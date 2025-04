A jövő Budapestje – ahogy Vágó József látta

Az Architextúra Blog egyik korábbi, Tabánról szóló cikkében már szerepelt a fenti látványterv, ami városnegyed jövőjéről szóló pályázatra készült. Vágó József, a két háború között alkotó építész futurisztikus, élethűen részletes városrendezési terveket készített Budapestre, illetve annak különböző pontjaira.

„Valóságos perspektívagyártó-gép volt. Ellenezte Le Corbusier axonometrikus terveit és rajzait, mert szerinte ilyen látószög nem létezik, soha senki nem lát így” – írta Pierre Vágó apjáról, Vágó Józsefről, aki a harmincas években 45 hatalmas tablón rajzolta meg az elképzeléseit Budapest fejlesztésével kapcsolatban. És milyen igaza volt Vágónak, Le Corbusier, akit a modern építészet apostolának tekintünk, már látványterveiben is embertelen volt. De milyen lenne Vágó Budapestje? A nagyváradi építész a Nemzeti Bankot tervező Alpár Ignác irodájában dolgozott, majd testvérével, Vágó Lászlóval alapított közös céget. Ebben az időszakban Lechner Ödönt követő szecessziós stílusban dolgoztak olyan műveken, mint a Gutenberg-otthon, a kőbányai Szent László Gimnázium. Szülővárosuk, Nagyvárad egyik legszebb épülete, a Darvas-La Roche-ház is az ő tervezőasztalukról származik. A két testvér munkásságát nem is nagyon lehet elkülöníteni ebben az időszakban.

A Vágó-testvérek egyik korai munkája, a Darvas-La Roche-ház Nagyváradon (Forrás: Architextúra Blog)

Vágó József élete 1918-ban változott meg gyökeresen, mikor az őszirózsás forradalmat követően elvállalta a Nemzeti Lakáshivatal vezetését. Ráadásul a Tanácsköztársaság idején is nem kis szerepet vállalt, az Építészeti Direktóriumot vezette. Emiatt 1919-ben Olaszországba emigrált, ahol nagy hatással volt rá a Novocento, vagyis az olasz modern építészete, és az olasz fasizmus akkor kialakuló építészeti formanyelve, ami első pillantásra kissé különös egy baloldali zsidó származású építésztől. Mindenesetre Itáliában sem találta meg a számításait, ezért 1926-ban visszaköltözött Magyarországra, noha politikai szerepvállalása miatt építészkamarai tagságot nem kapott, így önálló egzisztenciát sem tudott teremteni. Ekkor azonban újabb fordulat történt, ugyanis testvére (aki tovább működtette irodáját) neve alatt nyolc társával részt vett a Népszövetség genfi székházának pályázatán, amit meg is nyert a csapat. A székház építését rengeteg konfliktus övezte, és egészen más formában valósult meg, viszont Vágó anyagilag ezáltal függetlenné vált, és a harmincas évektől gyakorlatilag kedvtelésből dolgozott és készítette el merészebbnél merészebb elképzeléseit. A Tabán átalakításának 1936-os tervpályázatán felbuzdulva gyakorlatilag egész Budapestet áttervezte. Elképzeléseit 45 hatalmas tablón mutatta be 1936 májusában, a Nemzeti Szalonban rendezett kiállításon – ez is mutatja, hogy a korábbi kegyvesztettség lassan oldódott, noha kamarai tagságát sosem kapta vissza. A tablók mára elvesztek, viszont a képeket könyv alakban is megjelentette, így mindegyiket ismerjük.

