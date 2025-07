Már Amerikában is célkeresztben a gyónási titok – nemzetközi trend bontakozik ki?

Egyre több országban merül fel – persze szigorúan jogvédelmi köntösbe bújtatva – a lelkiismereti- és vallásszabadság radikális korlátozása. A Washington államban heteken belül életbe lépő törvény tanulságai Közép-Európa számára is fontosak lehetnek.

Míg januárban arról írtunk, hogy Lengyelországban petícióval támadják a gyónási titkot, most XIV. Leó pápa szülőhazájában, az Amerikai Egyesült Államokban lángolt fel ugyanez a vita. Miközben a lengyel kezdeményezés lényegileg elsorvadt, hiszen a még mindig katolikus Lengyelországban maroknyi, szélsőségesen liberális és egyházellenes aktivista érezte csak magáénak az ügyet, a Washington állam kormányzata által elfogadott törvény és az annak következtében kialakuló polémia messzebbre mutat: sejthető ugyanis, hogy a szórványosan Európa-szerte megpedzett téma idővel hazánkban is a közbeszéd homlokterébe kerülhet.

Lássuk, mi is történt!

Washington állam kormányzata a gyermekek védelmének előmozdítására hivatkozva alkotott olyan törvényt, amely súlyos aggályokat keltett keresztény körökben. A jogszabály rendelkezésének értelmében ezentúl egy pap, ha gyermekbántalmazás jut tudomására gyóntatás közben, az egyházi előírások ellenére is köteles azonnal jelentést tenni az állami hatóságoknál, feladva azt, akitől az információt szerezte (magyarul a gyónó személyt). Amennyiben nem a törvénynek megfelelően jár el, egyéves börtönbüntetésre, valamint 5000 dollár összegű pénzbüntetésre számíthat. Bob Ferguson kormányzó május 3-án látta el kézjegyével a törvényt (mindössze öt nappal az első, Egyesült Államokból származó pápa megválasztása előtt), amely e hónap 27. napján lép életbe.

A szabályozás azért is Janus-arcú, mert miközben a papokra szigorú büntetés terhe mellett vonatkozik, más hivatások képviselőit, például az ápolókat és terapeutákat felmenti a jelentéstételi kötelezettség alól. Éppen ezért Harmeet Dhillon, az Amerikai Egyesült Államok főügyész-helyettese a törvényjavaslatot „a katolikus egyház és a gyónás szentsége elleni törvényhozási támadásnak” nevezte, pontosan azzal érvelve, hogy az a papokat megfosztja a többi szakembernek továbbra is biztosított védelemtől.

Washington államot időközben katolikus püspökök egy csoportja perelte be, akikhez ortodox testvéreik is csatlakoztak (az új törvény az ortodox egyházat is sújtja), majd pert indított a szövetségi Igazságügyi Minisztérium is. Utóbbi keresetében tisztázta a helyzetet: „A gyónási titok megtartása… a gyónás éltető eleme. Enélkül a katolikus vallás szabad gyakorlása, azaz a katolikus pap által a katolikus hívek javára ellátott apostoli feladatok nem történhetnek meg.” Értékelésük szerint a tagállami törvény egyenesen az Egyesült Államok alkotmányába, annak is első kiegészítésébe ütközik.

Az érintett püspökök pedig azt hangsúlyozzák, „a római katolikus egyháznak a gyermekbántalmazás társadalmi csapásának felszámolására irányuló erőfeszítéseivel összhangban a Seattle-i Római Katolikus Főegyházmegye, valamint a Yakima-i és Spokane-i egyházmegyék olyan irányelveket fogadtak el és hajtottak végre saját egyházmegyéikben, amelyek a gyermekek védelme terén túlmutatnak a gyermekbántalmazás és elhanyagolás bejelentésére vonatkozó washingtoni törvény követelményein”. Mint nyomatékosítják, ők maguk is arra kötelezik papjaikat és az intézményeikben dolgozókat, hogy minden tudomásukra jutott esetet azonnal jelentsenek be, kivéve, ha arról kizárólag a szentgyónás során hallottak.

Fókuszban a vallásszabadság

A vita végső soron a lelkiismereti- és vallásszabadságról szól, vagyis arról, korlátozhatja-e az állam a szabad vallásgyakorlás katolikus szemszögből kiemelkedően jelentős részét azzal, hogy az arra vonatkozó egyházi tanítás és előírások egyik legfontosabbikát, a hívőnek éppen a teljes őszinteségre utat nyitó rendelkezést teszi zárójelbe. Ezen túl felmerül az a kérdés is, hogy amennyiben ezt megteheti, mi gátolja majd abban, hogy bármely más ponton is korlátozza a vallásszabadságot.

A Spokane-i Egyházmegye püspöke, Thomas Daly híveihez intézett nyilatkozatában le is szögezte: a papság akkor is megtartja a gyónásban rá bízott titkokat, ha azzal börtönbüntetést kockáztat. „Biztosítani szeretnélek Titeket, hogy pásztoraitok: püspökeitek és papjaitok elkötelezettek a gyónási titok megőrzése mellett – még a börtönbüntetésig is. A bűnbánat szentsége szent, és az is marad a Spokane-i egyházmegyében” – fogalmazott a főpásztor.

Miközben a keresztényüldözés jelensége elsősorban Afrika és Ázsia egyes területein a leginkább jellemző, a nyugati kultúrkörben is folyamatosan szűkül a vallásszabadság, bár ezt jellemzően egyfajta jogvédelmi erőfeszítésként igyekeznek bemutatni. A korábban említett lengyel példán túl a vita terítékre került már Ausztráliában, Franciaországban, Costa Ricán és Írországban is.

