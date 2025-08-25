A kevesebb több – A Balaton legszebb art deco nyaralói

Balatoni építészeti sorozatunkat a legszebb art deco és modernista nyaralókkal folytatjuk!

A badacsonytomaji Békesség nevű nyaraló

A magyar art deco rajongói előtt bizonyára jól ismert Bolla Zoltán neve, illetve jól ismertek az általa írt, szerkesztett könyvek, amiket a rendkívül igényes vizuális arculat jellemez. Balatoni építészeti sorozatunkat (melynek korábbi epizódjaiban eddig a balatonfüredi villákat, a refomkori Füredet, a legszebb balatoni kápolnákat és legszebb vasútállomásokat, a fonyódi villasort és a legszebb barokk templomokat és a legszebb kastélyokat jártuk be) ezúttal a legszebb modernista és art deco jellegű nyaralókkal folytatjuk.

Balatonalmádi, az építtetőkről elnevezett Mária György-nyaraló

A vasúti, majd a gépkocsi-közlekedés megjelenésével a nyaralás a felsőbb rétegek után a középosztály köreiben is mindennapossá vált. Ez a balatoni építészeti sorozatunkban is nyomon követhető: a füredi kastélynak is beillő villák után a századfordulón a polgárság már kisebb léptékű, de hasonlóan igényes nyaralókat emelt. Az első világháború után folytatódott a Balaton fejlesztése, aminek épp a trianoni országcsonkítás, a tátrai és adriai üdülőhelyek elvesztése adott további lökést. Ezt a korszakot mutatja be Bolla Zoltán könyve, ami a mai túlépített, végletekig leburkolt világban azt üzeni, hogy a kevesebb több – ráadásul sokkal több. A kötetben bemutatott nyaralók ízlésesek, igényesek, ugyanakkor rendkívül praktikusak. Hiszen egy nagyobb családnak is elég pár szoba és egy nagy terasz, hiszen a nyaralás legnagyobb részét amúgyis a szabadban töltjük.

A külön nem jelölt képeket Bolla Zoltán bocsátotta rendelkezésünkre.

Kotsis Iván építész saját tervezésű balatonboglári nyaralója

A balatoni nyaralók típusának kialakításában meghatározó szerepe volt a mára méltatlanul elfeledett Kotsis Iván építésznek. Saját nyaralója jól mutatja az elvek gyakorlati megvalósítását: mivel az erős balatoni szél könnyen elsodorja a magastető cserepeit, ezért alacsony hajlású tető épült (a lapostetőt már csak a kivitelezés nehézségei miatt is elutasította), erősen kiugró párkánnyal, ami az eső ellen nyújtott védelmet. A meglévő fák alá telepített épület egy nagy nappaliból áll, amiből csupán kis hálóhelyiségek nyílnak. A nappali szinte teljesen egybenyitható a kerttel, illetve a terasszal. Bár modern épületről van szó, az ablakok osztása és a két kőváza neobarokk bájt kölcsönöz a nyaralónak. Kell ennél több?

Sándor József, Heim Ernő és Árkay Bertalan nyaralóminta tervei 1931-ből (Forrás: Tér és Forma)

A Balaton-part ekkor kiparcellázott területei nagyrészt hasonló elvek szerint épített nyaralókkal épültek be, ezek alapvetően meghatározzák a táj, illetve a települések arculatát, valamint a legtöbb magyar Balaton-képét. Természetesen az ekkor épült nyaralók között is óriási különbségek figyelhetők meg. Az egyik véglet az alábbiakban látható balatonszemesi nyaraló, ami pár tíz négyzetméteres, de minden bizonnyal sok kellemes, békés vagy épp vidám órát látott már.

Balatonszemes, nyaraló

Hasonló elvek, de egész más igényszint jellemzi Skubits Ödön zalaegerszegi főszolgabíró badacsonyi nyaralóját: a helyi bazaltból épült villában étellift, külön kiszolgálószint, garázs biztosította a nyaralók kényelmét – ennek ellenére az épület mégis visszafogott, különösen a mából visszatekintve:

Badacsony, Skubits Ödön villája

Balatonszemes, a Pöttyös nevű nyaraló

Balatonalmádi, Bágya András zeneszerző nyaralója

Siófok-Tisztviselőtelep, Neuner-villa

A korszak épületeit kissé nehezen lehet stíluskategóriákkal leírni. Gyakori (főleg ingatlanközvetítőknél), hogy minden ekkori épületet „bauhaus” néven illetnek, de a helyes meghatározás inkább a modernista. De ezekben az épületekben az art deco elemek is megjelennek, sokszor csak egy-egy korlát, ablakrács, vagy épp felirat formájában. Ugyanakkor a neobarokk is népszerű volt a korban, ráadásul ez gyakran szó szerint összefonódott az art deco motívumokkal.

Balatoni nyaralók míves részletei

Az art deco leglátványosabban talán a plakátművészetben és a tipográfiában jelent meg. Ez a balatoni nyaralókon összefonódott az építészettel, hiszen a korszakban gyakori volt, hogy a tulajdonosok nevet adtak nyaralóiknak, amik az építtetőkre utaltak, vagy épp szójátékok voltak. A neveket az oromzaton is megjelenítették – látványos art deco betűtípusokkal.

Art deco jellegű nyaralófeliratok

A nyaraló, illetve a villa az egyik legsérülékenyebb építészeti műfaj (a belsőépítészeti értékek mellett), és ez fokozottan igaz a két világháború közti építészetre. Számos nyaralót lebontottak, vagy épp a felismerhetetlenségig átépítettek.

Balatonszéplak, Rathing Ferenc építész saját nyaralója a Tér és Forma 1935-ös számából, illetve ma, teljesen átalakított formában

Különös módon az art deco eleganciával átitatott modernizmus varázsa még sokáig élt. Erre jó példa a balatonszárszói Gólyafészek, aminek eleganciája a legszebb harmincas évekbeli villákkal vetekszik – pedig a hatvanas években épült.

Balatonszárszó, Gólyafészek – modernista elegancia a hatvanas évekből

Folytatjuk!

