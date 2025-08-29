Tornyok, ívek vasbetonból: a Balaton legszebb modern templomai

Keszthely, református templom

Egy darab Erdély a Balaton partján

Első állomásunk egy különleges, és kevesek által ismert templom. Keszthely belvárosában, a Helikon park mellett áll ez az épület, ami meglehetősen eltér a Balaton partvidékének építészeti arculatától. Tervezője a híres református templomépítő, Szeghalmy Bálint, aki nem mellesleg Nagykanizsa, majd Miskolc városi főmérnöke is volt, és jelentősen hozzájárult mindkét város modernizálásához a két háború között. A kicsiny és nem éppen tehetős keszthelyi református gyülekezet csak a húszas évek végén gondolhatott önálló templom építésére. 1931-ben tették le a templom alapkövét, majd egy év múlva tartották az első istentiszteletet. Ahogy azonnal látszik, az épület erdélyi, „fatornyos” stílusban épült, utalva az erősen protestáns országrészre itt, a barokk-katolikus Dunántúlon.

Balatonboglár, plébániatemplom

A címlapképen is szereplő, időtlen eleganciát sugárzó épület

A boglári templom, háttérben a tóval, illetve a Badacsonnyal kis túlzással egy képben összefoglalja mindazt, ami a legtöbb magyarnak szinte azonnal beugrik, ha azt hallja: Balaton. Ez nem is csoda, hiszen az épületet a tó környékének építészeti arculatára meghatározó befolyást gyakorló építész, Kotsis Iván tervezte. Ő alakította ki azt a nyaralótípust is, amiből aztán ezerszámra épült a tóparti településeken. Az építész emlékirataiban vall arról, hogy olyan épületet akart alkotni, ami határozottan modern, de sok szempontból olyan, mintha mindig is a boglári Várdomb alatt állt volna, egyfajta időtlenséget sugároz. Fontos szempont volt, hogy a templom nem a nyaralótelepen, hanem a régi faluközpontban áll, így az ottani, már akkor is kissé heterogén építészeti környezethez kellett alkalmazkodni. Emellett az épületen nagyon erős még az itáliai hatás is, hiszen a korszakban nagyon erősek voltak a magyar-olasz kapcsolatok, a politika mellett építészeti-művészeti téren is. Ez a belső térben is visszaköszön, a gerendás mennyezetű hajó mintha csak egy középkori templom lenne Firenze vagy Róma környékén:

Balatonboglár, templombelső

Balatonlelle, plébániatemplom

A vörös homokkőből épített templom

A Balatonlelle főutcáján álló templom olyan, mintha a túlpartról hozták volna át, hiszen Balaton-felvidéki vörös homokkővel burkolták, ami Almádi és nagyjából a Badacsony között meghatározó tájelem, illetve építőanyag. Az épület egy igazi templomépítő dinasztia alkotása: a tervező Árkay Bertalan apja, Árkay Aladár tervezte többek között a Fasori Református templomot. Közösen építették a Városmajori templomot, vagy éppen a mohácsi csata emléktemplomát a város főterén. Bertalan a lellei templomot már jóval apja halála után, az 1940-es évek elején tervezte. Ráadásul a legtöbb templom ablakát Bertalan felesége, Árkayné Sztehlo Lili (Sztehlo Gábor lelkész nagynénje) alkotta. A lellei templomban is az ő munkái láthatók, a korra jellemző módon a magyar történelemből vett jelenetek láthatók. A templom a boglárihoz hasonlóan a modernista szellemet olasz eleganciával vegyíti, ez különösen a belső térben ad lehengerő hatást:

A lellei templom belső tere

A templom építéstörténete egyébként igen viharos: az építkezés 1943-ban indult, gyorsan haladva megépítették magát a főtömeget és elkezdték a torony alsó szintjeinek építését. Ekkor azonban hazánkat is elérte a háború, 1944-45-ben leálltak a munkák, és nem meglepő módon hosszas leállás következett. A tornyot csak 1972-ben fejezték be hosszas hivatali egyeztetés és huzavona után, természetesen az eredeti, Árkay-féle tervek szerint.

Balatonföldvár, plébániatemplom

Balatonföldvár, a platánok alatti templom

A villasoráról, különlegesen elegáns vasútállomásáról, és nem utolsósorban platánjairól nevezetes város temploma épp ezen platánok miatt szinte csak november és április között fényképezhető. Pedig igen látványos épületről van szó, ha az előző templomokra az „olaszos” kifejezést használtuk, a földvári templom akkor teljesen olyan, mintha Olaszországban lenne – csupán az itt is felhasznált vörös homokkő árulkodik arról, hogy a Balaton partján járunk. Irsy László egy ókeresztény jellegű, itáliai templomot álmodott a hatalmas parkba, az építkezést itt is a második világháború idején, 1940-ben kezdték és gyorsított munkával négy év múlva fel is szentelték az épületet – ami az akkori nyersanyag- és munkaerőhiányos időben hatalmas teljesítménynek számított.

Az egyszerre modern és ókeresztény stílusú földvári templom

Templomok helyi anyagból: Badacsonytomaj és Balatonfüred

A badacsonytomaji bazalttemplom

A Balaton-felvidék két meghatározó anyaga a bazalt és a vörös homokkő. „Bazaltország” és „vöröskőország” határa nagyjából Révfülöpnél húzódik, a figyelmes szemlélő észreveheti a váltást, ami a kerítésekben, támfalakban is jelentkezik. A két világháború között a modernista építészet konzervatívabb, regionalitáson alapuló ága előszeretettel használta a helyi anyagokat. Fábián Gáspár, a korszak jól ismert, ma már kissé elfeledett építésze két igen jellegzetes templomot is tervezett. Badacsonytomajon felépítette a bazalttemplomot, Balatonfüreden pedig a vörös-templomot. Mindkét épület modern stílusú, erőteljes neoromán elemekkel, vasbeton szerkezettel, amit az adott helyi kővel burkoltak. A két templom között jelentős különbség, hogy a tomaji teljes egészében bazaltburkolatot kapott, ami kissé mogorva hangulatot ad az épületnek. A füredi templomot tulajdonképpen csak sávosan burkolták a vörös kővel, a homlokzat többi részét – szintén vörös színűre – vakolták.

A balatonfüredi vörös-templom

„Nyaralókápolnák”

A káptalanfüredi nyaralókápolna

A legszebb balatoni kápolnákat bemutató posztunkban már bemutattuk ezeket a kis, barátságos épületeket. Ez a jellegzetes balatoni épülettípus a két világháború között alakult ki, mikor a tópart a „keresztény középosztály” kedvelt nyaralóhelyévé vált. A nyári hónapokban hatalmas igény volt templomokra, viszont a nyárral együtt a „mise-szezon” is véget ért. Így a legtöbb településen nem volt értelme templomokat építeni, hiszen így maga a szertartás az épületben kaphatott helyet, míg a hívek a csatlakozó kertben foglaltak helyet. Több balatoni településen is van ilyen „üdülőkápolna”, a legszebb talán Káptalanfüreden található. Természetesen ez is vörös homokkőből épült, a misét az árkádívek alatt tartják, amihez árnyas fenyőliget csatlakozik, ahol a hívek ülnek.

Kiemelt kép: A balatonboglári plébániatemplom, háttérben a Badacsonnyal. Bődey János fotója a Templomséták a Balaton körül című könyv címlapjáról (Forrás: Architextúra blog)