Borszentek, tornyok, legendák: a legszebb balatoni kápolnák

A balatoni tájhoz, a szőlőhegyek látványához elválaszthatatlanul hozzátartoznak a kápolnák (a Szent György-hegyen álló kápolnákat az Architextúra vlogon már bemutattuk). A régiek kiváló érzékkel helyezték el ezeket az épületeket, a legtöbb szinte hihetetlen háttér előtt áll. Nézzük ebből a szerencsére igen hosszú sorból a legszebb és legkülönlegesebb kápolnákat, ismerteket és eldugottakat egyaránt!

A Balaton talán legszebb kápolnája, háttérben a feltáruló fantasztikus kilátással. Kép forrása

A balatoni tájhoz, a szőlőhegyek látványához elválaszthatatlanul hozzátartoznak a kápolnák (a Szent György-hegyen álló kápolnákat az Architextúra vlogon már bemutattuk). A régiek kiváló érzékkel helyezték el ezeket az épületeket, a legtöbb szinte hihetetlen háttér előtt áll. Nézzük ebből a szerencsére igen hosszú sorból a legszebb és legkülönlegesebb kápolnákat, ismerteket és eldugottakat egyaránt!

Hegymagas, Lengyel-kápolna

A csodás környezetben álló kápolna. Kép forrása

A Szent György-hegy balatoni oldalán álló kápolna nevét az építtető lengyeltóti Tóti-Lengyel családról kapta. A környéken a középkor óta birtokos dinasztia számos kastéllyal és kúriával rendelkezett a tó mindkét partján, jelentősen meghatározva a környék építészeti arculatát. Így ők emelték 1760-ban a nem csak a kápolnát, hanem a mellette álló présházat is. A két épület hazánk egyik legszebb, egyszerű eleganciájú barokk együttesét alkotja.

A kápolna, a mellette álló présház, fölötte a Szent György-hegy romvulkánja. Kép forrása

Vörös és kék – Balatonboglár kápolnái

A Kék-kápolna, háttérben vörös színű szomszédja. Kép forrása

A két, élénk színéről ismert kápolna Boglár régi temetőjében áll, eredetileg sírkápolnának szentelték mindkettőt. A mai kék kápolnát Körmendy Lajos gyógyszerész és földbirtokos, míg a vörös színű kápolnát Bárány Pál építtette a 19. század közepén. Utóbbi eredetileg evangélikus volt, de 1902-ben házasság útján a Gaál-családra szállt, akik átszentelték katolikussá. Mindkét kápolna erősen lepusztult a múlt század hatvanas éveire, ekkor Galántai György képzőművész felfedezte a mai kék kápolnát, és 1968-ban megnyitotta neoavantgárd műtermét és kiállítóterét. A hivatalos szocialista kultúrpolitika nem nézte jó szemmel a kísérletet, ezért hamar lakat került a kápolnára. A sors fintora, hogy a kék kápolna ismét kiállítótér, míg vörös színű szomszédja előtt szabadtéri színpad működik.

A Vörös-kápolna a szabadtéri színpad felől, háttérben a Kék-kápolna. Kép forrása

Vonyarcvashegy, Szent Mihály-kápolna

A Balaton egykori szigetén álló kápolna. Kép forrása

A terepviszonyokból, vagy a műholdképről jól látszik, hogy a kápolna egykor szigeten állt. Építésének legendája is a vízhez kötődik, eszerint 1739-ben 46 halász kiment a Balaton jegére halászni. A hirtelen támadt vihar katasztrófát okozott, hat halászt elragadott a jeges áradat. A többiek a szétszakadt jégtáblán összekapaszkodva imádkoztak és megfogadták, hogy ha megmenekülnek, a szemközti szigeten kápolnát emelnek Szent Mihály arkangyal tiszteletére. A halászok meg is menekültek és beváltották a fogadalmat. A legendát kissé árnyalja, hogy a kápolna korábbi, 1722-es és 1729-es évszámok is sokáig olvashatók voltak az oltár alatti kripta bejáratán. A kápolnát a 19. század közepén ismét átalakították, ekkor nyerte el mai formáját.

Zalaszántó, Szent Vendel-kápolna

Kép forrása

A Keszthelyi-hegység „túloldalán” található Zalaszántó több építészeti emlékét is érdemes felkeresni, de most a szőlőhegyi Donát-kápolnát említjük. A helyi szőlősgazdák 1860-ban kezdtek gyűjteni az épületre. Nem mondhatni, hogy nagyon lelkesek voltak, az adományozott must árából, a vadászatibérből- és büntetéspénzekből csak lassan haladt az építkezés. A sors és a történelem fura fintora, hogy a felszentelésre 1914 őszén került sor, nyilvánvalóan nem túl ünnepi hangulatban. A szép neobarokk kápolna közvetlen közelében vezet a kék túra útvonala, így adódik, hogy a túrázók megálljanak pihenni, élvezni a Zalai-dombok és a felcsillanó Balaton nyújtotta panorámát. Zalaszántó központjában egyébként egy másik, szinte meseszerű kápolna is található:

Zalaszántó mesebeli kápolnája. Kép forrása

Balatonlelle, Szent Donát-kápolna

Kép forrása

A lellei szőlőhegyen emelkedő kápolna az előtte feltáruló tájjal a Balaton-vidék egyik jelképe. Az alig pár négyzetméteres épület az itt bemutatott kápolnák közül egyértelműen a legkifinomultabb és legmagasabb színvonalú. Építtetője báró Majthényi György, ez a főúri adományozás is magyarázhatja a kápolna rendkívüli építészeti minőségét. A felszentelés pontos évszáma nem ismert, Majthényi 1755-ben halt meg, így a kápolna minden bizonnyal a 18. század negyvenes, ötvenes éveiben épült, a szőlőket a villámtól és a jégtől óvó Szent Donát tiszteletére.

