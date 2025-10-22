Tóparti luxus: Tihany ismeretlen kastélya

Tihany – apátság, révállomás, ófalu, Belső-tó. Ezek a legismertebb látnivalók, azonban a tóparton, hatalmas parkban áll a szinte teljesen ismeretlen, hatalmas neobarokk kastély. Balatoni építészeti sorozatunkat (melynek korábbi epizódjaiban eddig a balatonfüredi villákat, a refomkori Füredet, a legszebb balatoni kápolnákat és legszebb vasútállomásokat, a fonyódi villasort és a legszebb barokk templomokat és a legszebb kastélyokat és a legszebb modernista és art deco nyaralókat, Földvár villáit és kikötőjét, a legszebb várakat, legszebb présházakat, a tihanyi rév későmodern épületeit, valamint Keszthely látványosságait mutattuk be), itt folytatjuk!
A tihanyi parton, a rév és a falu között található kastély több szempontból is jelképes: építtetője, József főherceg, József nádor unokája a Habsburg-család magyar ágából származott. Az első világháborúban az olasz fronton szolgált hadtestparancsnokként, a legnehezebb szakaszon, a hírhedt Doberdón tanusított emberségessége, bátorsága miatt valósággal rajongtak érte katonái. A háború elveszése utáni zűrzavarban sokan a trónon kívánták látni, amit ő elutasított. Viszont a két világháború között továbbra is egyfajta „nemhivatalos királyként” működött, tartva a kapcsolatot a veteránokkal, hadirokkantakkal, gyakran hívták emlékművek avatására is – ahol továbbra is lelkes tömeg fogadta. Budapesten a jelenleg is újjáépülő vári palotájában lakott, de fontosnak tartotta, hogy a hagyományos alcsúti kastély mellett egy további rezidenciát is felépítsen, mégpedig a magyar tenger partján, ezzel is elősegítve a tó, mint turisztikai célpont népszerűségét. Mondhatnánk, hogy egy volt az akkoriban ideköltöző sok nyaralni vágyó közül, de természetesen „kissé” más léptékben.
A megbízást Kotsis Iván, a korszak konzervatív, mégis sok szempontból újító szellemű, a Balatonhoz sok szempontból kötődő építész kapta (ő alakította ki a balaton nyaralótípust, és tervezte a boglári templomot). Visszaemlékezéseiben leírja, hogy gyakorlatilag anyagi korlátok nélkül tervezhetett, ami igazából minden építész álma. Egy olaszos, római jellegű nyaralókastélyt tervezett, a belső terekben franciás hatással.
A kastély 1924-ben már el is készült, később további nagy fejlesztések zajlottak a környéken: Klebelsberg Kunó kezdeményezésére egy feltöltött területen felépült a Limnológiai Intézet, vagyis helyi szóhasználattal „a Biológia”, vagyis a Balaton élővilágát kutató intézmény. Az akkor legkorszerűbbnek számító laboratóriumokkal felszerelt, rendkívül ízléses épületet szintén Kotsis tervezte.
A kastélyra visszatérve: az épület a kutatóintézethez hasonlóan részben feltöltött területen áll, terasza, illetve kertje közvetlenül a tóra néz. A hegy felől, diszkréten, az országúttól alig láthatóan nyílik a főbejárat a kocsifelhajtóval.
A kerti, illetve tóra néző homlokzat, Magyar Építőművészet (1926. 26. évf. 1. szám)
Az épület belső terére, mint említettük, a francia későbarokk stílus jellemző. A nagy terasz mögött hatalmas hall található, ahonnan kétoldalt további szalonok nyílnak. Az épületben kápolna, vendéglakosztályok, 8 háló-, és 4 fürdőszoba létesült. Az alagsorban konyha, személyzeti lakások kaptak helyet. A kastélyt a második világháborúig a főhercegi család használta, a szocialista időszakban szálloda működött az épületben. Szerencsére a belsőépítészeti kialakítás is átvészelte a viharos évtizedeket, az ajtók, burkolatok, kandallók és kályhák nagy része máig eredeti állapotban lelhető fel.
Az épület sajnos évek óta üresen áll, igaz, kedvelt forgatási helyszín. Az ismert és népszerű filmvígjátékban is feltűnik az épület, a konflikust lezáró jelenetekben – a magyar építészet újabb színfoltjaként.
Kiemelt kép: A tóparti kastély 1986-ban (Forrás: Facebook)