Donald Tusk kijelentésével átlépte az alkotmányosság határát

Sajtóhírek alapján Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelmű üzenetet – börtön vagy Budapest – küldött a hazánkban tartózkodó Zbigniew Ziobro volt lengyel jobboldali igazságügyi miniszternek, amely fenyegetés számos alkotmányos kérdést vet fel.

A Lengyel Köztársaság Alkotmányának 10. cikke rögzíti a hatalmi ágak szétválasztását, így a végrehajtó hatalom nem avatkozhat be a bíróságok munkájába. Amikor Tuska „börtön vagy Budapest” kijelentéssel politikai ellenfeleit fenyegeti, nyomást gyakorol az igazságszolgáltatásra, megsértve ezzel a hatalommegosztás elvét.

A lengyel alaptörvény 32. cikke kimondja, hogy minden személy egyenlő a törvény előtt. Ha a kormány politikai alapon kíván fellépni az ellenzékkel szemben, az a jog előtti egyenlőség elvének megsértése.

A 41. cikk a személyes szabadság és sérthetetlenség garanciáját adja, és előírja, hogy az őrizetbe vett személyt 48 órán belül bíróság elé kell állítani. Bármilyen politikai indíttatású letartóztatás tehát alkotmányellenes. A 42. cikk pedig rögzíti az ártatlanság vélelmét, a 45. cikk továbbá biztosítja a tisztességes tárgyaláshoz való jogot. Tusk kijelentései, amelyek előre bűnösnek állítanak be politikusokat, megsértik mindkét rendelkezést, hiszen a végrehajtó hatalom nem prejudikálhat bírósági döntést.

A lengyel büntetőeljárási kódex is világosan fogalmaz: a 249. cikk szerint megelőző intézkedés csak bizonyított bűncselekmény alapos gyanúja esetén, az eljárás biztosítására rendelhető el; a 250. cikk 1. § szerint előzetes letartóztatás csak bírósági határozattal lehetséges; a 257. cikk 1.§ pedig kimondja, hogy az előzetes letartóztatás nem alkalmazható, ha enyhébb intézkedés is elegendő. Ezek a garanciák kizárják a politikai bosszúból történő fogvatartást.

Nemcsak a belső jogi normák, de a nemzetközi és uniós kötelezettségek is Tusk kijelentése ellen szólnak. A Nemzetközi Polgári és Politikai Jogok Egyezsége 9. cikke tiltja az önkényes letartóztatást, a 14. cikk pedig garantálja a tisztességes eljárást és az ártatlanság vélelmét. Ezeket az elveket megerősíti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikke is. Ennek a cikknek a gyakorlati értelmezését adja az Európai Emberi Jogi Bíróság Allenetde Ribemont kontra Franciaország (15175/89) ügyben hozott ítélete, amely világosan kimondta, hogy az ártatlanság vélelmének megsértése akkor áll fenn, ha a büntetőjogi felelősséggel vádolt személyre vonatkozó bírósági határozat azt a véleményt tükrözi, hogy a személy bűnös, mielőtt bűnössége a törvény szerint bizonyítást nyert volna. Még formális megállapítás hiányában is elegendő, ha valamilyen érvelés arra utal, hogy a bíróság a vádlottat bűnösnek tekinti. Az EJEB tehát egyértelművé tette: a kormány tagjai vagy más állami hatóságok sem nyilatkozhatnak úgy egy gyanúsítottról, mintha már bűnös lenne, mert ez az ártatlanság vélelmének megsértését jelenti.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. cikke szintén rögzíti, hogy mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz. A 11. cikk garantálja a véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságát, valamint a sajtó pluralizmusát. Ezek sérülnek, ha a kormány elhallgattatja az ellenzéket.

Tusk „börtön vagy Budapest” üzenetének közvetlen címzettje Zbigniew Ziobró, aki jelenleg a parlament (Sejm) tagja. A lengyel alkotmány 105. cikke értelmében a képviselőket mentelmi jog illeti meg: a képviselő mandátuma idején és azt követően nem vonható felelősségre az országgyűlési tevékenysége miatt, és harmadik személyek jogainak megsértése esetén is csak a Sejm hozzájárulásával perelhető. Zbigniew Ziobró ellen bármilyen kormányzati fellépés nyílt alkotmánysértés lenne.

Donald Tusk kijelentése tehát a hatalommal visszaélést vetíthet előre, egyébként a lengyel büntetőkódex 231. cikke szerinti tényállásba ütköző módon. Egy politikailag motivált letartóztatás a hatalmi ágak összeomlását idézné elő és Lengyelország demokratikus berendezkedését kérdőjelezné meg. Ezt a veszélyt hangsúlyozta az Európai Emberi Jogi Bíróság Castells kontra Spanyolország (11798/85) ítélete is, amely kimondta, hogy a kormánynak a domináns helyzete miatt különösen visszafogottnak kell lennie a büntetőeljárások megindításában, különösen akkor, ha más eszközök is rendelkezésre állnak az ellenfelek vagy a média kritikájának megválaszolására. Tusk ezzel szemben épp az ellenkezőjét teszi. Ez a magatartás egyértelműen pánikreakció a jobboldal elnökválasztási sikerére, amely megingatta hatalmi pozícióját.

A fenti jogi keretek megsértése nemcsak elméleti probléma, hanem a lengyel társadalom mindennapi tapasztalatává vált. A közvélemény egyre inkább érzékeli, hogy a kormány lépései nem a jogállamiság megerősítését, hanem annak fokozatos leépítését szolgálják. Az SW Research által 2025 januárjában publikált közvélemény-kutatása szerint a lengyelek 34,8%-a úgy látja, hogy a jogállamiság helyzete romlott Tusk kormányzása alatt, 28,2% szerint nem történt változás, és mindössze 24,4% érzékelt javulást. Ezt erősíti meg a 2025. októberi, az IBRIS kutatóintézet által végzett felmérése is, amely szerint a megkérdezettek 65,4 %-a véli úgy, hogy a Tusk-kormány rosszabbul teljesít a vártnál, csupán 27,7 % szerint kormányoz elfogadhatóan, és mindössze 3,3 % minősítette jobbnak a működését az elvártnál.

Megjegyzendő, hogy Donald Tusk inkriminált kijelentése de leginkább az elmúlt évek politikai ámokfutása nemcsak a lengyel alkotmányos rendet veszélyeztetik, hanem az Európai Unió jogállamisági elveinek hitelességét is próbára teszik.

Kiemelt kép: Donald Tusk (Fotó: MTI/EPA-PAP/Rafal Guz)