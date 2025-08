Emlékezetpolitikai hírek Oroszországból

„Mi egyesíti az embereket? A hadseregek? Az arany? A zászlók? [Nem.] A történetek. Nincs erősebb a világon egy jó történetnél. Semmi sem állíthatja meg. Nincs ellenfél, ami legyőzné.” (Game of Thrones) De kinek van jobb története?

A Huszárvágás blog hasábjain már többször is foglalkoztunk az orosz emlékezetpolitikával (pl. itt és itt). Ezúttal egy olyan hírt szeretnénk közzétenni, amely világosan mutatja, hogy a történelemnek nemhogy nincs vége, de úgy tűnik, hogy nagyon fontos szerepet fog betölteni a XXI. században is. Szójátékról van szó, ugyanis itt nem a nagybetűs Történelemről van szó, hanem a történetírásról, a történelemtudományról és az emlékezetpolitikáról. Az alábbiakban a Kreml oldalán megjelent angol nyelvű beszámoló fordítását szó szerint közöljük.

„Putyin elnök találkozott a középiskola 5–11. évfolyamaira, valamint a szakiskolákba szánt szövetségi történelemtankönyvek szerkesztőivel. A megbeszélésen részt vettek az orosz és a világtörténelem tananyagában használandó tankönyvek főszerkesztői: Vlagyimir Medinszkij elnöki tanácsadó, Anatolij Torkunov, a MGIMO Egyetem rektora, Aleksandr Csubarjan, az Orosz Tudományos Akadémia Világtörténeti Intézetének igazgatója, valamint Szergej Kravcov oktatási miniszter.

A történetmesélés ereje (Tony Robins)

Vlagyimir Putyin orosz elnök: Kollégák, barátaim!

Ma, június 22-én gyűltünk össze – ami 84 éve fontos dátum, miután Németország alattomos támadást indított országunk ellen, és megkezdődött a Nagy Honvédő Háború. Hadd hangsúlyozzam: túlzás nélkül mondhatom, hogy a Németország feletti győzelmünk középpontjában hagyományos értékeink és a hazánkba vetett hitünk állt, amelyek fenntartották népünk erkölcsi erejét és ellenálló képességét.

Ezt a hitet különböző csatornákon keresztül táplálták, többek között az iskolával, az egyházzal és a tradicionális vallásainkkal. Sőt – ezt Önök jobban tudják, mint bárki más – azóta is gyakran halljuk, még az ellenségtől is, hogy a győzelmet, vagy inkább annak alapjait az iskolákban rakták le.

Sajnos az 1990-es években megszakadt a történelem folytonossága, és az iskolai tantervek is elvesztették konzisztenciájukat. Tucatjával jelentek meg történelemtankönyvek, amelyek egymással szögesen ellentétes értelmezéseket adtak a múlt eseményeiről, ami inkább zavart keltett, mintsem tisztázta volna a helyzetet. Legyünk egyértelműek: teljes mértékben támogatjuk a pluralizmust és az egymással ellentétes nézőpontokat. Ám a vitáknak az alapvető történelmi tényeken alapuló közmegegyezésen kell nyugodniuk – ez a keret viszont ebben az időszakban eltűnt.

Sőt, amikor átnéztem néhányat ezen tankönyvek közül, megdöbbentem attól, amit láttam. A nagy honvédő háborúhoz hasonló múltbeli eseményekről mindenfélét tartalmaztak, csak a valós információkat nem. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy az egyikben a sztálingrádi csata leírását egyszerűen képtelen voltam elhinni. A hosszú magyarázatok ellenére a könyv elhallgatott egy döntő tényt: a Szovjetunió törte meg a nácizmus gerincét, hatalmas áldozatot hozva a győzelem oltárán. A mai napig nem összesítettük az áldozatok teljes létszámát – legalább 27 millió emberről van szó. Azonban ezek a könyvek nyílt oroszgyűlöletet és, ismétlem, a történelmi tények eltorzítását tartalmazták.

