Népszerűtlen sorkatonaság

Az EU vezetése és a “Hajlandóak koalíciója” háborús lázban ég. Szerintük Oroszország legkésőbb 2030-ban megtámad egy tagországot, ezért ők háborúra készülnek. Ursula von der Leyen szerint “Európa már most harcban áll” és “Ukrajna alkotja az első védvonalat”. Az Európai Néppárt (EPP) által irányított országokban sorra állítják vissza a sorkötelezettséget.

Az utóbbi időben Európa-szerte élénk vita alakult ki a sorkötelezettség visszaállításáról. Nem arról, hogy az egyáltalán szükséges-e, hanem arról, hogy az milyen tempóban történjen és a lányokat is érintse-e? Mielőtt az aktuális helyzetet járnánk körbe, tekintünk vissza a közelmúltba!

Az első hidegháború 1991-es végével a két nagy katonai tömb Európa közepén való összecsapása lekerült a napirendről, ezzel a sorozásra épülő tömeghadseregek feleslegessé váltak. Az 1990-es évek végére, a 2000-es évek elejére a legtöbb európai országban felfüggesztették a fegyveres sorkatonai szolgálatot. Azért kell ezt a két elemet hangsúlyozni, mivel a legtöbb országban, mint hazánkban is, csak felfüggesztették a sorkötelezettséget, azt nem szüntették meg teljesen. A fegyveres szolgálat hangsúlyozása pedig azért fontos, mivel lelkiismereti okokból továbbra is meg lehet tagadni a fegyveres szolgálatot, amit szociális vagy oktatási intézményekben polgári szolgálattal lehet kiváltani. Németországban a sorkötelezettség felfüggesztéséig a szociális intézmények számíthattak a polgári szolgálatosok munkaerejére, ami 2011 után kiesett és máig piaci alapon kell pótolni.

Az európai hadseregek tömeghadseregekből profi expedíciós hadseregekké alakultak át, amelyek szerződéses katonái a Balkánon vagy távoli országokban vettek részt békefenntartó missziókban. A fegyverzetet is ehhez igazították, eladták a tankokat és lövegeket, csökkentették a repülők számát.

A Krím-félsziget 2014-es elfoglalása után egyes országok elkezdték hadseregük fejlesztését, a Wales-i NATO-csúcson a tagországok elfogadták a védelmi kiadások növelését, ám a legtöbb ország ezt csak vonakodva teljesítette. Mint az most kiderült, a franciák például a katonák nyugdíjára fordított pénzt vagy egészségügyi ellátásuk költségét is beszámították a GDP-arányos 2% védelmi kiadásokba, amit Trump elnök nyomására kell 2035-ig 3,5 + 1,5 százalékra emelni.

Az európai országok itt vízválasztóhoz érkeztek: A “Hajlandóak koalíciója”, amelyhez Lengyelország mellett a balti és skandináv országok, valamint Németország sorolhatóak, háborúra készülnek. Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint országának öt éven belül “kriegstüchtig” (háborúra késznek) kell lennie. Az utolsó német politikus, aki ezt a szót használta Hermann Göring volt, aki az 1936-ban elfogadott Négyéves terv második fő céljaként az ország háborúra való alkalmasságát jelölte meg 1940-re.

Németországban most zajlik a sorkötelezettségről szóló törvény vitája. Minden 18 éves fiút kötelezően felmérnének, és a 2008-as fiúkorosztály 300,000 tagjából 30,000 fiatalt várnak 2026-tól felmenő rendszerben a kaszárnyákba. Ha önként nem jelentkeznek ennyien, akkor az alkalmas fiúk közül sorsolják ki azokat, akiket behívnak. A lányok önkéntes alapon jelentkezhetnek. Ahhoz ugyanis, hogy Svédországhoz hasonlóan a lányoknak is kötelező legyen a sorkötelezettség, alkotmányt kéne módosítani, amihez nincsen meg a többség. A sorozás teljes folyamata alatt lehet polgári szolgálatra váltani, így aki nem vállal fegyveres szolgálatot, az a továbbra is szociális vagy oktatási intézményekben kap feladatot.

