Családi arborétum - kilátással

Balatoni építészeti-tájépítészeti kalandozásunkat a Folly Arborétumban folytatjuk!

Kilátás az arborétumból, háttérben a fonyódi Várhegy. (Kép forrása: Architextúra blog)

Egy „családi arborétum”, amit immár a negyedik generáció gondoz. Csodálatos kilátás, egyedülálló növénygyűjtemény. Balatoni sétánkat (melynek korábbi epizódjaiban eddig a balatonfüredi villákat, a reformkori Füredet, a legszebb balatoni kápolnákat és legszebb vasútállomásokat, a fonyódi villasort és a legszebb barokk templomokat és a legszebb kastélyokat és a legszebb modernista és art deco nyaralókat, Földvár villáit és kikötőjét, a legszebb várakat, legszebb présházakat, a tihanyi rév későmodern épületeit, Keszthely látványosságait, a tihanyi főhercegi kastélyt és az azzal szomszédos kutatóintézetet, valamint a somogyvári apátságot mutattuk be) egy valódi polgári kertben folytatjuk!

Az Öreg Arborétum, a kert legrégibb része. (Kép forrása: Architextúra blog)

A történet 1905-ben indult, mikor dr. Folly Gyula pécsi orvos telket vásárolt a badacsonyörsi hegyoldalban. A déli fekvésű terület természetes növényzete a cseres-kocsánytalan tölgyes, ezt gazdagítva ültette az első örökzöldeket, ciprusokat és cédrusokat. A terület kedvező mikroklímája a már említett déli fekvés mellett a terület fölött emelkedő, azt védő-körbeölelő hegyeknek köszönhető. A munkát az alapító 1915-ös halála után (melynek nem volt köze a világháborúhoz) fia folytatta, valóságos arborétummá, vagyis fás szárú növények tudományos jellegű bemutatóhelyévé fejlesztve a kertet. Ezt a paradicsomi helyszínt 1950-ben államosították, de szerencsére ifjabb Folly Gyula tovább kezelhette családja elkobzott birtokát. Arra is lehetőség nyílt, hogy az arborétum a szomszédos területeken, a Badacsonyi Állami Gazdaság felhagyott szőlőin terjeszkedhetett. A hetvenes években már a harmadik generáció, a legifjabb Folly Gyula vette át az üzemeltetést, aki jó érzékkel népszerű faiskolát nyitott a kert mellett, aminek bevételéből meg tudták oldani a fenntartást. A család a rendszerváltás után visszavásárolta egykori birtokát (már ez a tény is jól mutatja a magyar rendszerváltás félresiklott mivoltát, és ők még szerencsések voltak, hiszen nagyon sokaknak nem volt még erre sem lehetőségük). Immár a negyedik generáció, dr. Folly Réka fogorvos és férje igazgatják az arborétumot – az elődökhöz méltó gondossággal.

Cédrusok között – kilátás a Folly Arborétumban. (Kép forrása: Architextúra blog)

Az öthektáros arborétum valóban egyedülálló hangulatú, a látogatónak folyton olyan érzése támad, hogy valahol a Nápoly vagy Róma környéki tengerparton jár. Ahogy írtuk az őshonos cseres-kocsánytalan tölgyest a család főleg fenyőgyűjteménnyel egészítette ki. A sok magyar kertben is megtalálható, egyébként télálló Atlasz-cédrus (Cedrus atlantica) és európai ciprus (Cupressus sempervirens) mellett olyan különlegességek is találhatók itt, mint a Kaliforniában őshonos óriástobozú fenyő (Pinus coulteri), diófenyő (Pinus cembroides), de él itt jellegzetes olasz mandulafenyő (Pinus pinea), magyaltölgy (Quercus ilex) és libanoni cédrus (Cedrus libani) is.

Az óriástobozú fenyő (Pinus coulteri) valóban hatalmas tobozai (a kép nem az arborétumban készült). (Kép forrása: Architextúra blog)

Az arborétum 2010 óta több ütemben szinte teljesen megújult. Új sétányok, padok, játszóeszközök várják a látogatókat, illetve a gyerekeket, de étterem és borászat is nyílt a területen – természetesen mind a márkanévvé vált Folly néven. Az új látványosságok közül építészetileg legizgalmasabb a hegytetőn emelkedő, 2014-ben, Kruppa Gábor tervei szerint épült kilátó. De milyen egy fenyőgyűjtemény kilátója? Természetesen toboz alakú!

Az arborétum „tobozkilátója”. (Kép forrása: Architextúra blog)

A kilátóból feltáruló panoráma. (Kép forrása: Architextúra blog)

Az arborétumban – ezen nem is kell csodálkozni – komoly „tobozkultusz” alakult ki. A kert egyik új látványossága több műalkotás mellett Hugyecsek Balázs Örökzöld toboz című, rozsdamentes acélból és kerámiából készült szobra:

Örökzöld toboz a tobozok között. (Kép forrása: Architextúra blog)

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park bemutatóhelyeként működő arborétumban komoly ismeretterjesztő-oktatási és tudományos tevékenység is folyik, hiszen sok fafajból itt lelhetők fel az egyetlen példányok hazánkban. Népszerű program a tobozszüret, ilyenkor látható igazán, milyen változatosságot mutatnak a fenyőfélék:

A tobozszüret „gyümölcsei”. (Kép forrása: Architextúra blog)

Az arborétumban végzett munka jelentősége napjainkban megnőtt, hiszen az éghajlatváltozás miatt új fajok meghonosítása lehetséges, illetve szükséges. Itt már élesben kipróbálták, hogy a különböző fenyőfajok közül melyek felelnek meg az eleve gyakran mostoha Kárpát-medencei viszonyoknak.

Atlasz-cédrusok télen. (Fotó: Architextúra)