Ez nem meglepő, tekintve hogy számos ilyen tankönyv és taneszköz fejlesztését és kiadását külföldi támogatások finanszírozták. A helyzet hasonlít az 1920-as évek ideológiai kampányaira, amikor Oroszország forradalom előtti történelmének egész fejezeteit vagy kitörölték úgy, mintha soha nem is léteztek volna, vagy pedig egy képzeletvilágba illő dálibábbá torzították őket. Pedig tény, hogy 1000 év alatt az oroszok, valamint az Orosz Birodalom – a Moszkvai Cárság, majd később az Orosz Birodalom – többi etnikai csoportja egységes államot hoztak létre.

2013-ban elfogadtuk az orosz történelem tanításának koncepcióját, amely az ötödik osztálytól kezdve az középiskolákig, szakiskolákig stb. kijelöli a tanítás irányát. Ez rendkívül fontos munkát jelentett nemzeti emlékezetünk megőrzése és a generációk közötti folytonosság biztosítása szempontjából. Szeretnék köszönetet mondani Önöknek, egész csapatnak és minden kollégának, akik közreműködtek ebben a fontos vállalkozásban. Most természetesen kulcsfontosságú a visszajelzések gyűjtésének megfelelő megszervezése. Megkérem Kravcov urat, hogy szisztematikusan gyűjtse össze a visszajelzéseket, többek között a diákoktól, az ezeket az anyagokat használó tanároktól és természetesen a szülőktől. A célközönség nézőpontjának megértése alapvető fontosságú. Ha módosításokra van szükség, ön lesz a legjobb helyzetben ahhoz, hogy meghatározhassa, hogyan hajtsa végre azokat.

Következő. Egy másik fontos kérdés a társadalomtudományi tankönyvek. Ez ugyanolyan jelentős, de talán még összetettebb kihívást jelent, több árnyalattal. Szeretném hallani a jelenlegi helyzetünk értékelését és az Ön által javasolt megközelítést.

Végül pedig, az Önök által kidolgozott tankönyveket az ötödik évfolyamtól fogják használni. De mi lesz a korábbi évfolyamokkal? A gyermekek világnézete sokkal korábban kezd kialakulni. Nem csak az első négy évfolyamra gondolok. Ez az alap már az óvodai szintű oktatásban is rendkívül fontos.

Minden iskola ma már zászlófelvonási ünnepségeket tart és ehhez kapcsolódó órákat szervez. Azonban ez a kisgyermekek esetében nagyobb kihívást jelent, mivel a tartalmat gondosan hozzá kell igazítani a korukhoz, a gyermekpszichológusok ajánlásait és szakértelmét követve. Ez magától értetődő. Szeretném ezt a konkrét szempontot is megvitatni önnel. Köszönöm.

Szergej Kravcov oktatási miniszter: Az Ön által említett egyensúlyhiányok sajnos felesleges zavart okoztak. 54 tankönyv volt – több mint 50. Ahogy Ön is mondta, ezeknek a könyveknek a tartalma nem mindig felelt meg a történelmi valóságnak. Szinte minden iskola kidolgozta a saját tananyagát: néhányuk például kitért a sztálingrádi csatára, míg mások sajnos kihagyták ezt a témát.

Ma végre kijavítottuk ezt az egyensúlytalanságot. Most már minden iskola egy vezető szakértők által kidolgozott, egységes történelemtantervet követ, amely a tanítási idő 30 százalékát szenteli a Nagy Honvédő Háborúnak. Ez magában foglalja a sztálingrádi csata, a bresti erőd védelme és a leningrádi ostrom témájára összpontosító órákat.

A MGIMO Egyetem rektora, Anatolij Torkunov: Elnök úr, ön említette a második világháborút és a Nagy Honvédő Háborút. Úgy Látszik számomra, hogy a 10. évfolyam tankönyve nem csak ezekre a témákra összpontosít, hanem a történelmi tényeket és azok jelentőségét kibővíti számos fikciós műre való hivatkozással. A gyerekek QR-kódok segítségével hozzáférhetnek a háborúról szóló legjobb filmekhez, színházi előadásokhoz és akár zenékhez is. Természetesen ez egy teljesen másfajta képet, egy 5D-s képet teremt a történelemtanulók számára. Úgy gondolom, hogy ez a készítők innovatív megközelítését tükrözi. Ez egy nagy csapat munkája, amely a történelem különböző korszakainak és konkrét eseményeinek legjobb szakértőit tömöríti. Véleményem szerint ezért tekinthetjük innovatívnak a tankönyveinket. Nem csak a 10. évfolyam orosz történelemtankönyveit, hanem a 6. évfolyamét is. Szeptember 1-jétől minden gyermek ezeket az egységes tankönyveket fogja használni.

