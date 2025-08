Séta Fort Knox-ban

Donald Trump a 2025 januári washingtoni CPAC-en azt ígérte, hogy elmegy a titkokkal övezett Fort Knox-ba és szemrevételezi az USA aranykészletét. Elon Musk még élő közvetítést is ígért, amire biztosan ma is sokan kíváncsiak lennének, elvégre az utolsó rovancsolásra 1974-ben került sor. A nemzet aranya sokak fantáziáját megmozgatja, a sok ötlet közül most kettőt mutatunk be, amelyek megvalósítását egyes szakértők az USA alapításának 250. évfordulója (2026. július 4.) körülre várják.

Az USA története a „semmiből való pénzteremtés” története is egyben, amivel az amerikaiak eddig jól jártak. Tehették ezt azért, mert hadseregük „meggyőző képessége” és gazdaságuk ereje utóbb kellő fedezetet biztosított a bankóprésből frissen kikerülő papírpénznek. Azokat a politikusokat, akik az amerikai történelem során éltek ezzel a lehetőséggel, ma sikeres és nagy államférfiként tiszteljük, holott akkoriban egyáltalán nem lehettek biztosak terveik sikerében. Így van ez napjainkban is, amikor Donald Trump adminisztrációja készül a vámháborúhoz hasonló unorthodox monetáris lépésekre, amelyek közül a következőkben a médiában legtöbbet forgó két tervet bontjuk ki bővebben. A tervek megvalósításának egyik fontos előfeltétele, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő FED elnökét (Jerome Powell) még mandátumának 2026 májusi lejárta előtt lecseréljék, ami sokakat a török elnök 2019 és 2021 közötti próbálkozásaira emlékeztet. Erdoğan akkor olyan jegybankelnököt szeretet volna, aki tempósan csökkenti az irányadó kamatot, hogy a bankok a betétesek pénzét ne a jegybankban parkoltassák, hanem fektessék inkább állampapírba vagy a gazdaságba. A kamatot és az árfolyamot a piac határozza meg, így az ilyen machinációk a nemzeti valuta árfolyamának esését eredményezik, ami persze lehet egy kifejezett cél. Sokan azt feltételezik, hogy Trumpék akár harminc százalékkal is le akarják értékelni a dollárt, hogy elinflálják a GDP 125 százalékára felkúszott államadósságot és felgyorsítsák a termelés USA-ba való visszatérését. Egy gyengébb dollár ugyanis megdrágítja az importot és olcsóbbá teszi az exportot, így jobban megéri helyben termelni és onnan exportálni. Pláne akkor, ha az USA-ban gyártott termékekre Nulla százalék importvámot kell az EU-ban és más szövetséges országokban fizetni. A bevezetőben ígért két terv kiindulópontja a 36,000 milliárd dollár amerikai államadósság kezelése, aminek költségeire évente már ezer milliárd dollárt fizetnek, ami meghaladja a védelmi kiadásokat. Ferguson törvénye alapján ez egy nagyhatalom számára biztos út a hanyatláshoz. Nem véletlen, hogy Trump elnök nem hagyja, hogy elnöksége alatt a dollárt és az USA-t letaszítsák trónjáról. Mivel a hagyományos közgazdasági iskola megszorításokat és fegyelmezett költségvetési politikát ír elő, más utakat keresnek. Nézzük meg, hogy az elemzők melyik két megoldást tartják valószínűnek. Elsőként adja magát a Kentucky államban lévő Fort Knox erődváros területén álló United States Bullion Depository páncéltermeiben őrzött nemzeti aranytartalék könyv szerinti értékének „újraszámolása”, amire már három történelmi példa is volt. Franklin Delano Roosevelt (FDR) elnök 1934-ben az addigi unciánkénti 20,67 dollárról 35 dollárra módosította az arany árát, ami 2,8 akkori (mai értéken 67) milliárd dollárral növelte meg a költségvetés mozgásterét. Ez a szám 1973-ban és 1974-ben két lépcsőben unciánként 42,22 dollárra nőtt és 52 éve változatlan maradt. Adja magát az aranytartalék könyv szerinti értékének a piaci árra, vagyis unciánként kb. 3,400 dollárra való módosítása, ami kb. 750 milliárd dollárral növelné meg az amerikai költségvetés mozgásterét és amit vélhetően a piac is elfogadna. Mivel az elkövetkező három évben 28,000 milliárd dollár államadósságot kell megújítani és az adóbevételek ezalatt csak kb. 15,000 milliárdot tesznek ki, ezért merészebb megoldásra lenne szükség. Pláne akkor, ha csak a One Big Beautiful Bill (OBBB) tíz év alatt további 3,000 milliárd dollár adósságot generál. Az első ötlet tehát az aranytartalék piaci értéknél magasabb értéken való újraszámítása, amihez hüvelyk szabályként minden unciánként négyezer dolláros aranyár-emelkedés ezer milliárd dollár mozgásteret teremt. A 36,000 milliárd dolláros államadósság „eltüntetéséhez” tehát unciánként 140,000 dolláros aranyárra lenne szükség, amit ma csak a legkevesebben tartanak hihetőnek. Az amerikai aranytartalék piaci (vagy annál magasabb) áron való újraszámítása a világ összes jegybankjának széfjében lapuló arany árát megemelné és másoknak is nagyobb pénzügyi mozgásteret kínálna, főként az aranytartalékát az USA-hoz hasonlóan jelentősen növelő Oroszországnak és Kínának, ezért beszélnek a szakértők egy másik unorthodox megoldásról. Egyes szakértők szerint adja magát, hogy az USA megalapításának 250. évfordulójára időzítsék a Bretton Woods-i rendszer megújítását, ami Mar-a-Lago Accord néven ismert. Ennek lényege, hogy olyan, például ötven éves futamidejű amerikai államkötvényeket bocsátanak ki, amelyeknek Nulla százalék a kamata és amelyeket lejártukkor aranyra lehet cserélni. Az aranyra váltás lehetősége adná az állampapírok fedezetét, ami miatt azok — legalábbis a remények szerint — keresetté és könnyen eladhatóvá válnak, így biztosítva jelentős pénzügyi mozgásteret a világhatalmi pozícióját a XXI. században a kínai kihívástól megvédeni akaró amerikai kormányzatnak. Ez akár egy adósságcserét is jelenthet, ahol „felajánlják” a meglévő államadósság átváltását ilyen aranyra váltható új államkötvényekre. Mivel Kína mellett az USA-hoz hasonlóan ugyancsak eladósodott Japán és Nagy-Britannia Amerikai két legnagyobb hitelezője, érdekes lesz látni, hogy Trumpék America First! politika jegyében születő ötlete menyire veszi majd figyelembe a szövetségesek érdekeit. Azt ma még nem látni, hogy a Trump-adminisztráció milyen eszközzel fogja az államadósság növekvő terhét kezelni. Az Elon Musk által használt klasszikus módszer, a megszorítás nem hozott eredményt, a várt 2,000 milliárd megtakarításból jó, ha 80 milliárd lett. Az idő sürget, Kína most nyitotta meg Hong Kongban az első offshore aranytőzsdét, amelyet egy szaúdi és orosz követ, így a BRICS+ országok számára az mBridge átutalási rendszer mellett egy újabb monetáris eszköz is rendelkezésre áll a dollár és ezzel az amerikai szankciók kikerülésére, vagyis a dedollarizációra. Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a különgépéhez indul a washingtoni Fehér Házból 2025. június 24-én (Fotó: MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung)