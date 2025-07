Balatonfüred, a Reformkor „nyári fővárosa"

A füredi Horváth-ház, az első Anna-bál színhelye (Fotó: Architextúra)

Épp kétszáz éve rendezték a fent látható impozáns későbarokk házban az első Anna-bált. A bállal és a névadóval kapcsolatban több legenda és félreértés is él a köztudatban: először is a névadó nem Anna, hanem Krisztina, Szentgyörgyi Horváth Krisztina volt, akinek édesapja, a dunántúli gazdag földbirtokos, a budai Horváth-kert névadója épp nyár derekán, Anna-napon szervezett bált. Az utókor így összekeverte a bál, a névnap, illetve a lány nevét, gondolva, hogy Annának hívták. A másik legendának komoly valóságalapja van: a nemzeti hagyomány szerint Krisztina (nem Anna!) ezen az eseményen ismerkedett meg Kiss Ernővel, a későbbi aradi vértanúval. A valóságban már korábban ismerték egymást, majd 1826-ban össze is házasodtak. A Kiss-család sorsa nagyon szomorúan alakult: Krisztina rövidesen belehalt első gyermeke szülésébe, majd hamarosan a kislányuk, az ifjabb Krisztina is követte. Kiss Ernő bánatában visszatért a hadsereghez, ami későbbi sorsát is meghatározta (élettársától, Turák Annától később négy gyereke született).

Füred a Reformkorban, középen balra a Horváth-ház (Fotó: Architextúra)

Füred reformkori virágzása több tényezőnek is köszönhető: bár a vasútépítések még nem indultak el, az országúti közlekedési viszonyok jelentősen javultak, így a Balaton a Dunántúl és a fejlődő főváros elitje számára is könnyen elérhetővé vált. A fürdőváros kiépítése tudatosan történt, mégpedig a Tihanyi Bencés Apátság kezdeményezésére, az apátok ugyanis jó üzleti érzékkel így kívánták fejleszteni a birtokukban lévő területet. Érdekes módon Füred létrejöttében nem is annyira a Balatonnak, hanem a partján talált gyógyforrásnak volt szerepe. Az első fürdőház már 1716-ban felépült, de jóideig csak kisebb jelentőségű volt, főleg a környékről érkezett vendégeket szolgálta ki. A nagyobb fejlesztések a 19. század elején indultak meg, az első jelentősebb építmény épp a forrásház volt, aköré szervezték a főteret, ahogy az a nyugati fürdővárosokban, Karlsbadban, Baden-Badenben, vagy az angliai Bathban is látható.

A mai Kossuth-forrás foglalata, a fürdőváros egyik első építménye (Fotó: Architextúra)

A fürdőhely hamarosan népszerűvé és divatossá vált – ez egybeesett a nemzeti újjászületéssel, mikor szinte elvárássá vált, hogy a magyar arisztokrácia ne Bécs közeli, vagy délnémet fürdővárosokban, vagy éppen a cseh Karlsbadban töltse nyaralását, hanem itthon. A főtéren és a csatlakozó utcákban egymás után épültek fel a fürdőszállók, impozáns nemesi házak: az Eszterházy-házzal szemben a módos dunántúli birtokosok, a Szentgyörgyi Horváthok építkeztek. A címlapképen is látható kétemeletes, elegáns épület átmenetet képez a barokk és a letisztult klasszicizmus között, a fehér színű, zöld zsalus homlokzatot jól kiegészíti az épület szinte egyetlen dísze: a gyönyörű vörös mészkő erkély.

A füredi főtér a Balaton felé 1860 körül, jobba a kétemeletes épület a Horváth-ház (Fotó: Architextúra)

Természetesen a fürdővendégek szórakoztatásáról is gondoskodni kellett, természetesen a Reformkorra jellemző módon hazafias szellemben! 1831-re Kisfaludy Sándor javaslatára felépült az új színház, a harmadik magyar nyelvű színház az országban Miskolc és Kolozsvár után. Oromzatán a felirat büszkén hirdette az épület hivatását: hazafiságot a nemzetiségnek!

