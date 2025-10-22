Tóparti luxus: Tihany ismeretlen kastélya

Balatoni építészeti barangolásunk során visszatérünk Tihanyba, de nem az ismert nevezetességekhez, hanem egy alig ismert kastélyhoz.

Tihany – apátság, révállomás, ófalu, Belső-tó. Ezek a legismertebb látnivalók, azonban a tóparton, hatalmas parkban áll a szinte teljesen ismeretlen, hatalmas neobarokk kastély. Balatoni építészeti sorozatunkat (melynek korábbi epizódjaiban eddig a balatonfüredi villákat, a refomkori Füredet, a legszebb balatoni kápolnákat és legszebb vasútállomásokat, a fonyódi villasort és a legszebb barokk templomokat és a legszebb kastélyokat és a legszebb modernista és art deco nyaralókat, Földvár villáit és kikötőjét, a legszebb várakat, legszebb présházakat, a tihanyi rév későmodern épületeit, valamint Keszthely látványosságait mutattuk be), itt folytatjuk!

A tóparton álló hatalmas kastély (Kép forrása: Tihany.hu)

A tihanyi parton, a rév és a falu között található kastély több szempontból is jelképes: építtetője, József főherceg, József nádor unokája a Habsburg-család magyar ágából származott. Az első világháborúban az olasz fronton szolgált hadtestparancsnokként, a legnehezebb szakaszon, a hírhedt Doberdón tanusított emberségessége, bátorsága miatt valósággal rajongtak érte katonái. A háború elveszése utáni zűrzavarban sokan a trónon kívánták látni, amit ő elutasított. Viszont a két világháború között továbbra is egyfajta „nemhivatalos királyként” működött, tartva a kapcsolatot a veteránokkal, hadirokkantakkal, gyakran hívták emlékművek avatására is – ahol továbbra is lelkes tömeg fogadta. Budapesten a jelenleg is újjáépülő vári palotájában lakott, de fontosnak tartotta, hogy a hagyományos alcsúti kastély mellett egy további rezidenciát is felépítsen, mégpedig a magyar tenger partján, ezzel is elősegítve a tó, mint turisztikai célpont népszerűségét. Mondhatnánk, hogy egy volt az akkoriban ideköltöző sok nyaralni vágyó közül, de természetesen „kissé” más léptékben.

A kastély és az apátság, Magyar Építőművészet (1926. 26. évf. 1. szám)

A megbízást Kotsis Iván, a korszak konzervatív, mégis sok szempontból újító szellemű, a Balatonhoz sok szempontból kötődő építész kapta (ő alakította ki a balaton nyaralótípust, és tervezte a boglári templomot). Visszaemlékezéseiben leírja, hogy gyakorlatilag anyagi korlátok nélkül tervezhetett, ami igazából minden építész álma. Egy olaszos, római jellegű nyaralókastélyt tervezett, a belső terekben franciás hatással.

A kastély hegy felőli oldala a kocsifelhajtóval, Magyar Építőművészet (1926. 26. évf. 1. szám)

A kastély 1924-ben már el is készült, később további nagy fejlesztések zajlottak a környéken: Klebelsberg Kunó kezdeményezésére egy feltöltött területen felépült a Limnológiai Intézet, vagyis helyi szóhasználattal „a Biológia”, vagyis a Balaton élővilágát kutató intézmény. Az akkor legkorszerűbbnek számító laboratóriumokkal felszerelt, rendkívül ízléses épületet szintén Kotsis tervezte.

A Limnológiai Kutatóintézet az apátsággal, A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 1928. 62. évf. 23-24. szám

A csodálatos fekvésű kutatóintézet a frissen ültetett kerttel, 1936-ban (Kép forrása: Fortepan/Somlai Tibor)

A kastélyra visszatérve: az épület a kutatóintézethez hasonlóan részben feltöltött területen áll, terasza, illetve kertje közvetlenül a tóra néz. A hegy felől, diszkréten, az országúttól alig láthatóan nyílik a főbejárat a kocsifelhajtóval.

A kastély és a frissen telepített kert a harmincas években (Kép forrása: gallery.hungaricana.hu)

A kerti, illetve tóra néző homlokzat, Magyar Építőművészet (1926. 26. évf. 1. szám)

A terasz mai állapota, kép forrása: (epiteszforum.hu)

Az épület belső terére, mint említettük, a francia későbarokk stílus jellemző. A nagy terasz mögött hatalmas hall található, ahonnan kétoldalt további szalonok nyílnak. Az épületben kápolna, vendéglakosztályok, 8 háló-, és 4 fürdőszoba létesült. Az alagsorban konyha, személyzeti lakások kaptak helyet. A kastélyt a második világháborúig a főhercegi család használta, a szocialista időszakban szálloda működött az épületben. Szerencsére a belsőépítészeti kialakítás is átvészelte a viharos évtizedeket, az ajtók, burkolatok, kandallók és kályhák nagy része máig eredeti állapotban lelhető fel.

A nagyszalon, Magyar Építőművészet (1926. 26. évf. 1. szám)

A lépcsőház, Magyar Építőművészet (1926. 26. évf. 1. szám)

Az eredeti állapotban fennmaradt belső részletek (Kép forrása: epiteszforum.hu)

Az épület sajnos évek óta üresen áll, igaz, kedvelt forgatási helyszín. Az ismert és népszerű filmvígjátékban is feltűnik az épület, a konflikust lezáró jelenetekben – a magyar építészet újabb színfoltjaként.

Jelenet a Kém című filmből, a háttérben a kastéllyal

Kiemelt kép: A tóparti kastély 1986-ban (Forrás: Facebook)