A reformkor után: Füred pompás villái

Balatoni építészeti barangolásunkat a reformkor utáni Füreden folytatjuk!

Az egykori Dőry-villa, a mai Astoria

Balatonfüred előző posztunkban bemutatott virágzása nem ért véget a reformkorral. Sőt, a 19. század második felétől újabb villaépítési hullám indult el a tó (egyik) fővárosában. A klasszicizmus higgadtsága után következzenek a romantikus tornyok, tetődíszek, izgalmasan tagolt homlokzatok!

Dőry-villa

A füredi Villa-sor, középen a Dőry-villa

A füredi reformkori villanegyed a szabadságharc után szépen gyarapodott. A kevéssé ismert, de a Dunántúlon nagy befolyással rendelkező Dőry grófok 1869-ben építették fel nyaralójukat, közel a Kerektemplomhoz. Az építkezési kedvet az új tihanyi apát, Simon Zsigmond lendítette fel. Királyi engedéllyel harminc házhelyet parcelláztatott ki, amiket jó áron értékesített. Ráadásul az épülő új villák képét is erősen megszabta az apát: „a venni szándékozók tartoznak a vételárat a ház-levél kiadásakor azonnal lefizetni, az építendő ház tervrajzát az uradalomnak bemutatni, s azok jóváhagyása után az építkezést megkezdeni, úgy, hogy az épület »korszerű kert által legyen körülvéve«, a vevő tartozik a fürdöintézet közös költségeiben arányosan részt vállalni, a fürdői rendszabályokat betartani és a regálékat az uradalomnak fenntartani.”

Az egyik első vevő Dőry Lajos gróf volt, aki a fenti szabályoknak megfelelően azonnal nekilátott romantikus stílusú nyaralóvillája kiépítésének. Az épület mai szóval multifunkcionális volt, a család lakosztályai mellett a hatalmas földszinti és emeleti veranda mögötti tereket szalonként, bálteremként hasznosították – természetesen itt a környékbeli villákban lakók által látogatott eseményekre kell gondolni, nem holmi buliturizmusra. A villa hamarosan így Füred társasági életének központjává vált. A ház 1910-ig volt a család birtokában, azóta mindmáig szállodaként működik, ez a füredi Astoria.

Csokonai-villa

Az előző füredi bejegyzésben már említett svájci stílusban épült ez a ház, a harminc új telek egyikén. Az egyszerű épület dísze az emeleti üvegezett veranda, ahonnan annak idején csodás kilátás nyílt a tóra – ma már a sűrű beépítés és a megnőtt fák miatt ez már kevéssé érzékelhető. A háznak egyébként nincs köze Csokonaihoz, csupán a költőről elnevezett utcában áll.

Svájci jellegű villa

Vaszary-villa

A hatalmas kertben álló impozáns villa

A városközpont közelében, közvetlenül a Kerektemplom mellett áll minden bizonnyal a legimpozánsabb balatoni villa – ráadásul szerencsére a hozzá tartozó hatalmas park is megmaradt. A villát Vaszary Kolos (Vaszary János festőművész nagybátyja) építette. Az esztergomi érsek, hercegprímás akkor már régóta Füredhez kötődött: még esztergomi tanárként járt ide gyógyulni, később pannonhalmi főapátként (és így a tihanyi apátság feljebbvalójaként) tulajdonképpen hazajárt a rend tulajdonában-üzemeltetésében álló fürdőbe. A hatalmas villát (a hercegprímás akkor az ország egyik kiemelkedő főurának számított) 1892-ben építette Czigler Győzővel. Czigler a magyar historizmus megbízható, jó minőségben dolgozó építésze volt, igényes épületeit (Széchenyi fürdő régi szárnya, BME CH-épület, Hunyadi téri vásárcsarnok) is ez a magas minőség, megbízhatóság jellemzi. A Vaszary-villa is ezek közé tartozik.

Rózsi-lak

A nemrég felújított különleges villaépület

A várost átszelő 71-es főút mellett sokáig elhanyagoltan állt egy rendkívül látványos, de némiképp „eltévedt” villaépület. Jellegzetessége a belvedere, vagyis a szépkilátás nevű kilátótorony, ami régen sok magyar villaépületen látható volt, de mára alig maradt hírmondó belőlük (korábban az Andrássy úton is állt egy belvedere-es villa). Az egykor csendes utcában álló épület előtt vezették el a főút városon átkelő, belvárost elkerülő szakaszát, azóta a villa más környezetbe került. A villát 1898-ban építtette Németh Károly földbirtokos, de hamarosan eladta a Monarchia szentpétervári nagykövetének, Minder Györgynek. A diplomata felesége Schönfeld Rózsa volt, innen már sejthető, hogy innen a Rózsi-lak név. Hamarosan újabb tulajdonosváltás következett, 1918-ban Tornai József orvosprofesszor vette meg a gyönyörű épületet. Hazánkban ritka módon ma is a régi tulajdonosok leszármazottja, Tornai József dédunokája birtokában van az épület, amit frissen felújítottak – rendezvényekre, vagy nyaralásra kibérelhető.

Stefánia yachtegylet

A kikötő partfalának 1937-es átépítése, jobbra a jachtklub

A füredi tópart egyik legjellegzetesebb épülete a móló elején álló, favázas épület. Ez volt a századfordulós Magyarország egyik legelitebb épülete, a Stefánia Yacht Club otthona. A kor arisztokratái összekötötték a luxuséletmódot a hazafias gondolattal, ekkor jött divatba a Balatonon horgonyzó jacht. A klub meghatározó tagjai a Nádasdy és az Esterházy-családok voltak, a névadó természetesen előkelő személy, Rudolf trónörökös felesége, Stefánia volt. A ház építésze sem volt akárki, Hauszmann Alajost bízták meg a tervek elkészítésével.

A yachtklub ma étteremként üzemelő épülete

Villák városszerte

Az idő és főleg a közlekedési fejlődés előrehaladásával nemcsak az arisztokraták és a felső réteg, hanem a középosztály számára is elérhetővé vált egy balatoni villa. Persze itt nem a hercegprímási pompára és nagyságra kell gondolni, ezek a polgári villák egy mai családi háznak felelnek meg, persze eleganciájukkal és főleg a hozzá tartozó hatalmas kerttel egész más minőséget képviselnek, mint akár egy mai lakóparki ház.

Egy villa a sok közül…

A Katinka-villa

Folytatjuk!