10 érdekesség a Sixtus-kápolnáról

Kiemelt kép: Michelangelo freskói lenyűgözők, de érdemes az oldalfalakat is nézni (Fotó: Architextúra)

Mielőtt II. Gyula pápa 1508-ban megbízta volna Michelangelot a freskó elkészítésével, a kápolna mennyezetét égszínkék alapú, csillagokat ábrázoló freskó borította. Ez akkoriban nagyon népszerű megoldás volt Itáliában, több ilyen belső tér is fennmaradt. Ezek közül legszebb talán Giotto remekműve, a Scrovegni-kápolna Padovában. Ez alapján könnyen képet kaphatunk a Sixtus-kápolna korai állapotáról.

Kiemelt kép: Krisztus három megkísértése – a Sixtus-kápolna egyik méltatlanul elfeledett Botticelli-freskója (Fotó: Architextúra)

Kiemelt kép: Jelenetek Mózes életéből, Botticelli másik freskója (Fotó: Architextúra)

„Csinálj, amit akarsz!”

Kiemelt kép: A legendás freskók (Fotó: Architextúra)

Már a kortársak legendákat szőttek Michelangelo és a freskókat megrendelő II. Gyula pápa veszekedéseiről, egyben a kölcsönös tiszteletet mindvégig megtartó viszonyáról. Gyula eredetileg csak pár kiegészítést szeretett volna, az ablakok fölött mintákkal, apostolok alakjával, de Michelangelo hatalmas léptékben gondolkodott. Végül a pápa ráhagyta, „csinálj, amit akarsz!” felkiáltással elhagyva a termet. A végeredményt a világon valószínűleg mindenki ismeri.

Fény és sötétség

(Fotó: Architextúra)

A pápa áldásával/kivonulásával Michelangelo dolgozta ki magát az ikonográfiai programot is. Korábban sosem látott, sőt máig lenyűgöző fantáziával festette meg a teremtés egyes mozzanatait. Ezek közül talán legkülönlegesebb a fény és sötétség elválasztása. Lentől szemlélhetjük, ahogy az Úr a saját kezével tolja szét az eget, elválasztva a fényt a sötétségtől. A jelenet festészetileg is bravúros, a főalakot alulról láthatjuk, anatómiailag tökéletesen megjelenítve.

Az első ember

(Fotó: Architextúra)

Ádám megteremtésének jelenete minden bizonnyal a világ legismertebb festészeti alkotása. Az Úr, Zsófia/Sophia, vagyis a bölcsesség alakjába kapaszkodva érintéssel ad életet Ádámnak. A jelenetben maga a teremtés már megtörtént, az erős kéz már éppen eltávolodott a lassan öntudatra ébredő Ádámtól.

Az isteni elme

Kiemelt kép: A világ teremtése – az emberi agy tökéletes leképezése? (Fotó: Architextúra)

1990-ben különös cikk jelent meg az amerikai Journal of the American Medical Association című orvosi folyóiratban. Frank Meshberger idegsebész, agykutató felfedezte, hogy az Ádám teremtése-jelenetben az Úr körül jelenlévő, lebegő csoport kontúrja, sőt, az alakok közötti vonalak is szinte teljes egészében megegyeznek az emberi agy anatómiai felépítésével. A felfedezés elsőre megdöbbentő, de egyáltalán nem mond ellent sem a katolikus tanításnak, sem a reneszánsz és Michelangelo szellemiségének. Tulajdonképpen azt jelképezi, hogy a teremtés folyamata egy intellektuális munka. Az elméletbe illeszkedik az a már említett mozzanat, hogy az Úr, miközben Ádámot teremti, Zsófiát/Sophiát, a bölcsességet megszemélyesítő alakot karolja át.

A tökéletes Sybilla

Kiemelt kép: A líbiai Sybilla tökéletesen megkomponált alakja (Fotó: Architextúra)

A görög művészet közkedvelt megoldása volt a Figura serpentinata, vagyis a csavarodott testtartás megjelenítése. Ezt Michelangelo tökélyre fejlesztette a Líbiai Sybilla alakjában, ugyanis, ha megnézzük a képet, látható, hogy a prófétanő lábujjai is csavarodnak. A Sybillák megjelenése önmagában is különleges, az ókeresztény hagyomány szerint a pogány görög jósnők jövendölték meg Krisztus eljövetelét, így válva prófétákká.

Vázlatok

Kiemelt kép: A fenti képen látható Sybilla-alakhoz készített vázlatok (Fotó: Architextúra)

A freskókészítés technikája nagyon nagy sebességű munkát tesz szükségessé, nem lehet rögtönözni. Ezért a festők hatalmas kartonokra dolgozzák ki a vázlatokat, a helyszínen már gyakorlatilag ezt másolják fel a száradó falra. Ezek a kartonok önmagukban is elképesztő értéket képviselő műalkotások.

Hatalmas méretek

(Fotó: Architextúra)

A terem méretei miatt a mennyezeti freskók, ha nem is kicsinek, de nagyjából embernagyságúnak látszanak. A valóságban ez természetesen nem így van, az egyes alakok kétszeres-háromszoros embernagyságúak.

Restaurálás

Kiemelt kép: Dániel próféta alakja a restaurálás előtt és után (Fotó: Architextúra)

A freskók restaurálása 1980-ban kezdődött és 13 évet vett igénybe (Michelangelo 9 évig dolgozott a kápolnán!). A költségeket nagyrészt egy japán tévétársaság fedezte, három évig kizárólagos jogos szerezve a freskók publikálására. Az munkák során ötszáz év kormát, porát távolították el, így a sokak által megszokott barnás árnyalat helyett újra feltárultak Michelangelo élénk színei.

Különös önarckép

Kiemelt kép: Szent Bertalan apostol, aki saját lenyúzott bőrét tartja (Fotó: Architextúra)

A kápolna abból a szempontból is különleges, hogy keretbe foglalt kép helyett a teljes falat betöltő freskót láthatunk az oltár mögött. A jelenet az utolsó ítéletet ábrázolja, telis-tele festészeti és ikonográfiai érdekességekkel. Az ítélet során Krisztus mellett (akit Michelangelo a Dávid-szoborhoz hasonló külsővel ábrázolt) az apostolok is megjelennek, a hagyományos attribútumaikkal, vagyis vértanúságuk eszközeivel. Így Bertalan apostolt is láthatjuk, akit élve megnyúztak kivégzése előtt, ezért általában úgy ábrázolják, hogy saját bőrét tartja a kezében. A szakértők szerint a férfialak maga Michelangelo, de a hasonlóság méginkább a lenyúzott arcbőrön látható.

Kiemelt kép: Sixtus-kápolna (Fotó: X)