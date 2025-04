A húsvét jeruzsálemi helyszínei

Húsvét alkalmából a nagyhét jeruzsálemi helyszíneit keressük fel.

Húsvét alkalmából tavaly és tavalyelőtt hazánk legszebb kálváriáit mutattuk be. Az idei ünnepen az eredeti helyszíneket járjuk körül-virtuálisan.

Virágvasárnap

A 810-ben befalazott jeruzsálemi Aranykapu (Forrás: Architextura blog)

A nagyhét kezdetén, virágvasárnap vonult be Krisztus szamárháton Jeruzsálembe a város keleti bejáratán, az Aranykapun át. A helyszín nem véletlen, a zsidók szerint a Messiás ezen áthaladva érkezik meg Jeruzsálembe. Az ókori kapu ezután évszázadokig a megszokott módon szolgálta a várost, mígnem 810-ben (más források szerint Szulelmán szultán hétszáz évvel később – érdekes módon ennek a nem jelentéktelen eseménynek elég pontatlanul maradt fenn a dátuma) a muszlimok befalazták, hogy ezzel akadályozzák meg a zsidó Messiás eljövetelét.

Utolsó vacsora

Az utolsó vacsora hagyomány szerinti színhelye (Forrás: Architextura blog)

A nagyheti helyszínek közül a nagycsütörtöki utolsó vacsora terme a legkevésbé autentikus. A Cenacle-nak (vagyis latinul vacsorateremnek) nevezett helyiségről első pillantásra megállapítható, hogy gótikus stílusú, hangulatra hasonló például a soproni káptalanteremhez, hazánk egyik legszebb gótikus belső teréhez. A Cion-hegyen álló terem nagy valószínűséggel 1229 körül épült, mikor az ötödik keresztes hadjárat során II. Frigyes német-római császár vezetésével Jeruzsálemet ismét visszaszerezték a keresztények. A terem Dávid király sírja fölött áll, és csak ekkor terjedt el az a nézet, hogy az utolsó vacsora a Cion (Sion, Zion) -hegyen volt. A hagyomány az eseményt összekötötte az ekkor már itt álló gótikus teremmel, amit a muszlim hódítás után mecsetté alakítottak, amit épp Dávid királynak szenteltek. Ebből a korszakból maradt fent egy mihráb, vagyis egy Mekka felé forduló imafülke (a fenti képen nem látható). Ma Izrael állam kezeli a termet, ami profanizálódott, semmilyen vallási szertartást nem végeznek a teremben.

A Gecsemáné-kert

A Gecsemáné-kert többezer éves olajfái (Forrás: Architextura blog)

Az előző helyszínnél jóval eredetibb, kézzelfoghatóbb formában maradt fenn a Gecsemáné-kert, ahová a Szentírás szerint Krisztus az utolsó vacsora után átvonult tanítványaival. A kertben található olajfák a vizsgálatok szerint 900-1000 évesek (!), viszont régészeti leletekből és jelenségekből tudható, hogy itt már háromezer év óta olajfatermesztés zajlik. Maguk az evangéliumok egyébként kissé ellentmondásosan jelölik a helyszínt, ugyanis Máté, Márk és János a Gecsemáné-kertről beszél, Lukács viszont „olajfák hegyét” említ, viszont a kert maga egy völgyben, a Kedron-patak völgyében helyezkedik el, bár valóban az Olajfák hegye alatt.

A Szent-lépcső (Róma)

A Rómába szállított Szent-lépcső immár évezredek óta vonzza a zarándokokat (Forrás: Architextura blog)

A szenvedéstörténet következő színhelye a római helytartó, Pilatus palotája. Krisztusnak itt egy 28 fokos márványlépcsőn kellett felhaladnia, hogy Pilatus színe elé járuljon. A feljárót azonban Szent Ilona császárné (Szent Heléna) még 326-ban Rómába szállíttatta, ahol ma is látható. A becses ereklyét (amit lépcsőkről szóló sorozatunkban már bemutattunk), egy gyönyörű, reneszánsz építészeti „keretbe” foglalták. A képen látható, hogy a hívek sokszor térdelve haladnak fel a lépcsőn, ez az igénybevétel még a márványt is elkoptatja, főleg, ha a gyakorlat immár majdnem kétezer éves. Ezért az eredeti fokokat fatokok védik a használattól.

