Itt a tavasz – mozduljunk ki a családdal!

Ahogy a természet lassan ébredezik, és a nap sugarai egyre melegebben simogatják az arcunkat, itt az ideje, hogy mi is kimozduljunk, és élvezzük a tavasz adta lehetőségeket! A hosszú téli hónapok után igazán jót tesz testnek és léleknek egy kis mozgás és friss levegő – legyen szó egy kellemes sétáról, egy izgalmas biciklitúráról vagy akár egy családi sportnapról. A természet közelsége és a közös élmények garantáltan feltöltenek és új energiát adnak!

Tavaszi családi programötletek

A tavasz a virágzás és a megújulás időszaka – ilyenkor a természet színei és illatai különösen varázslatosak. Érdemes kihasználni a jó időt, és elindulni egy közeli erdőbe vagy parkba. A gyerekek imádni fogják a természetben a barangolást, ahol felfedezhetnek új növényeket, bogarakat és madarakat. Egy közös piknik a fák alatt vagy a mezőn pedig még emlékezetesebbé teheti a napot. Ne felejtsetek el pokrócot és néhány finom falatot csomagolni! – írta Király Nóra a Családban marad! blogon.

(Forrás: Ficsak blog)

Kerékpártúra az egész családdal

A kellemes tavaszi időjárás tökéletes alkalom egy családi biciklitúrára. Válasszatok ki egy könnyebb, biztonságos útvonalat, és fedezzétek fel együtt a környéket! A kisebbeknek különösen izgalmas lehet egy erdei ösvény vagy egy tóparti kerékpárút. Ne felejtsétek el a bukósisakot és a biztonsági felszerelést – és persze álljatok meg útközben egy kis pihenőre és nassolásra!

Tavaszi kerti munkák és veteményezés

A kertészkedés nemcsak hasznos, de remek közös program is lehet. A gyerekek imádnak a földdel játszani és növényeket ültetni – ráadásul így megtanulják, hogyan gondoskodjanak a növényekről és megérthetik a természet körforgását. Ültessetek együtt virágokat vagy zöldségeket, és figyeljétek, ahogy napról napra növekednek! A sikerélmény és az együtt töltött idő biztosan közelebb hoz benneteket.

Piknik

A piknik tökéletes módja annak, hogy élvezzétek a tavaszi időjárást és a természet szépségeit. Készítsetek néhány egyszerű harapnivalót, például szendvicseket, gyümölcsöt és sütiket, majd terítsetek le egy pokrócot egy parkban vagy a kertben. A gyerekek imádni fogják a szabadban való étkezést, és lehetőségük lesz közben játszani és futkározni. Egy kis társasjáték vagy kártya is feldobhatja a hangulatot. A piknik nemcsak a kikapcsolódásról szól, hanem arról is, hogy minőségi időt töltsünk együtt a családdal és a barátokkal.

(Forrás: Ficsak blog)

Játékos sportnap otthon vagy a parkban

Egy kis mozgás mindig feldobja a hangulatot! Rendezzetek családi sportnapot a kertben vagy egy közeli játszótéren. Labdajátékok, ugrókötél, tollaslabda vagy akár egy kisebb futóverseny – a gyerekek garantáltan imádni fogják! Készítsetek egy egyszerű pontozótáblát, és vonjátok be a kisebbeket is a játékba. Ne feledkezzetek meg a nyereményekről sem – akár egy házi készítésű palacsinta vagy egy közös filmnézés is tökéletes díj lehet!

Ne hagyjátok ki az első tavaszi családi futóversenyt!

Ha szeretnétek egy igazán különleges tavaszi programot, akkor ott a helyetek az Újbudai Családi Futóversenysorozat első eseményén, amelyet 2024. március 23-án, vasárnap rendezünk meg Albertfalván!

Időpont: 2024. március 23., vasárnap, 10:00–13:00

Helyszín: Albertfalva

Nevezés: ITT tudsz nevezni

Az eseményen való részvétel ingyenes, és aki előzetesen regisztrál, egy külön ajándékot is kap a helyszínen! A célba érő kis futók emléklapot és érmet kapnak, a helyszínen pedig frissítőkkel, gyümölcsökkel és müzliszeletekkel várjuk a résztvevőket.

Korosztályok és futamok:

Óvodás futamok – 400 méter

– 400 méter Iskolás futamok – 800 méter

– 800 méter Felnőtt és családi futamok – 800 méter

A futóverseny zöldrendezvény, ezért kérünk mindenkit, hogy hozzon magával saját kulacsot vagy poharat!

Ne maradjatok le erről a fantasztikus tavaszi programról – mozduljatok ki, fussatok és élvezzétek együtt a tavasz örömeit!

REGISZTRÁLJ!

(Forrás: Ficsak blog)

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Ficsak Blog)