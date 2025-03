A márciusi ifjak üzenete a mának

Március 15. az egyik legfontosabb pirosbetűs nemzeti ünnepünk. Ezen a napon ünnepeljük az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetét, a magyar sajtó napját annak emlékére, hogy 177 évvel ezelőtt nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit, a Nemzeti dalt és a Tizenkét pontot. Ma az egész országban megemlékezünk a márciusi ifjakról, akik minden korban örökre példát mutatnak a fiataloknak. A nemzeti színű kokárdát, mely a forradalom jelképe ilyenkor rengeteg ember a szíve felett viseli.

„…lelkünk búsan visszanéz,

És emlékezve mámoros lesz tőled,

Tűnt március nagy napja, szép tavasz,

Mely fölráztad a szunnyadó erőket,

Mely új tavaszok napját égre hoztad,

Mely új remények ibolyáját fontad.

Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,

Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!”

(Juhász Gyula: Március idusára részlet)

Az 1848-as forradalom hősei, a márciusi ifjak példát mutatnak

Március 15. szellemének megőrzése létszükségletünk. Tisztelet illeti az 1848-as márciusi ifjakat bátorságukért és hűségükért, amivel példát mutatnak minden korban a fiataloknak. Igazi példaképek, történelmi tettek, forradalmi lelkület – ezek mind a márciusi ifjak sajátja, mely a hazaszeretet mély érzésével karöltve szíveket nyit meg a jövő nemzedékben is. Itt a szülőhazánkban, mely egyben otthonunk is, családunk, szüleink és barátaink szeretete ide köt bennünket. A márciusi ifjak haza iránti hűsége például szolgál a mai fiatal nemzedéknek, hogy jövőjüket itt képzeljék el, családot alapítva itt boldoguljanak – írta Király Nóra a Családban marad! blogon.

A mának szóló üzenetük, hogy ne akarjuk mi sem soha feladni nemzeti szuverenitásunkat, a magyarság önrendelkezéshez való jogát, függetlenségét, hogy a legfontosabb, alapvető kérdésekben a magyar emberek dönthessenek.

„Az nem lehet, hogy annyi szív / Hiába onta vért, / S keservben annyi hű kebel / Szakadt meg a honért.”

Ma, amikor az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezünk, fülünkbe csengenek a Szózat megható sorai.

Az április törvények nem születtek volna meg a márciusi ifjak nélkül. A márciusi ifjak véráldozata mit ért volna az áprilisi jogi vívmányok elfogadtatása nélkül. Petőfi, Vasvári, Jókai és Irinyi tanúságtétele üzenet is a ma embere számára: a 12 pont Magyarország függetlenségének és identitásának megőrzése napjainkban is sajnos aktuális. A magyar ifjúságra most újra szüksége van a hazának és a Kárpát-medence minden táján élő magyarok összetartozására, hogy megvédjük szabadságunk és ezeréves kultúránkat. Tanulhatunk a történelem nagy tanítómestereitől, a márciusi ifjaktól, mert valójában velük kezdődött a szabadság, a döntés szabadsága…

Március 15-e 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep Magyarországon, amelyet munkaszüneti nappal ünneplünk. Idén is szerte az országban sok-sok izgalmas programmal várják a gyermekes családokat, a fiatalokat, és az idősebb korosztályt egyaránt. Remek kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak az ország múzeumai, a skanzenek, a kisvasutak és szabadtéri kiállító-, és kirándulóhelyek. A hétvégén rengeteg huszáros és ünnepi program közül lehet válogatni, de lehet kirándulni, koncertre menni, táncolni és barlangokba ellátogatni. Érdemes felkerekedni, hiszen rengeteg helyre ingyenesen is bejuthatunk március idusán.

Nemzeti ünnepünkön viseljük büszkén a magyar kokárdát kabátunk hajtókáján, vagy a mellrészen, a szív felőli oldalon. Legyen ez a közös jelünk, hogy méltóak vagyunk a márciusi ifjak örökségére, mert szívünkben őrizzük őket.