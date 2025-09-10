Platánok és villák: Balatonföldvár

Véget ért a nyár, de balatoni építészeti sorozatunk folytatódik - ezúttal a déli part gyöngyszemét, Balatonföldvárt mutatjuk be!

Földvár legendás platánsora. Kép forrása

A Balaton-part legszebb települése kérdésében – szerencsére – igen nehéz igazságot tenni. De egy biztos, Földvár ott van az esélyesek között. Különlegesen szép vasútállomását és egyszerre modernista és ókeresztény formákat mutató templomát már bemutattuk balatoni építészeti sorozatunkban.

Földvár egyik első szállodája századfordulós képeslapon. Kép forrása

Földvár az egyik legfiatalabb magyar település, 1894 előtt itt csupán a Széchenyiek birtokolta puszta volt, ami Kőröshegy községhez tartozott. A család a vasút megnyitása és a balatoni fürdőélet fellendülése után döntött úgy, hogy a birtokában lévő területeken elegáns üdülőtelepüléseket hoz létre. Széchenyi Imre így megbízta uradalmi mérnökét, illetve főkertészét, Spur Istvánt és Schilán Józsefet, hogy gondoskodjanak az új város megfelelő kiépítéséről (hasonlóan jött létre ugyanekkor Balatonmáriafürdő, amit a gróf feleségéről, Andrássy Máriáról nevezett el).

Kőröshegy 1858-as kataszteri térképén jól látszódik a később a térképre rávezetett Balatonföldvár területe. Kép forrása

A Széchenyiek jó befektetést eszközöltek, a település hamarosan rendkívül népszerű lett, elsősorban a nagypolgárság és az arisztokrácia körében. Egy érdekes társadalmi folyamat is megfigyelhető volt: a szintén ekkor népszerűvé vált Siófoktól eltérően, amit gúnyosan „Zsidófoknak” neveztek, Földvár a „keresztény nagypolgárság” népszerű nyaralóhelyévé vált.

A földvári villasor 1900-ban. Kép forrása

Ahogy az lenni szokott, egy elegáns fürdőhelyen nem csupán villák épültek, hanem a társasági életnek helyt adó épületek is. A századfordulón alakult meg földváron a Balaton Club, ami értelemszerűen az ország akkori elitjét fogadta be – a fent említett szempontok szerint. Az egyesület 1904-ben új székházat épített, amihez az akkor újdonságnak és nyilván extravagánsnak számító vasbetont használták fel. A szerkezet alkalmazásának magyar úttörői, Ray Rezső Vilmos építész és Zielinszky Szilárd mérnök tervezték az új házat.

A „Balaton Clubház” újkorában. Kép forrása

A bécsi szecessziót a korabeli francia és olasz tengerparti épületek hangulatával ötvöző klubháznak, számos magyar műemléki értékhez hasonlóan igen mostoha sors jutott. A házhoz már a két háború között hozzányúltak, majd a szocialista időszakban szinte a felismerhetetlenségig átalakították, „elprolisították” az épületet: a Budapesti Hajtóműgyár üdülőjeként az eredeti, jellegtelenné tett házhoz egy későmodern szárnyat építettek.

Az egykori Balaton Clubház, mint a Budapesti Hajtóműgyár – ekkor már szintén csak egykori – üdülője. Kép forrása

Az elmúlt években, hosszúra nyúlt munkák során végre megújult ez az egyedülálló ház, hazánk egyik első vasbetonszerkezetű épülete. Valódi restaurátori, illetve rekonstrukciós munka zajlott: elbontották mind a hatvanas éveki, mind a két világháború közötti kiegészítéseket (kevéssé ismert, hogy mindkét időszakban szabályosan üldözték a szecessziót), és visszaállt az épület eredeti, 1905-ös formája, színvilága:

A 2021-ben újranyitott Balaton Club. Kép forrása

A klubházzal egy időben, 1905-ben épült fel hazánk talán legszebb kikötője, szintén vasbetonból – így Földvár egyfajta kísérleti terepe lett az akkoriban forradalmian új építőanyagnak. A kikötő egy elegáns hajóállomásból (mely egyben kapuépület), egy hosszú mólóból, és az azon elhelyezett bájos meteorológiai pavilonokból áll. A kitermelt iszapból szigetet formáltak, ahová vasbeton híd vezet, ahogy a móló meghosszabbításában is egy bravúros, 102 méter hosszú vasbeton hídszerkezet íveli át a mára felöltött öböl vizét.

A hajóállomás 1937-ben. Kép forrása

A móló a meteorológiai pavilonnal 1935-ben, háttérben a hajóállomás és a Balaton Club épülete. Kép forrása

A kikötő legkedvesebb építménye, a szélsebességmérő-ház. Kép forrása

A Galamb-szigetre vezető vasbeton híd. Kép forrása

A kikötői öböl felett átívelő vasbeton híd. Kép forrása

Földvár legjelentősebb építészeti emlékei a kikötő mellett a villák. Többszáz ilyen épület van a városban, azonban sajnos a villák – talán az üzlethelyiségek mellett – a műemlékek legsérülékenyebb típusát alkotják. Átalakítások, otromba kiegészítések, bontások, a kertek aprózódása jellemezte a magyar villák elmúlt száz évét, és sajnos sok földvári épületét is. Ezért is jó látni a kivételeket, akár inspirációként is. Ilyen szerencsés villa a „Kulipintyó”, Széchenyi Zsigmond egykori nyaralója, amiben a város a helytörténeti gyűjteményét helyezte el.

A felújított „Kulipintyó”, Széchenyi Zsigmond egykori nyaralója. Kép forrása

Ahogy az a címlapképből is kiderül: Balatonföldvár = platánsor. Hazánk egyik legszebb fasorát az alapító Széchenyi Imre mellett Kvassay Jenőnek köszönhetjük. A jeles vízmérnök tervezte a part feltöltését, és az ő ötlete volt, hogy a villák előtt széles sétányt alakítsanak ki, amit platánfákkal ültetnek be. Kvassay egyébként méltó emlékművet is kapott a várostól a húszas években, a már említett kikötőben, de a legszebb emlékműve minden bizonnyal ez:

A Kvassay Jenőről elnevezett platánsor. Kép forrása

Folytatjuk!

Kiemelt kép: Balatonföldvár legendás platánsora (Fotó: Architextúra blog)