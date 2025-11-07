Megszakadt hagyomány: Somogyvár, bencés apátság

A déli part Tihanya lehetett volna, de nem éledt újjá a török után: balatoni építészeti kalandozásunkat Somogyváron folytatjuk!

A Balatontól délre, kissé távolabb – bár a tó mocsaras partja egykor ideáig elért! – romjaiban is impozáns együttes hirdeti az egykori nagyságot. Balatoni építészeti sorozatunkat (melynek korábbi epizódjaiban eddig a balatonfüredi villákat, a reformkori Füredet, a legszebb balatoni kápolnákat és legszebb vasútállomásokat, a fonyódi villasort és a legszebb barokk templomokat és a legszebb kastélyokat és a legszebb modernista és art deco nyaralókat, Földvár villáit és kikötőjét, a legszebb várakat, legszebb présházakat, a tihanyi rév későmodern épületeit, Keszthely látványosságait, a tihanyi főhercegi kastélyt és az azzal szomszédos kutatóintézetet mutattuk be), Somogyváron folytatjuk!

Ez maradt az apátságból. (Kép forrása: Wikipédia)

Somogy hagyományosan Szent István ellenlábas rokonának, Koppány vezérnek volt a birtoka, ez a hagyomány a közeli földrajzi nevekben, így a Koppány folyóban, vagy Törökkoppány faluban is tovább él. A Balaton déli, mocsaras partjából kiemelkedő dombon Szent László alapított bencés kolostort 1091-ben. A betelepített francia szerzetesek nagy lökést adtak a környék fejlődésének. Az együttes az első építési periódusban így nézhetett ki:

Somogyvár, a román kori periódus rekonstrukciója (Kép forrása: Architextura.hu)

Bár a rekonstrukció (a készítő cégről, illetve munkáikról már korábban is írtunk) nagyon igényes és élethű, érdemes megnézni az analógiákat, hogy méginkább magunk elé képzeljük az egykori nagyságot. Mert a somogyvári apátság valóban jelentős együttes lehetett, ugyanis a hagyomány szerint itt temették el az alapító szent királyt. De az analógiákra visszatérve: az erdélyi Harina temploma eredetileg szintén a bencés kolostoregyüttes részeként épült, de már a tatárjárás után a falu plébániatemploma lett. Az erdélyi szászok áttérése óta pedig evangélikus templomként működik, de szinte teljesen megőrizte eredeti formáját, így jól elképzelhető, hogy milyen látvány fogadta a Balaton déli partján utazókat a koraközépkorban:

Harina, egykori bencés, ma evangélikus templom. Kép forrása: Thesaurusmediaevalis.hu)

A somogyvári apátság még bőven a török idők előtt, még a 15. században válságba került: az együttes évtizedekig üresen állt, apátjai a pannonhalmi (akkor még szentmártonhegyi) főapátsággal is pereskedtek, a környező főúri családok pedig folyamatosan „rá akarták tenni a kezeiket” a birtokokra. Az áldatlan állapotokat Mátyás király is megelégelte, levélben kérte a pápát, hogy a „felette nagy romlásban lévő monostor” élére egy felügyelőt nevezzen ki. Ez meg is történt, ekkor az apátságot újjáépítették, vagyis tulajdonképpen megkisebbítették a lecsökkent jelentőséget meglehetően praktikusan figyelembe véve. Lebontották a hatalmas román kori kerengőt, és a kolostor északi és nyugati szárnyának felhagyásával egy új, jóval kisebb kerengőt építettek. A templomot is jelentősen átalakították, sőt, megkisebbítették, ugyanis a hajót kettévágva az egykori toronypár helyén egy raktárépületet alakítottak ki, mögötte udvarral. Ez a periódus látható a címlapképen, valamint az alábbi madártávlati rekonstrukción:

Későközépkori, jelentősen visszabontott állapot rekonstrukciója. Kép forrása: Architextúra.hu)

Az apátságot nem sikerült újjáéleszteni, már 1506-os források a teljes szétszéledésről írnak. Egy utolsó lélegzetvételként Tolnai Máté pannonhalmi apátnak még sikerült a Dunántúl bencés apátságait egy kézbe helyeznie 1512. június 24-én, ami felújításokkal is járt. Ekkor épült valószínűleg a már hosszában csonka főhajó új gótikus hálóboltozata is.

A hálóboltozatos főhajó rekonstrukciója. Kép forrása: Architextúra.hu)

A kolostor sorsa viszont már közvetlenül a mohácsi csata után megpecsételődött, a győztes török sereg portyái Somogyvárt is elérték. Ezután még a szerzetesek szervezésében erősítik meg az épületeket, befalazzák a nagyobb kapukat, lebontják a túl magas tornyot, körítőfalakat emelnek. A bencésekről az utolsó említés 1553-ból való, azután végleg elhagyták. A törökök 1556-ban szállják meg a vidéket, de Somogyvárt ezután már nem említik erődítésként, köveit valószínűleg a környező erősségek fenntartásához használták fel.

Rekonstrukciója valamennyire segít felidézni az egykori állapotot. (Kép forrása: Wikipédia)

A kerengő kertjének Somogyvár – a közeli Tihannyal ellentétben – nem éledt újjá a török után. Valószínűleg hiányzott az erős hagyomány, a kötődés, hiszen már jóval a török előtt szétszéledt a kolostor. A Somogyban hatalmas birtokokat szerző Széchenyi-család építette újjá a környéket, de az apátságra már csak anyagnyerőhelyként tekintettek: a 18. századi leírások szerint még magasan álltak a falak, de ezután felépült Somogyvár mezőváros új, barokk temploma, valamint a szomszédos Széchenyi-kastély…így a kolostor szép lassan elfogyott, feledésbe is merült. A területen már a 19. században végeztek feltárásokat, de a módszeres vizsgálatra csak 1972-ben került sor Bakay Kornél régész vezetésével. Ekkor meglepően sok lelet került elő, ami alapján a kerengő egy részét rekonstruálni lehetett, legalább valamennyire felvázolva az egykori állapotot (ez az az épületrész, amit egyébként már a török előtt lebontottak):

A kerengő egyik sarkának rekonstrukciója segít felidézni a hajdani állapotot. (Kép forrása: Likebalaton.hu)

A rekonstruált kerengőrészlet a kilátóból. (Kép forrása: Wikipédia)

A nemzeti emlékhelyként nyilvántartott apátságban folyamatosak a fejlesztések, a látogatóközpont mellett 2001-ben egy kilátó is épült a templom szentélye mögött a Másfél Építész Stúdió tervei szerint. Az építménynek fontos funkciója van, a szinte bokáig érő falak értelmezése sajnos csak felülnézetből történhet. De természetesen maga a kilátás is csodás, a romok mögött a Balaton is feltűnik.

Az apátság mögött álló kilátó. (Kép forrása: Wikipédia)

Kiemelt kép forrása: Pazirik.hu