentkeznek-e szerződéses katonának, vagy önkéntes tartalékosnak? Ezzel a polgári magyar kormány tanult a történelemből, hiszen az I. világháború előtt az akkori ellenzék nem támogatta az újonclétszám megemelését, így az akkor háborúra készülő Európában csak évi 12,500 magyar fiatalt képeztek ki és a honvédség tüzérségének felállítása is sokat csúszott. A honvédség fejlesztési igénye volt a képviselőházi obstrukció Tisza István általi letörésének egyik fő oka.
Magyarország most biztonságban van. A NATO és az EU biztonságpolitikai együttműködése kellő elrettentő erőt jelent ahhoz, hogy ne kelljen egy külső támadástól tartanunk. A polgári kormány a rivális nagyhatalmakkal folytatott párbeszéd és a kölcsönösen előnyös energetikai együttműködés és kereskedelem által csökkentené a konfliktus potenciált és nem kardcsörtetéssel vagy háborús pszichózissal. Ne legyenek kétségeink, ha jövőre Magyarországon az EPP tagpártja, a Tisza Párt, nyerné a választást, várhatóan ők is visszaállítanák a sorkötelezettséget, holott a Századvég Alapítvány friss felmérése szerint a válaszadó magyarok 80 százaléka nem támogatja a sorkötelezettség visszaállítását. Jövőre erről is döntünk a választáson!
