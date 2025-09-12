Ahogy arra a miniszterelnök kötcsei beszédében is rámutatott, az elmúlt egy esztendőben számos világpolitikai kérdésre „válasz született”, az USA új elnöke Donald Trump, új német kormány alakult, Franciaország nem tudott kikeveredni a kormányválságból, a V4 feléledt, az orosz hadsereg győzni tudott, Ukrajnát fel fogják osztani, és a BRICS tovább erősödik. Amerika elfogadta, hogy Kína behozhatatlan demográfiai és technológiai előnyben van, az Egyesült Államok gazdasága pedig kínai beszállítók nélkül nem működik, ezért az USA a „visszavonulást” és az önellátást választja.

A kormányfő érvelését támasztja alá, hogy 2024 végén a BRICS kilenc új partnerországot fogadott be; 2025 elején pedig a csoport már tíz taggal és nyolc partnerrel rendelkezik, és így mintegy a világ népességének felét, a globális GDP több mint 41 százalékát (PPP) adja. A csoport vezetői a dollármentesítés és az alternatív pénzügyi rendszer felé mozdulnak, ami alátámasztja Orbán a „BRICS erősödik” kijelentését.

A vásárlóerő-paritáson számolt adatok alapján Kína gazdasága már 2023-ban is nagyobb volt az Egyesült Államokénál, és az IMF előrejelzése szerint 2025-re 40,7 billió nemzetközi dollárra nő, szemben az USA 30,5 billiójával. Ez egyértelműen mutatja, hogy Kína lekörözte az Egyesült Államokat a világ legnagyobb gazdaságaként.

Az Eurostat adatok szerint a G20 tagok gazdasági teljesítményének elemzésekor 2008ban az EU27 a világ GDPjének 25,6 százalékát adta, 2018ra ez 18,6 százalékra csökkent. Az Eurostat 2023as összegzése szerint a 2011-es 15,9 százalékról 2021re 14,8 százalékra esett vissza. Ez alátámasztja Orbán állítását, hogy az EU teljesítménye jelentősen csökkent. Emellett az Eurostat gyorsjelentése szerint2025 első negyedévének végén az euróövezetben ( EA20) a GDP-hez viszonyított bruttó államadósság aránya 88,0 százalék volt, szemben a 2024 negyedik negyedévének végi 87,4 százalékkal. Az EU-ban az arány 81,0 százalékról 81,8 százalékra emelkedett.

Ehhez képest az Európai Unió 2025 első félévében közel 2,95 millió tonna orosz eredetű kohászati alapanyagot importált, amelyek többségét félkész acéltermékek (például öntvények és acéllemezek), valamint nyersvas adták.

A legnagyobb vásárlók Belgium, Olaszország, Csehország és Dánia voltak; Belgium csaknem 689 ezer tonna, Olaszország 436 ezer tonna, Csehország 370 ezer tonna, Dánia pedig 306 ezer tonna orosz félkész acélterméket vett. 2024-ben az EU összesen 5,34 millió tonnát, több mint 2,5 milliárd euró értékben vett át Oroszországtól, ez önmagában bizonyítja, hogy a deklarált „szigor” mögött rendszerszintű kiskapuk működnek.

A kettősség forrása nemcsak politikai, hanem jogi természetű is, hiszen az (EU) 833/2014. rendelet 3g. cikke elvben tiltja a XVII. mellékletben felsorolt vas- és acéltermékek importját, vételét és szállítását (orosz eredet vagy orosz export esetén), továbbá 2023. szeptember 30-tól a harmadik országban feldolgozott termékekét is, ha azok orosz acél-/vas-alapanyagot tartalmaznak.

A tények világosan mutatják, hogy Brüsszel a saját kettős mércéjét betonozza be a rendeletekbe. Szankciókról beszél, miközben évekre szóló kivételekkel és átmeneti időszakokkal garantálja, hogy az orosz kohászati termékek továbbra is eljussanak az uniós piacra, bizonyos esetekben egészen 2028-ig.

Ez nyíltan torzítja a piaci versenyt és hiteltelenné teszi az egész szankciós politikát, miközben Oroszország gazdasági jelenléte változatlanul erős marad Európában.

A magyar álláspont összhangban az Alaptörvény B) cikk(1) bekezdésében rögzített független demokratikus jogállamisággal világosan mutatja, hogy az ország érdeke nem az önkárosító szankciók követése, hanem a kiszámítható és ésszerű gazdaságpolitika. Emellett az M) cikk (2) bekezdése szerint Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit.

Ezzel szemben az uniós szankciók éppen ezeket a garanciákat sértik, hiszen kivételekkel, átmenetekkel és kiskapukkal torzítják a piacot.

A valóság ugyanakkor azt mutatja, hogy Oroszország kohászati ágazata minden brüsszeli retorika ellenére stabilan és megbízhatóan látja el Európát alapvető nyersanyagokkal. Mindez arra világít rá, hogy a kölcsönösen előnyös és átlátható együttműködés Oroszországgal sokkal inkább szolgálja a kontinens gazdasági biztonságát és jólétét, mint a képmutató szankciós politika.

