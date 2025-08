Ritka esemény következik az egyházban, nagy jelentőséggel bír

Ritka eseményre kerül sor hamarosan a katolikus egyházban, amelyre kétezer év alatt negyvennél is kevesebbszer volt példa: XIV. Leó pápa új egyházdoktort avat. Szent John Henry Newman bíboros teológiai munkássága ma éppoly időszerű, mint másfél évszázaddal ezelőtt.

Új egyházdoktort avat a katolikus egyház, mégpedig egy angol szent személyében: a híradások szerint XIV. Leó pápa e különleges címet adományozza Szent John Henry Newman bíborosnak. Az anglikán papból lett katolikus bíboros lesz a 38. az egyháztanítók sorában.

Mit is jelent mindez?

Az egyháztanító vagy egyházdoktor egy rendkívüli cím az egyházban: azokat illetik ezzel a megnevezéssel, akik különösen nagy mértékben járultak hozzá a hittudomány fejlődéséhez. Az „Egyetemes Egyház Tanítója” címet (amelyet a keleti egyház nem ismer el) a Szenttéavatási Ügyek dikasztériuma részletes vizsgálata után, annak pozitív véleményét megerősítve adományozhatja a mindenkori pápa, ám ez meglehetősen ritka esemény: Szent II. János Pál pápa 27 éves pontifikátusa alatt például mindössze egyetlen egy egyháztanítót avatott (Lisieux-i Szent Teréz személyében), a közel 7000 kanonizált szent és boldog mellett pedig az egyházdoktorok száma kétezer esztendő múltán sem éri el a negyvenet. Olyan korszakos hitvalló teológusok alkotják ezt a kis „csapatot”, mint Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Sienai Szent Katalin, vagy éppen Avilai Szent Teréz.

Korunk ajándéka

Newman egyházdoktorrá avatása segíteni fog, hogy tanításai hatékonyabban jussanak el korunkba, amelynek égető szüksége van rájuk – így összegzi az új egyháztanító lelkiségi munkáját jól ismerők reakcióit a National Catholic Register. Mary-Birgit Dechant nővér, az oxfordi Newman Központ igazgatója például úgy látja, az esemény arra ösztönözhet sokakat, hogy (újra)olvassák a nagy gondolkodó műveit és jobban kövessék erkölcsi tanításait. Vincent Nichols westminsteri bíboros, az Angliai és Walesi Katolikus Püspöki Konferencia elnöke egy nyilatkozatban úgy fogalmazott, „örömmel és izgatottan” fogadta a bejelentést, majd hozzátette, hogy az angol szent írásainak elismerése „az egyház hitének igazi kifejeződéseként hatalmas bátorítást jelent mindazok számára, akik nemcsak nagy tudását, hanem hősies életszentségét is értékelik, amellyel Isten hívását követte hitének útján”. Nichols bíboros hangsúlyozta, hogy a pápai döntést az anglikán egyház főpásztorai is üdvözölték, ami azért is jelentőségteljes, mert Szent John Henry Newman anglikán papként kezdte működését, majd a teológiában elmélyedve ismerte fel, hogy az igazság teljességére a katolikus egyházban lehet rátalálni.

A pápai elismerés azért is fontos, mert Anglia-szerte sokan a katolicizmus újjáéledéséről beszélnek, a folyamatot pedig erősítheti az angol szent hitének és munkásságának hangsúlyosabb felmutatása. Newman egyébként a harmadik angol, akit egyháztanítóvá nyilvánítanak Szent Béda és Canterburyi Szent Anzelm után.

A hit védelmében

A döntés Amerikában is örömteli fogadtatásban részesült. Korábban az amerikai katolikus püspökök elsöprő többséggel támogatták angol társaik Szentszékhez intézett kérését az egyházdoktori cím odaítélésével kapcsolatban. A nemzetközi hírű amerikai püspök, Robert Barron a hír közzététele után például arról értekezett, hogy Newman mindenek előtt az igazságot kereső ember volt, most pedig arra hívott minden hívőt, hogy ismerjék meg a szent „rendkívüli életét és tanúságtételét”.

„Ő valóban a modern kor egyik legfontosabb szentje: küzdelme a relativizmus és a gyenge hit ellen, válasza a katolikusok üldöztetésére, és különösen a hithű katolikus oktatásról alkotott elképzelése kiemelkedő” – fogalmazott Patrick Reilly, az amerikai székhelyű Newman Bíboros Társaság alapítója.

„Az anglikán egyházon keresztül a katolikus hitig vezető útja egy olyan kaland volt, amely sokak számára utat nyitott.” Ezt már Dwight Longenecker atya nyilatkozta, aki maga is hasonló utat járt be, mint a most egyháztanítóvá avatandó szent: anglikán lelkészként szolgált, majd katolizált és most papi hivatása mellett jelentős lelki szerző. Longenecker szerint Newman egyházdoktori státusza növeli azokra a nem katolikus keresztényekre gyakorolt hatását, akik a hit teljességét a katolikus egyházban keresik.

Leótól Leóig

Az egyháztörténelem izgalmas adaléka, hogy Newmant az a XIII. Leó pápa kreálta bíborossá 1879-ben, akinek hatására a ma Péter utódjaként szolgáló XIV. Leó a nevét választotta. A történészek megjegyzik, hogy XIII. Leó pontifikátusának egyik első tette volt Newman bíborosi rangra emelése (az egyház életéhez, hitéhez való gazdag hozzájárulása elismeréseként), közel százötven évvel később pedig XIV. Leó is pápasága legelején hozta meg a rá vonatkozó döntést. Boldoggá egyébként még XVI. Benedek pápa avatta 2010-es angliai látogatása során, a szentek sorába pedig Ferenc pápa vette fel 2019-ben.

Éppen a 2010-es eseményekre utalt vissza és azok folytatásaként látta a mostani bejelentést Nichols bíboros, amikor arról beszélt; „Az a pillanat most beteljesedik, és nagy örömet okoz mindazoknak, akik ma arra törekszenek, hogy Krisztust kövessék”.

Ki volt Szent John Henry Newman?

1801. február 21-én született Londonban. Édesapja anglikán volt, anyai ágon francia protestáns felmenőkkel rendelkezett. 15 éves korától súlyos válságokon ment át: családjának anyagi helyzete megromlott, elveszítette húgát és betegeskedett. Mindezek hatására jelentősen formálódott gondolkodása és Istenhez fűződő kapcsolata, olyannyira, hogy 1825-ben anglikán pappá szentelték.

1828-tól Oxfordban szolgált, itt kezdte részletesen tanulmányozni az egyházatyák írásait, amely a katolizálás felé indította. „Ha mélyre megyünk a történelemben, megszűnünk protestánsnak lenni” – írja egyik esszéjében.

1845-ben katolizált, majd 1847-ben katolikus pappá szentelték. Belépett a Néri Szent Fülöp Oratóriumba. Hazájában több iskolát is alapított, kiemelt jelentőséget tulajdonított a hithű katolikus oktatásnak. XIII. Leó pápa kreálta bíborossá 1879-ben.

Élete végén gyakorlatilag teljesen megvakult, mindennapjait az állandó imádság töltötte ki. Birminghamben hunyt el 1890. augusztus 11-én.

Cikkünk írásához felhasználtuk a Vatikáni Média, a Magyar Katolikus Lexikon, a Catholic News Agency, valamint a National Catholic Register írásait és szócikkeit.

Kiemelt kép: Festmény Szent John Henry Newman bíborosról (Forrás: Getty Images)