A kiszélesített Alagút utca (Forrás: Architextúra Blog)

(Forrás: Architextúra Blog)

Fia, Pierre Vágó szerint apja egy igazi „perspektívagyár” volt, elképesztő térlátással és fantáziával egy nap alatt elkészített egy hatalmas tablót, mindezt kizárólag kézzel felszerkesztve, bőven a számítógépes tervezés előtt. A tabáni pályázat miatt is elsőként ezek a látképek készültek el, tágas utakkal, kockára nyírt fasorokkal, kissé Gotham City jellegű hangulatot árasztva:

Egy könnyen felismerhető, a maihoz képest mégis teljesen más helyszín: a Tabán (Forrás: Architextúra Blog)

Vágó modern építész volt, de mégis elvetette például Le Corbusier dogmatizmusát. Az általa értékesnek vélt épületeket meghagyta, sőt, gyakran kifejezetten előnyös építészeti keretbe foglalta. Nagy gondot helyezett a festőiségre, a látványtengelyekre, kidolgozta a tájépítészeti részleteket is. Nagy hangsúlyt fektetett a terek közepén elhelyezendő szobrokra, emlékművekre, oszlopokra is. Noha megoldásait, az épületek modernizmusát ma már sok kritika éri, jó érzékkel tapintott rá a város ma is megoldatlan városépítészeti helyzeteire (Kálvin tér, Clark Ádám tér, Ezsébet tér). Ugyanakkor véleménye szerint „Az ucca (sic!), a tér is elvesztették régi jelentőségüket. A mai ember nem andalog az uccán, egyes házak egyes kis művészi részletének szemléletébe merülve. A téren sem gyűlnek össze, mint hajdan, a nobilitások, hogy ott a napi eseményeket megtárgyalják. Összejövetelre itt vannak a klubok, kávéházak, s aki sétálni kíván, negyedóra, félóra alatt künn lehet a szabadban. Az uccákon villamoson, autóbuszon, autón rohan mindenki ügyes-bajos dolga után s nem ér rá házakat nézni.”

Az Attila út a mai Dózsa György térnél, jobb oldalt fent a budai vár (Forrás: Architextúra Blog)

Vágó az Erzsébet-híd pesti hídfőjének kérdésével is foglalkozott. A Belvárosi templom, a város legrégibb épülete köré olaszos árkádsort tervezett, ami szinte védte (volna) a templomot a város zajától, forgatagától:

(Forrás: Architextúra Blog)

A Belvárosi templom a tervezett árkádok felől, jobbra a mára elpusztult Osztálysorsjáték-palota (Forrás: Architextúra Blog)

Vágó a Kálvin teret, a belváros egyik neuralgikus pontját is átalakította volna. A tér a terven alig ismerhető fel, ugyanis elbontotta volna legjellegzetesebb épületét, a református templomot. A Danubius-kutat, a város egyik legszebb szökőkútját (ami ma az Erzsébet téren látható, ahogy az Architextúra videójában is szerepelt), egy téglalap alakú térség felső pontjába állította volna, egy hasonló kúttal párba állítva:

A Kálvin tér terve – új templommal (Forrás: Architextúra Blog)

A Kálvin térre készített egy kevésbé durva beavatkozással járó változatot is, a templom meghagyásával, ami köré szimmetrikusan oszlopsort és magasházakat emelt volna, körbefogva a klasszicista épületet:

A Kálvin tér a régi templom meghagyásával (Forrás: Architextúra Blog)

Budapest városépítészetileg legkritikusabb pontja a Deák tér-Erzsébet tér, az Andrássy út nem megfelelő indításával. A szó szerint hatalmas probléma megoldására már a városegyesítés óta születnek a tervek, természetesen Vágó is kidolgozta a maga változatát – a tőle megszokott radikalizmussal:

A belváros Deák tér körüli területének terve (Forrás: Architextúra Blog)

Ha a fenti térképről nem lenne egyértelmű, mik voltak Vágó tervei, az alábbi madártávlati tervről egyértelművé válik, milyen hatalmas beavatkozásokra gondolt. Az Andrássy út indításánál egy hatalmas, szimmetrikus teret alakított volna ki, aminek északi oldalát a Szent István bazilikát képezte volna. Ezzel létrejött volna egy hatalmas térsor, ami a kiszélesített József Attila utcában folytatódott volna. A térsort a Bajcsy-Zsilinszky út tengelyében a Deák téri evangélikus templom utódépülete zárta volna le. A Madách sugárutat viszont nem vezette volna végig, nagyjából a Gozsdu-udvarnál egy térrel zárta volna le.