De meg kell jegyeznem, hogy a 2024-es és 2025-ös országos érettségi vizsga eredményei azt mutatják, hogy az új tankönyvek alapján tanított diákok (amelyeket már két éve használnak) jól felkészültek a vizsgára, és elég jól vizsgáznak. Közel 90 százalékuk kifejezetten erre a történelmi időszakra jó és kiváló jegyet kap. Ez az időszak magában foglalja a háborút, de a modern történelmet is, beleértve a legújabb eseményeket, a különleges katonai műveletet és a 2000-es éveket. Ezt kiváló eredménynek tartom.

Nem kellene magamat dicsérnem, főleg mivel én csak az egyik közreműködő vagyok, de az egész csapat nagy teljesítménye, hogy sikerült az összes eseményt egy viszonylag kis tankönyvbe beépíteni és bemutatni a gyerekeknek. Remélem, hogy a 6-11. évfolyam tankönyvei is hasonlóan hatékonyak lesznek.

De tudja, elnök úr, szeretnék felvetni egy kérdést, amelyet mi, történészek és tanárok már jó ideje vitatunk. Talán ésszerű lenne megfontolni, hogy az országos érettségi vizsgát történelemből a bölcsészképzésre jelentkezők számára követelménnyé tegyük.

Ma az ilyen jelentkezők jelentős része, beleértve a jogi tanulmányokra jelentkezőket is, társadalomismeretből tesz vizsgát. Még az új tankönyvvel együtt is, amely – biztos vagyok benne – jobb lesz, mint a korábbi tankönyvek, úgy gondoljuk, hogy érdemben fontosabb lenne, hogy a jelentkezők – persze nem azonnal, hanem egy idő után – történelemből készüljenek fel az országos érettségi vizsgára, ha bölcsészettudományi, társadalomtudományi és gazdaságtudományi szakokra jelentkeznek. Bár bizonyos társadalomtudományi elemek fenntartása a vizsgán értékes lenne, érdemes megjegyezni, hogy a meglévő történelem tanterv már átfogóan tartalmazza az összes lényeges társadalomtudományi terminológiát és fogalmat. Ezt a tudásterületet a történelemtankönyv következetes fejlesztésével tovább lehetne fejleszteni. Napjainkban az érettségizők 46 százaléka tesz társadalomismereti vizsgát.

Ha megnézzük a közvélemény-kutatásokat és a saját ismereteinket, akkor azt látjuk, hogy az egyetemekre jelentkező iskolai végzősök körében a történelemtudás általában meglehetősen gyenge. Miért van ez így? Rájövünk, hogy miért. Mert a középiskolában a diákok a beiratkozáshoz szükséges tantárgyakból kezdenek készülni az országos érettségi vizsgára, és a történelem nem prioritás számukra.

Igen, mostantól az Ön kezdeményezésére az egyetemi hallgatók az elsőévesek évében orosz és világtörténelem kurzusokat fognak felvenni, megfelelő óraszámban. De ha a diákok teljesen felkészületlenül érkeznek történelemből, attól tartok, hogy a mérnöki és természettudományokhoz kapcsolódó tárgyak száma nyomasztó lesz (vegyük csak az anyagszilárdságot). Feltételezem, hogy fontos lenne biztosítani, hogy minden diák, vagy legalábbis a bölcsészettudományi, társadalomtudományi és közgazdasági szakokra jelentkezők alapos történelemtudással rendelkezzenek. Ezt a találkozó előtt megbeszéltük, és a történészek minden bizonnyal egyöntetűen ezen a véleményen vannak.

Vlagyimir Putyin: Rendben. Én is vizsgáztam történelemből, amikor az egyetemre jelentkeztem. Így van. Folytassa, kérem.