Buzsák, Fehér-kápolna

Kép forrása

A Balatontól kissé távolabb, a Nagy-berek egyik ligetes részén áll a zarándokhelyként is működő kápolna, amit sokáig barokk korinak véltek. Persze kissé különös, hogy miért épített volna bárki egy távoli dűlőben kápolnát ekkor, de magyarázattal csak az 1983-as régészeti feltárás és falkutatás szolgált. A kápolna valójában Árpád-kori, és voltaképpen nem is kápolna, hanem a török időkben elpusztult Akcs falu plébániatemploma lehetett, és még a 13. században épült (vagyis vélt koránál ötszáz évvel idősebb!).

A szántóföldek övezte ligetben álló kápolna. Kép forrása

Szigliget, Szentháromság-kápolna

Kép forrása

A Vonyarcvashegyhez hasonlóan a Balaton egykori szigetét alkotó Szigligeten a szőlősgazdák adományaiból épült kápolna. Az adakozókedv itt nagyobb volt, mint Zalaszántón, a gyűjtést 1840 körül kezdték és hat év múlva már állt is az egyszerű klasszicista kápolna. Érdekesség, hogy a kápolna mellett található az 1944. június 30-án, a közelben lezuhant amerikai bombázórepülő személyzetének emlékműve. Az emlékművet 2000-ben állította a falu lakossága, így emlékezve a Magyarország ellen harcoló, de mégis hazájuktól, családjuktól távol hősi halált halt katonákra.

Keszthely, Festetics-mauzóleum

A közelmúltban helyreállított mauzóleum. Kép forrása

Keszthely az évszázadok alatt teljesen összeforrt a dinasztiával, így nem csoda, hogy a családi sírboltot is a város temetőjében alakították ki. A mauzóleumot 1925-ben szentelték fel, a mesterséges domb tetején egy görög jellegű oszlopcsarnok áll, innen felülvilágítókon keresztül kap fényt a lenti kripta. Az ókori jellegű építmény timpanonjaiban keresztek utalnak a család katolikus hitére. A sírboltba elsőként Lady Mary Hamiltont, Festetics Tasziló skót feleségét temették. A mauzóleum újratemetés színhelye is volt, Festetics György felesége, a német Maria Haugwitz annyira megszerette Magyarországot és Keszthelyt, hogy 1972-ben végrendeletében leírta, hogy ha hazánk újra szabad lesz, magyar földben kíván nyugodni. Ezt teljesítették is, 1990. október 13-án Keszthelyre szállították maradványait. A mauzóleum mellett érdemes felkeresni a temetőkápolnát, amelyről – Buzsákhoz hasonlóan – csak nemrég, a 2000-ben kezdődött feltárások során derült ki, hogy a feltételezettnél jóval korábbi épület. Ráadásul különlegesen igényes festések kerültek elő a külső falakon, ezeket védőtető óvja az időjárástól.

Keszthely, a középkori eredetű temetőkápolna. Kép forrása

Csobánc, Donát-kápolna

Kép forrása

Egy újabb Szent Donátnak ajánlott kápolna fantasztikus kilátással. A jégkár és villámlás ellen védő szentnek ajánlott épületet 1830 körül építették a helyi gazdák, egyszerű, de mégis arányos és elegáns klasszicista stílusban. A kápolnát már csak a kilátás miatt is érdemes felkeresni, a Keszthelyi-hegységtől a Káli-medencéig belátni innen a tájat.

Szántódpuszta, Szent Kristóf-kápolna

Kép forrása

A révvel szemközti területen épült ki a 18. században az újjáélető Tihanyi Apátság majorsága. Az itteni uradalmi cselédek, tisztviselők számára építtette az apátság a kápolnát 1735-ben, az utazók védőszentjének, Kristófnak tiszteletére (hiszen az országút és a tihanyi rév is közel van). Az épület a lellei kápolnához hasonlóan rögtön elárulja, hogy módos építtető megrendelésére, tanult (ismeretlen) mester tervei szerint készült. Az épület a környező, skanzenként működő majorsággal együtt jó állapotban van, érdemes felmászni a dombra, hiszen remek kilátás nyílik az építtető apátságra is.

Kisapáti (Szent György-hegy), Örömhírvétel ortodox kápolna

Kép forrása

A Szent György-hegy oldalában, a sajnos végletesen elpusztult Emmausz-kápolnához közel található egy másik szakrális épület. Ez az egyetlen az itt bemutatott kápolnák közül, amelyik nem katolikus, hanem a Bécsi Görög-ortodox Érsekséghez tartozik. A kápolnát egy itt letelepedő magyar, de korábban Görögországban tevékenykedő remete-szerzetes építette.

Balatonudvari-Fövenyes, Szent Antal-kápolna

Kép forrása

A Balatonudvarihoz tartozó Fövenyesen 1930-31 között épült fel ez az időtlenséget árasztó, rusztikus külsejű nagyobb kápolna, vagy kisebb templom. Az üdülőtelepet 1931-ben alapította Czermann Antal földbirtokos, pénzügyminisztériumi tanácsos, és a szép fekvésű terület hamarosan a fővárosi katolikus értelmiség, nagybirtokosság kedvelt nyaralóhelye lett. Ezért sem meglepő, hogy a kápolna volt szinte az első épület a mai nevét csak 1945-óta viselő Fövenyesen.

Folytatjuk!

Kiemelt kép: A Balaton talán legszebb kápolnája, háttérben a feltáruló fantasztikus kilátással (forrás)