Magyarország a többi uniós tagországhoz hasonlóan vállalta a védelmi kiadások növelését, ám a hangsúly nálunk a NATO-n belül a területvédelmen van, a saját hadseregeiket és ezáltal a Nyugat kollektív védelmi szövetségét szeretnék erősíteni és nem készülünk egy háborúra Oroszországgal. Ezek az országok egy nagyobb csoportot alkotnak és a fegyvergyártásban inkább egy stratégiai iparágat látnak, ami (részben) pótolhatja a lejtmenetben lévő autógyártásban megszűnő munkahelyeket.

Az európai politikát leginkább meghatározó EPP vezetése sajnos a háborúpárti tábort erősíti, ezért a tagpártjaik által irányított országokban nem a területvédelem, hanem Ukrajna erőn felüli támogatása és a háborúra való felkészülés áll a középpontban. Svédországban és a szocdem vezetésű Dániában a 18 éves lányokat is összeírják és egy részüket besorozzák. Horvátországban visszaállítják a fiúk sorkötelezettségét. A Baltikumban növelik a kiképzés idejét és a kiképzendő fiatalok számát.

Lengyelországban nagyívű terveket fogalmaztak meg a hadsereg létszámának 300,000 aktív és 50,000 tartalékosra való felduzzasztásáról, amit akár félmillió főre bővítettek volna, ám a lengyeleknél sem jelentkeznek elegen önként. A német hadsereg újoncai közül minden negyedik az első hónapokban leszerel, mert nem bírja a kiképzést és azt, hogy nem használhatja okos telefonját reggel 6 és délután 4 óra között. Nyugat-Európában annyira visszaszorult a nemzeti érzés, hogy sok országban nehéz a fiatalok patrióta alapú lelkesítése. Arról nem is beszélve, hogy a sorkötelezettség csak az állampolgárokra terjed ki, így a nagyszámban ott élő migránsoknak nem kell angyalbőrbe öltözniük.

A sorkötelezettség visszaállítása Magyarországon nem szükségszerű és nincsen tervben. A polgári magyar kormány ugyanis a kadétképzéssel, hivatalos nevén Honvéd Kadét Programmal, biztosítja a Magyar Honvédség utánpótlását. Jelenleg 150 középfokú iskolában zajlik kadétképzés, amiben 9,500 fiatal vesz részt. A fiatalok önkéntesen jelentkeznek, majd a képzés után szintén maguk dönthetik el, hogy jelentkeznek-e szerződéses katonának, vagy önkéntes tartalékosnak? Ezzel a polgári magyar kormány tanult a történelemből, hiszen az I. világháború előtt az akkori ellenzék nem támogatta az újonclétszám megemelését, így az akkor háborúra készülő Európában csak évi 12,500 magyar fiatalt képeztek ki és a honvédség tüzérségének felállítása is sokat csúszott. A honvédség fejlesztési igénye volt a képviselőházi obstrukció Tisza István általi letörésének egyik fő oka.

Magyarország most biztonságban van. A NATO és az EU biztonságpolitikai együttműködése kellő elrettentő erőt jelent ahhoz, hogy ne kelljen egy külső támadástól tartanunk. A polgári kormány a rivális nagyhatalmakkal folytatott párbeszéd és a kölcsönösen előnyös energetikai együttműködés és kereskedelem által csökkentené a konfliktus potenciált és nem kardcsörtetéssel vagy háborús pszichózissal. Ne legyenek kétségeink, ha jövőre Magyarországon az EPP tagpártja, a Tisza Párt, nyerné a választást, várhatóan ők is visszaállítanák a sorkötelezettséget, holott a Századvég Alapítvány friss felmérése szerint a válaszadó magyarok 80 százaléka nem támogatja a sorkötelezettség visszaállítását. Jövőre erről is döntünk a választáson!