Szergej Kravcov oktatási miniszter: Engedjék meg, hogy megköszönjem ezt a találkozót. Az egységesített állami tankönyvek kidolgozására irányuló projekt, amelyet Ön többször is említett, befejeződött. Szeretném megragadni egy pillanatot, hogy jelenlétükben köszönetet mondjak a közreműködőknek, akik három év fáradságos munkájába fektettek, hogy most a tankönyvek teljes sorát bemutathassák. A 10-11. évfolyamok történelemkönyveit már használják az iskolákban. A 10. évfolyamos történelem tantárgy egyharmadát a Nagy Honvédő Háborúnak szentelik.

Ezzel párhuzamosan Alexander Chubaryan felügyelte a Világtörténelem tantárgy kidolgozását, amely Oroszországnak a globális eseményekkel való összefonódását hangsúlyozza, biztosítva, hogy országunk történelmét ne elszigetelten tanítsuk. Ez egy rendkívül fontos szempont, amelyet a tanárok többször is felvetettek.

A tanárok általában pozitívan reagáltak az új könyvekre, mivel a könyvek valósághű történelmi anyagot tartalmaznak, múzeumi honlapokra mutató linkekkel és a tárgyalt eseményeket szemléltető, ajánlott filmekre való hivatkozásokkal kiegészítve.

Nem kevésbé fontos, hogy az új könyvek az állami támogatásnak köszönhetően olcsóbbak, mint a kereskedelmi forgalomban kaphatóak.

Ezzel párhuzamosan pedig folyamatban van a Társadalomtudományi könyvek tervezése. A társadalomismeretet csak a 9. évfolyamon fogják tanítani, hogy több időt szentelhessenek az orosz történelemnek. Tervezzük, hogy a következő tanévtől áttérünk az új, egységesített társadalomismereti tankönyvekre. Azt hiszem, Medinszkij úrnak lesz hozzáfűznivalója, mivel ő fejlesztette ki a társadalomismeret tankönyvet.

Elnök úr, javaslom, hogy Anatolij Torkunov kapja meg a szót, mint az orosz történelem tankönyv egyik szerzője, amely valóban az egyik legfontosabb tantárgy, amely a fiatalok világképét formálja.

Vlagyimir Putyin: Kérem, menjünk tovább.

Alekszandr Csubarjan, az Orosz Tudományos Akadémia Világtörténeti Intézetének igazgatója: Elnök úr, az iskolákban a világtörténelem tanítása az ötödik osztályban kezdődik – egy egész évvel korábban, mint az orosz történelemé. Meg kell jegyeznem, hogy a ma használt világtörténelem tankönyvek többsége továbbra is eurocentrikus, vagyis elsősorban az európai történelemre koncentrál. A mi új kiadásunk legfontosabb újítása, hogy nagyobb hangsúlyt fektet más kontinensekre. Külön fejezetek foglalkoznak a Kelettel, konkrétan Ázsiával, ami magában foglalja Kínát és Indiát, valamint új fejezetek szólnak Afrikáról és Latin-Amerikáról, s ezek szintén érdekesek. Úgy gondolom, ez az egyik legjelentősebb eredményünk. Az orosz diákok mostantól kiegyensúlyozottabb képet kapnak a globális történelmi fejlődésről.

Egy másik fontos előrehaladás az, hogy minden korszakban kiemelt figyelmet fordítunk Oroszország világtörténelmi szerepére, ami kezdettől fogva az egyik fő célkitűzésünk volt. Az új tankönyv a globális eseményeket tágabb kontextusban mutatja be. Például míg az előző 5. osztályos tankönyv csak az ókorral foglalkozott, az új változat már tartalmazza hazánk régészeti feltárásait is, elnök úr, például a szibériai ásatások jelentős eredményeit és az ottani fontos leleteket. Ez, úgy gondolom, egy másik lényeges újítás.

Elnök úr, mind Anatolij Torkunov, mind Ön hangsúlyozta a Nagy Honvédő Háború és a második világháború történetének fontosságát. Bővítettük a második világháborúról szóló részt, kiemelve hazánk szerepét a Keleten, a Távol-Keleten – hozzájárulásunkat a japán militarizmus legyőzéséhez. Véleményem szerint a frissített változat tartalmilag gazdagabb és érdekesebb.