Nem szabad a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni – avagy mit mond a szakértő?

A téma szakértője, a jezsuita Hans Zollner egy korábbi értekezésében arra hívta fel a figyelmet: egész egyszerűen nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a gyónási titok kilúgozásával megelőzhetőek lennének a kiskorúak sérelmére elkövetett visszaélések. Többen arra is figyelmeztetnek, hogy aki ilyen jellegű bűnt elkövet, az – amennyiben tudja, hogy a gyónás során jelenlévő papnak jelentési kötelezettsége van – ezentúl egészen egyszerűen elhallgatja majd tettét, vagy inkább el sem megy gyónni, márpedig ez a fórum lehet a kezdőlökés ahhoz, hogy később a hatóságok előtt is feltárja cselekedetét.

Zollner arra is felhívja a figyelmet, hogy a titoktartás körüli vita mindkét oldalon érzelmileg erősen terhelt, annál is inkább, mivel olyasféle igen érzékeny kérdéseket érint, mint a szégyen, a magánszféra védelme és a személyes felelősség.

A Pápai Gergely Egyetem professzora egy sor gyakorlati tényezőt is mérlegel. Mint rámutat, tévedés abból kiindulni, hogy a pap tudja, kit gyóntat éppen. A klasszikus gyóntatószékek kialakítása éppen azért történt úgy, ahogyan azt (ha máshonnan nem, a filmvászonról) mindenki ismerheti, hogy a névtelenséget, azaz a gyónási titok minél szélesebb körű teljességét biztosítsa. Arra pedig végképp nem kényszerítheti a gyónót, hogy fedje fel előtte kilétét – tehát, ha el is hangzik a gyónásban egy ilyen jellegű beismerés, a pap az esetek túlnyomó többségében még mindig csak annyi ismerettel rendelkezik, hogy azt egy férfi vagy egy nő vallotta-e meg Isten előtt. A gyermekvédelem nemzetközileg elismert szakértőjeként működő szerzetes ráadásul még csak egyetlen paptól hallotta (a börtönlelkészeken kívül), hogy egy elkövető meggyónta nála, hogy gyermek sérelmére követett el bűntettet.

Bár a feloldozás nem kötődik ahhoz, hogy az elkövető (bármilyen, a világi jogrendbe ütköző cselekedetet áll is mögötte) feladja magát a hatóságoknak, a gyóntató pap bátoríthatja arra, hogy ezt tegye meg – ez pedig a legtöbb, ami ebben az esetben jogosan elvárható, mutat rá Hans Zollner.

„A gyónás titok olyan szent teret teremt, amelyben a bűnbánó teljesen szabadon Isten elé tárhatja mindazt, ami a lelkiismeretét nyomja, és – ha bűnbánatot tanúsít – megbocsátást, kiengesztelődést és gyógyulást talál. Az, hogy a gyónási titok a múltban ürügyet szolgáltatott visszaélésekhez és más bűncselekményekhez, nem vezethet ahhoz, hogy sutba dobjunk egy kegyelmet közvetítő eszközt” – hívja fel a figyelmet Hans Zollner.

Mi is az a gyónási titok? A Katolikus Egyház tanítása szerint a szentgyónás, azaz a bűnbánat (más szóval a kiengesztelődés) szentsége a hét szentség egyike, amelyben a bűnös ember közvetlenül Istennek vallja meg bűneit és tőle kéri bűnei bocsánatát. „Akik a bűnbánat szentségéhez járulnak, azok Istent sértő bűneikkel Isten irgalmas bocsánatát kapják meg. Egyszersmind kibékülnek az Egyházzal, melyet megsebeztek bűnükkel, s mely szeretetével, példájával és imájával közreműködik megtérésükben.” Azaz a bűn által megsebzett kapcsolat helyreáll az ember és az Isten között. A megtérésnek ez a szentségi formája bűnbocsánatot és kiengesztelődést, gyógyulást ad a híveknek. Az Egyház tanítja, hogy a bűnöket egyedül Isten bocsátja meg. Jézus azonban az egyházra bízta a kiengesztelődés szentségét a kötés és oldás hatalmával: „Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.” (Mt 16.19) Amikor a pap a bűnbocsánat szentségét kiszolgáltatja, a jó pásztor szolgálatát végzi. A szentgyónástól elválaszthatatlan maga a gyónási titok, amiért kanonizált és névtelen szentek egész sora adta már életét. A titoktartást az egyház a lehető legszigorúbban veszi: ez azt jelenti, hogy a pap abszolút hallgatásra kötelezett, nem fedheti fel, hogy ki, mikor és mit gyónt meg neki. Ugyanígy, nem használhatja fel azokat az ismereteket sem, amelyeket a gyónó életére vonatkozóan a gyónásból megtudott. A gyónási titok alól nincs semmiféle kivétel, annak megsértése pedig a legsúlyosabb egyházi büntetést, az automatikusan beálló kiközösítést vonja maga után. Ennek célja, hogy biztosítsa a híveknek a teljes szabadságot és őszinteséget a gyónás alkalmával, amelynek a katolikus hit szerint szentségi hatása van. Az Egyházi Törvénykönyv 983. kánon 1. §. eképpen összegez: „A gyónási titok sérthetetlen; ezért tilos a gyóntatónak a gyónót szóval vagy bármilyen más módon, bármi okból, akár csak részben is elárulnia.”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)