Róma, a Szent-lépcsőt védő fatokok (Forrás: Architextura blog)

Via Dolorosa

Jeruzsálem 1892-es, angol nyelvű térképe, kékkel jelölve a Via Dolorosa (Forrás: Architextura blog)

Az evangéliumokban olvashatjuk, hogy Krisztus elítélése, majd megostorozása és kigúnyolása a helytartói palotában történt. Ezután, immár a kereszttel elindították a Golgota felé, egy nagyjából hatszáz méter hosszú útvonalon. Ez a Via Dolorosa, vagyis a szenvedés útja, aminek stáció, megállói a hazánkban is jól ismert kálváriák előképei. Az úton három alkalommal tartanak húsvéti keresztutat: a nyugati húsvét péntekén a római katolikusok a jeruzsálemi ferences kolostor szerzeteseinek vezetésével, majd még aznap az örmény katolikusok. Az ortodox húsvét nagypéntekén pedig az ortodox egyházak.

A római katolikus keresztút a Via Dolorosán (Forrás: Architextura blog)

A Golgota/Szent Sír-bazilika

Ortodox szertartás a Szent Sír-bazilikában, középen az Aedicula, vagyis a Sírt óvó épület (Forrás: Architextura blog)

A keresztút végén található Golgota-hegy jócskán megváltozott az évezredek során. Egyrészt az egykor városon kívüli domb már régóta a jeruzsálemi óváros része. A Kr. u. 70-ben kitört zsidó lázadás során Jeruzsálemet elpusztították a rómaiak, majd a várost majdnem hetven évig tiltott, lezárt terület volt. 130-ban Hadrianus császár elrendelte egy „bosszú-város” építését, amit Aelia Capitolina nevet kapta, és ennek központjául a Golgota-hegyet választotta, ahol egy Jupiter és Vénusz-templomot emeltetett. A Golgota így vált városszéli helyből a mai Jeruzsálem egyik központjává. Ezt a pogány szentélyt a lépcsőnél már említett Ilona/Heléna fia, Konstantin császár alakítatta át keresztény templommá, immár a Szent Sír tiszteletére. A templom mind a Golgotát, a kereszthalál helyszínét, mind a Szent Sírt, a feltámadás helyszínét magában foglalja:

A Szent Sír-bazilika magyarázó metszete (Forrás: Architextura blog)

Ekkor épült ki a templom máig legmeghatározóbb eleme, sírbarlang körüli rotunda. Ez a római előképhez hasonlóan felül nyitott volt, a behullott csapadékot elvezették. Ezt a későrómai templomot többször lerombolták, illetve újjáépítették (614-ben a perzsák, 966-ban és 1009-ben az arabok), végül a keresztesek építették újjá 1103 és 1130 között. Jeruzsálem tartós muszlim kézre kerülése (1244) után a város eljelentéktelenedett, ami viszont az is jelentette, hogy a keresztények, ha megtűrten is, de tovább gyakorolhatták hitüket és látogathatták a templomot. Az arab uralmat 1516-ban váltotta Oszmán birodalom, ami váltakozó módon állt a kereszténységhez, a viszonylag toleráns időszakokat időnként üldöztetés követte (az adott politikai helyzet függvényében). Ma a templom Izraelhez tartozik, a hatnapos háborúban elfoglalt jeruzsálemi Óváros részeként. A bazilika kettős érseki székhely, a latin és a görög pátriárka főtemploma egyidejűleg, de az örmény katolikus egyház, valamint a kopt, a szír és az etióp ortodox egyház is végez itt szertartásokat, egyfajta megosztási rend szerint.

A bazilika keresztes időszakból származó homlokzata (Forrás: Architextura blog)

Fontos megemlíteni, hogy a bazilika, mint a kereszténység legfontosabb szentélye számos templom előképe volt (noha maga is római minták alapján épült), különösen akkor, amikor Jeruzsálem idegen kézen volt, így egyfajta elérhetetlen tökéletességet jelképezett kör formájával. Ilyen a templomosok londoni épülete, vagy a római Santo Stefano Rotondo, a magyarok nemzeti temploma:

Róma, Santo Stefano Rotondo (Forrás: Architextura blog)

A történelmi Magyarország számos középkori körtemploma, rotundája is a jeruzsálemi templomot idézi. Ezek közül az egyik legépebben megmaradt Tótlakon található, a Szent Sír-bazilika másaként a muravidéki tájban:

Kiemelt kép: A Szent Sír-bazilika belső tere (Forrás: Architextura blog)