Szeretnék valamit javasolni. Négy évvel ezelőtt Moszkva adott otthont az iskolai történelemtanárok világkongresszusának, amely európai partnereinkkel közösen szervezett nagyszabású nemzetközi esemény volt. Ön üdvözlő üzenetet küldött a résztvevőknek. Most egy új ötletem van: jövőre rendezzük meg a második kongresszust, miközben bővítjük Eurázsia képviseletét. Erről már tárgyaltam a kínai képviselőkkel; Dél-Afrika nagy érdeklődést mutatott, és Brazília is. Úgy gondolom, hogy meg tudjuk szervezni a következő kongresszust.

Az Európa Tanács egy intézményesített projektet állított fel az európai történelemoktatás fejlesztése érdekében. Javaslom, hogy a következő tanári kongresszus hozzon létre egy hasonló központot Moszkvában – ennek globális küldetése a minőségi történelemoktatás előmozdítása lenne. Ez a kezdeményezés minden országra kiterjedne – nem csak Európára –, és biztos vagyok benne, hogy megvan a kapacitásunk ennek megvalósítására. A kongresszus kiváló platformot biztosítana tapasztalataink megosztására és új tankönyveink bemutatására, amelyek véleményem szerint széleskörű nemzetközi érdeklődésre tarthatnak számot. Előzetes konzultációkat folytattam Kínával, Dél-Afrikával és Brazíliával. Mindenki támogatta az ötletet.

Vlagyimir Putyin: Jó, köszönöm. Szeretnék még egyszer gratulálni Önnek a kiemelkedő hozzájárulását elismerő állami kitüntetéshez.

Artur Csubarjan:Nagyon szépen köszönöm.

Vlagyimir Putyin: Köszönöm.

Vlagyimir Medinszkij elnöki tanácsadó: Elnök úr, röviden említnék még néhány fejlesztést. Az új tankönyvek nem csak formátumukban modernizáltak – hanem teljes mértékben integrálódtak a kifejezetten a kiegészítésükre kifejlesztett, egyre bővülő digitális forrásokba. Minden tankönyv kaput nyit a tudás szélesebb világába, közvetlen linkekkel múzeumi gyűjteményekhez, archív anyagokhoz, filmekhez, sőt televíziós műsorokhoz és online előadásokhoz.

Stílusuk is könnyebben megközelíthető. Tudatosan váltottunk az akadémiai fogalmazásmódról a népszerű tudományos megközelítésre – ezt a változást mind a tanárok, mind a diákok elismerték. Most már jobban illeszkednek a nemzeti záróvizsga formájához, ami egyszerűbbé teszi a vizsgára való felkészülést. A tartalom is digitálisan felhasználóbarátabb. Ahogy az várható volt, az új tankönyveket használó diákok az elmúlt években jobb eredményeket értek el a történelem vizsgán.

Végül pedig az új tankönyvek tartósaknak vannak szánva. Az előző több mint 50 papírkötésű kiadással ellentétben – amelyek ragasztókötöttek voltak és néhány hónap alatt szétestek, így évente cserélni kellett őket –, ezek a kiadások masszív keménykötéssel és fűzött papírívekkel rendelkeznek. Akár öt évig is használhatóak, így jelentős megtakarítást jelentenek az állami költségvetés számára.

De a legfontosabb, hogy a tartalom jelentős átdolgozásával megszabadultunk egy sor hamis üzenettől. És a tankönyveink most még inkább ideológia-mentesek.

Hadd említsek erre egy példát. Vegyük a 7. osztályos tankönyvet, amely a 16–17. századi orosz történelmet tárgyalja. A korábbi kiadások 1954-et jelentős mérföldkőként mutatták be – Ukrajna Oroszországgal való újraegyesítésének 300. évfordulójaként, párhuzamosan a Krím-félsziget átadásával. Ez a narratíva, amelyet egykor filmekben és más művészi ágakban széles körben népszerűsítettek, történelmileg hibás. Maga az újraegyesítés fogalma is ironikus mosolyt csalt a történészek arcára. Mi volt az igazi oka? Valójában az 1954-es döntés Hruscsov hatalmi harcából fakadt: miután eltávolította Beriját és Malenkovot, szüksége volt a Központi Bizottságban az ukrán kommunista párt legnagyobb frakciójának szavazataira. Ebből eredt a Krím-félsziget átadása és minden, ami azt követte.