A füredi színház (Fotó: Architextúra)

A jellemzően nyári időszakban használt épület nem volt sem kifejezetten szép, sem túl tartós: rossz állapota miatt már 1868-ban lezárták, majd tíz évvel később lebontották. Helyén épült fel a Gyógyterem, az Anna-bálok mai helyszíne. Az épület hat homlokzati oszlopa megmaradt, ebből 2015-ben a régi színházat visszaidéző, szellemes emlékmű-installációt építettek az egykori épület közelében lévő parkban:

A színházra emlékeztető, 2015-ben elkészült installáció (Fotó: Architextúra)

Az 1878-ban elkészült Gyógyterem, az Anna-bálok mai helyszíne (Fotó: Architextúra)

De természetesen nem csak a könnyed(ebb) igényekről gondoskodtak, hamarosan elkészült a fürdőváros temploma is. Füred erős dunántúli kapcsolódását mutatja, hogy nem pesti, hanem győri építész tervezte: Fruhmann Antal, aki a négy folyó városában számos templomot és polgárházat alkotott, itt egy különlegesen szép körtemplommal tette le névjegyét. Az új épület látványát háttérben Tihannyal a neves alkotó (akinek műveit városfestők sorozatunkban már bemutattuk), Ludwig Rohbock is megörökítette:

A Kerektemplom, háttérben Tihany (Fotó: Architextúra)

Az épület alaprajza, arányrendszere, belső tere – nem meglepő módon – minden kerektemplom ősét, a római Pantheont idézi:

A Kerektemplom belső tere (Fotó: Architextúra)

A nagyszabású, nemesi lakok és impozáns középületek mellett megjelentek az egyszerűbb, villaszerű épületek, sőt megszületett egy új épülettípus is: a nyaraló. Persze nem bungalókra kell gondolni, ezek a korai nyaralók is valóságos kúriák, legfeljebb annyiban térnek el az állandó lakásul szolgáló társaiktól, hogy nem építették ki a fűtési rendszert. A reformkori korai nyaralók egyik legszebb példája épp a füredi főutcán álló Blaha Lujza-villa. A színésznő 1893-ban vette meg az akkor már fél évszázados házat.

A Blaha Lujza-villa (Fotó: Architextúra)

A Reformkor hirtelen és véresen zárult le, ezzel egyidejűleg a klasszicizmust is utolérte végzete: a kortársak egyszerűen unalmasnak, sivárnak tartották. A timpanonok, klasszikus oszloprendek ideje (ideiglenesen persze) lejárt, helyettük divatba jöttek a szertelenebb formák. Az 1850-es évektől különösen népszerűvé vált a „svájci stílus”. De mitől is volt egy épület svájci? A fából épített, fűrészelt díszítményektől! A korszakban mindenki svájci házra vágyott, így „svájcerájok” emelkedtek a Buda-környéki hegyekben, a Balaton-partján, sőt a legkevésbé sem svájci hangulatú Nagykőrösön is. A svájci divat a népi építkezésre is kihatott, a kalotaszegi parasztházak jellegzetes oromzatai – az építtetők tudtán kívül – svájci mintájúak, ugyanis ők már a kolozsvári villákról lesték el fűrészelt mintákat.

Svájci villák Füreden (Fotó: Architextúra)

Politikai rendszerek és építészeti divatok jöttek-mentek, de Füred népszerűsége töretlen maradt. A „svájci-láz” hamar véget ért, a kibontakozó neoreneszánsz főleg Ybl Miklós tevékenysége miatt hazánk arculatát alapvetően meghatározó valóságos nemzeti stílussá vált. Ebben a stílusban építette fel villáját az egykori márciusi ifjú Jókai Mór is 1870-ben. A gyönyörű épület, az egyik legszebb magyar villa a reformkori fürdővárosban jól mutatja, hogy az egymást követő korok milyen harmonikusak ki tudják egészíteni egymást.

A Jókai-villa (Fotó: Architextúra)

Kiemelt kép: Az Anna-bál résztvevőinek ünnepélyes bevonulása a balatonfüredi Vaszary Villától az Anna Grand Hotelbe (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)