Vágó József belvárosa madártávlatból (Forrás: Architextúra Blog)

Az igen lelkes Vágó a József Attila utcáról (akkori nevén Tisza István utca) is készített látványtervet. Az tágas teret a Paulay Ede utcába átvezető árkádok alatt szemléljük, háttérben a budai vár is feltűnik – ahogy a leírásban maga is hangsúlyozza:

A mai József Attila utca, háttérben a budai várral (Forrás: Architextúra Blog)

A látvány meglehetősen impozáns, főleg, ha összevetjük a mai állapottal:

A Paulay Ede utca torkolata. A vár nem látható, több háztömb is takarja – Vágó ezeket mind lebontotta volna (Forrás: Architextúra Blog)

A Lánchídra felvezető út rendezése után a túloldallal is foglalkozott. A Clark Ádám térre született javaslata talán a legszebb a 45 tabló közül:

A Clark Ádám térre vonatkozó javaslat (Forrás: Architextúra Blog)

Vágó – a legtöbb építésztől eltérően – nem a Deák téren, a város közepén helyezte volna el a városházát, hanem a Duna partján, a Margitszigettel átellenben, a pesti oldalon. Véleménye szerint az embereknek ritkán van dolguk a városházán (ebben igaza is van), így annak nem kell a város közepén állnia, sokkal fontosabb, hogy látványos legyen az elhelyezés:

Vágó városháza terve, a Margit-híd szigeti lejárója alól nézve (Forrás: Architextúra Blog)

Magát a régi városházát ötletes módon városi múzeumként hasznosította volna, a látványterven Pest-Buda múltjához kapcsolódó szobrok is megjelennek, így a reformkori Pest szívének, a Kristóf térnek nevet adó szobrot is felfedezhetjük:

A mai városháza, mint városi múzeum (Forrás: Architextúra Blog)

A nagy városátalakító gondolatok természetesen a pályaudvarokra is kiterjedtek. A Nyugati pályaudvart Vágó hátrahelyezte volna, nagyjából a Ferdinánd-híd tájékára. Az Déli pályaudvar környéke is teljesen átalakult volna, az új épületet a Mészáros utcához, az alagút tengelyébe helyezte volna, hogy az érkező utasok a Gellérthegyet és a Várat lássák meg a vonatból kiszállva. Az új pályaudvaron is tettenérhető az olasz hatás, mintha csak a római Termini-pályaudvaron járnánk (ami a háború után épült), de a hatalmas „utazzunk a Balatonra” felirat jelzi a pályaudvarról induló vonatok fő célját:

Az új Déli pályaudvar (Forrás: Architextúra Blog)

A nagyléptékű átalakítások mellett számos kisebb, de mégis nagyhatású tervet is kigondolt – a történeti épületállománnyal nem számolva. Érdekes és tulajdonképpen jó felvetése például a Károlyi-kert összenyitása a Múzeum körúttal:

A Károlyi-kert a Múzeum körút felől egy Madách-emlékművel (Forrás: Architextúra Blog)

Ide álmodta Vágó az előző képen látható átvágást – jól láthatóan nem számolt a meglévő történeti épületekkel (Forrás: Architextúra Blog)

Vágó persze maga is jól látta terve megvalósításának korlátait: „Kishitűek minderre azt mondják ugyan, hogy mindez nagyon szép, de… Szép, de csak álom, megvalósíthatatlan utópia. Nincs pénz! És ez a minduntalan visszatérő refrén aztán eltemet minden gondolatot, lehűt minden lelkesedést. (…) Pedig egy nagyobb szabású városrendezési gondolat végleges keresztülvitele másutt is néha évtizedekre nyúlik. De megvan előre a terv, kiszabva a cél. (…) Nem a pénz a fontos tehát, hanem az előrelátás. Ez a messzi időre való előrelátás, a jövő fejlődési irányának megsejtése, minden szükségletnek organikus összekapcsolása az, amit városépítésnek neveznek. És ez a legszebb, leglelkesítőbb művészi föladat.”

A perspektívagyártó építész ismét elhagyta Magyarországot, 1938-ban Franciaországba emigrált és ott is halt meg 1947-ben, hosszas gyógykezelés után.

Kiemelt kép: A Tabán tervei Vágó Józseftől (Forrás: Architextúra Blog)