A 17. századi esemény, amelyre hivatkoztak, az a megállapodás volt, amelyben a zaporozsjei kozákok, Bogdan Hmelnyickij hetman vezetésével, önként alávetették területeiket protektorátusként a moszkvai cárságnak, megtartva korlátozott autonómiájukat. Ez a kozákok földjeit érintette, nem Ukrajnát mint államot. Miféle „újraegyesítésről” beszélünk? Nem létezett ukrán állam, amely „újraegyesülhetett” volna Oroszországgal.

Az új kiadásban belefoglaltuk az összes pontos történelmi értékelést, miközben eltávolítottuk az ideológiai túlzásokat, amelyek hamis képet adtak a diákoknak a valós eseményekről. Ezen felül hangsúlyozzuk történelmünk folytonosságát.

Minden tankönyv tartalmazza azt, amit a kiadók „előzéklap”-nak neveznek – egy kettős történelmi térképet. A bal oldalon Oroszország területe a korszak elején, a jobb oldalon pedig a határai a korszak lezárultakor, ahogy itt Ön is láthatja. Ez a vizuális idővonal megmutatja, miként formálták ki elődeink generációi közös erőfeszítéseikkel a mai Oroszországot, az egységes Moszkvai Fejedelemségtől kezdve, évszázadokon át, egészen a Szovjetunióig és azon túl.

Anatolij Torkunov: Érdekes, hogy az 5-ikes tankönyv borítóján Palmyra monumentális diadalíve látható, háttérben Kherszonészosszal és Szevasztopollal.

Vlagyimir Medinszkij: Ugyanez az íves kapu volt látható a szovjet tankönyv borítóján is.

Anatolij Torkunov: Ezek a képek a történelmi folytonosságot is szimbolizálják – a nemzeti és regionális történelem összefonódását, valamint Oroszország tartós szerepét ebben a közös történelmi narratívában. Áttekintettünk több érdekes borítótervet. A borító az az elem, amely azonnali vizuális vonzerőt támaszt a fiatal tanulókban.

Elnök úr, az Ön történelemoktatás és a gyermekek tanulása iránti figyelme különösen időszerű. Úgy vélem, hogy az utóbbi időben néhány figyelemre méltó újítás történt ezen a területen, például a különböző történelmi eseményeket bemutató képregények.

Ezeket a történelmi képregényeket nemrég mutatták be a Vörös téren rendezett könyvvásáron. Bár a kivitelezésük még finomításra szorul, tartalmuk szilárdan a történelmi pontosságon alapul. És ami a legfontosabb: oktató jellegű feliratokkal párosuló vizuálisan vonzó történetmeséléssel vonzzák a gyermekeket. Megfelelőek a kisgyermekek, az 5–7 évesek, vagy az általános iskolások számára. Úgy gondolom, ez egy hatékony megközelítés.

Másrészt nemrégiben észrevettem, hogy az utóbbi időben előfordultak történelmi alapú animációs filmek a televízióban. Ezek inkább oktatási célúak, mintsem pusztán szórakoztatóak, és különböző történelmi eseményeket mutatnak be. Ez a forma különösen alkalmasnak tűnik az óvodai oktatásban, és jó ötlet lenne általában is népszerűsíteni az ilyen programokat. Úgy gondolom, hogy ez értékes eszköz a történelem bemutatására a fiatal tanulók számára.

Vlagyimir Putyin: Igen, ez igaz.

Az 1954-es eseményekkel kapcsolatban figyelembe kell vennünk a történelmi kontextust. Ez a döntés folytatta a Kommunista Párt és a bolsevikok „korenizácija” (nativizáció) politikáját, amelyet azok a forradalmi erők kezdeményeztek, amelyek először lebontották a birodalmat, majd új struktúrák révén megpróbálták újjáépíteni az orosz államiságot. Stratégiájuk magában foglalta a nemzeti eliteknek történő udvarlást, politikai engedmények nyújtásával – ez a megközelítés végsősoron áthatotta Lenin nativizációs koncepcióját –, vagy pedig olyan független államok létrehozását, amelyek korábban soha nem léteztek.

De ez egy külön téma, amely pontosan az önökhöz hasonló szakértőknek való.”

