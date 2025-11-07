A terror narratívája

1917. november 7-én (az Ororszországban akkor használt Julián-naptár szerint október 25-én) a bolsevikok puccsot hajtottak végre, és magukhoz ragadták a közhatalmat. Ez lett később a Nagy Októberi Szocialista Forradalom. Amit a hasonló kommunista hatalomátvételek mindenhol hoztak: először utcai erőszak, esetleg polgárháború, kivégzések, lágerek, terror. S párhuzamosan a nyilvánosság és nyelv leuralása. De legfontosabb mindig is az erőszak volt.

„Orbán Viktor miatt is gyújthatták fel gróf Széchenyi István ükunokájának kastélyát” – ezzel a címmel hívja fel magára a figyelmet az egyik legnépszerűbb portálon nemrég megjelent cikk. „Teljesen leégett a bajor Thurn und Taxis hercegi család vadászkastélya, a gyújtogatást egy antifasiszta csoportosulás aktivistái vállalták magukra, akik azért borították lángba a történelmi épületet, mert nem értenek egyet az özvegy hercegné, Gloria von Thurn und Taxis konzervatív politikai nézeteivel, illetve kritizálják a család regensburgi rezidenciáján megfordult jobboldali politikai szereplőkkel ápolt jó kapcsolatát” – olvashatjuk a cikk leadjében. Kicsit ízlelgessük ezeket a szavakat. „Antifasiszta csoportosulás”. „Nem ért egyet”. „Kritizál”. Elemezzük a címet is: Orbán miatt a legnagyobb magyar leszármazottja ráfaragott. Orbán a hibás ebben is!

Megint jönnek? (Az Institute of Public Affairs grafikája)

Már itt megszólal a vészcsengő az emberben, de utána a cikkben közzé teszik a gyújtogatók kiáltványát is: „A Thurn und Taxis család újfasiszta mozgalom iránti szimpátiája a St. Emmeram-kastély vendéglistájából is világosan látszik: Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Samuel Alito, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának jobboldali konzervatív bírája, valamint az AfD politikusai, Maximilian Krah és Alice Weidel mind vendégek voltak Gloria kastélyfesztiválján. A fentebbiek több mint elegendő okot szolgáltatnak számunkra, hogy Gloriának világos figyelmeztetést küldjünk: ha nem hagyod abba az embertelen gyűlöletbeszédet, legközelebb nem csak a golfklubod fog leégni.” Hozzáteszik: „A csoport levelében említi azt is, hogy akciójukat az is motiválta, hogy a Budapesten több ember bántalmazásában is részt vevő, antifasiszta Hanna S.-t a müncheni tartományi bíróság jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélte a múlt hónapban.”

A cikkben ugyan ott van egy „fehér farok”, tudniillik hogy egy terroristákat támogató portált „baloldali, szélsőséges, antikapitalista” jelzővel illetnek. Ettől eltekintve a cikk hangvételét lényegében a terroristák nézeteinek szinte kritikátlan átvétele jellemzi. Egybefolyik itt minden: nemesség, „kapitalizmus”, nácik (hiszen egy „ultrakonzervatív” nemesasszony Hitler pénzügyminiszterének az unokája!), a „burzsoázia” (amely a fasizmusra törekszik!) és természetesen a patás ördög: Orbán.

A cikkben az átvett információk tálalása szerint bűn a vagyon, bűn a nemesség, bűn az AfD, bűn a véleményszabadság, sőt, abszurd módon maga a kastély is bűnös, hiszen 80 évvel ezelőtt itt nácik tanyáztak! S mit kell csinálni az ilyen kastéllyal? Államosítani és szociális bérlakásokat kialakítani benne!

Szóval ez az egész egyszer már volt nálunk. 1989-ben fejeztük be. De úgy látszik, a Kádár-féle gulyáskommunizmus elfelejtette velünk, hogy hogyan is kezdődött 1945 és 1947 között a szovjetizálás, hogy hogyan is épült ki a kommunista diktatúra! Hát így, pontosan így. Pontosan ilyen szavakkal, pontosan ilyen terrorral.

Még egy független hírportál esetében is jobb lenne vigyázni, hogy mennyit vesz át és milyen narratívában a nyugati sajtóból. Németország ellentmondásos hely volt eddig, ahol bírósági ítéletek bélyegezték meg a marxizmust, viszont szobrot emeltek Marxnak. Mostanra viszont úgy tűnik, hogy az utcán összeverődött és a gyanús hátterű NGO-k által pénzelt „antifa” (valójában komcsi) csőcselék diktálja a tempót. Budapesten is bemutatkoztak már. Legutóbb egy AfD-s politikus otthona előtti autók felgyújtásáért vállalt felelősséget egy antifa-blog, s üzenetükben azt is leírták: a Charlie Kirk-hez hasonló közéleti szereplőket meg kell ölni.

Ezeknek nem a közleményeit kell megismételni, hanem le kell írni, hogy mik ők: gyilkos szándékú, brutális terrorcsoportok, amelyek ráadásul egy egyszer már megbukott, ostoba eszmét képviselnek.

Idehaza még csak az értelmiség balfelének egyes szereplői kéjelegnek az ellenfél fizikai megsemmisítéséről ábrándozva. Annak a térfélnek a közbeszédében azonban már polgárjogot nyert az üldözés és a hellyel-közzel a fizikai megsemmisítés tárgyalása. Ha ezen túl egy perce belenézünk a közösségi médiában megjelenő kommentekbe, azt láthatjuk: a politikai hergelés megtette a hatását. A verbális gyilkosság bevett dologgá vált. Évek óta írunk (ez nem csak én mániám) erről a folyamatról. Néhány korábbi bejegyzés a Huszárvágásról és a Mozgástér blogról: az antifák franciaországi viselt dolgairól, az elveszített választások utáni utcai erőszak ál-romantikájáról, a nyugati szélsőbaloldali terrorizmus elfogadhatóvá, sőt, menővé festérésről, a itthoni baloldali erőszak-beszédéről; a hazai kommunista múlt iránti nosztalgiázásról, a poszt-nyugati értelmiség marxista ál-moráljáról; az Amerikában felbukkanó baloldali társadalmi kísérletek rémes eredményeiről; arról, hogy a marxi gondolatvilág mélyen az erőszakban gyökerezik; a hazai előképekről: az 1945 és 1947 közötti utcai terrorról – és a sort folytathatnánk.

Ha az ellenzéki győzelem utáni helyzetre vagyunk kíváncsiak, gondoljunk vissza a BLM hullám Amerikájára, vagy nézzük meg a mostani németországi helyzetet.

Ne felejtsük, egy választásnyira vagyunk attól, hogy ez a mocsok elöntse az országot, és nálunk is a norma legyen! – írta Sebes Gábor a közösségi oldalon a fentebb bemutatott cikkről.

Igaza van.

Kiemelt kép: A Public Affairs antikommunista grafikája (Fotó: Huszárvágás blog)