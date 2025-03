Kék bolygó – Magyar projektvezetéssel elkészült az észak-macedóniai hulladékgazdálkodás átalakításának koncepciója

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány vezetésével egy szakértői csapat segítette az elmúlt két évben Észak-Macedónia kormányát abban, hogy egy tisztább ország legyen. Ez az első eset, hogy Magyarország adja a projektvezető szervezetet egy körkörös gazdaság területén megvalósítandó Twinning projektbe. Az úgynevezett junior partner az osztrák környezetvédelmi ügynökség volt, de spanyol és észt szakértők is bekapcsolódtak a munkába. A hulladékgazdálkodási program kidolgozása a balkáni állam uniós csatlakozási felkészülésének része. Wégner Krisztina környezetvédelmi szakjogász azt mondja, ha a szkopjei kormány elfogadja a koncepciójukat és a szükséges jogszabályokat, akkor rövid idő alatt látványos eredményeket tudnak elérni. A projektvezető szerint ráadásul nem csak a tagjelölt, de a meglévő uniós államok számára is példaértékű lehet, mivel ilyen még nincs Európában.

Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke emlékeztetett arra, hogy az alapítvány nyerte el az Észak-Macedónia hulladékgazdálkodásának átalakítására kiírt egymillió euró értékű, uniós finanszírozású Twinning pályázat vezetését. A hulladékgazdálkodási program kidolgozása a balkáni állam uniós csatlakozási felkészülésének része. A program célja, hogy megteremtsék a hulladékgazdálkodás jogszabályi, intézményi, pénzügyi, infrastrukturális és informatikai hátterét.

Wégner Krisztina környezetvédelmi szakjogász elmondta: a konzorcium tagja a Kék Bolygó Alapítvány mellett az osztrák környezetvédelmi ügynökség volt, amely a munka 15-20 százalékát végezte, emellett meghívtak spanyol és észt szakértőket is.

Megjegyezte, hogy Észak-Macedóniában mindenhol rengeteg a szemét, és fővárosa, Szkopje az egyik legrosszabb levegőjű város Európában – részben a nagyon jelentős mértékű lakossági hulladéktüzelés miatt –, ezért a környezetvédelemben érdekeltek a helyiek is.

Wégner Krisztina ismertetése szerint kidolgozták a hulladékgazdálkodáson belül a hulladékáramok teljes átalakítását, valamint egy új intézményt, amely megoldhatja, hogy tisztább legyen minden az országban. „Két év alatt eljuttattuk oda Észak-Macedóniát, hogy ha elfogadják a koncepciót és jogszabálycsomagot, rövid időn belül nagyon komoly és látható eredményeket tudnak elérni” – emelte ki.

Áder János hozzátette: ennek köszönhetően tisztább lesz a környezet, ami segíti a turizmus fejlődését is, de a lakosság is egészségesebb körülmények között élhet.

Wégner Krisztina emlékeztetett arra, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi elv – egy speciális szervezési és finanszírozási modell – alá jól meghatározható anyagáramok tartoznak: a csomagolás során keletkezett hulladékok (műanyag, fa , papír, fémek), valamint az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai (akkumulátorok, elemek). Észak-Macedóniában – egy korábban elfogadott, előrelátó jogszabálynak köszönhetően – az olaj és a gumiabroncs, az elhasznált járművek és a textil is benne van ebben a körben. Ezeket kezdik el szelektíven gyűjteni.

A rendszer koordinálását egy magancég végzi majd, amely szigorú állami felügyelet mellett fog működni – mutatott rá a szakember, hozzátéve: azért választottak magán és nem állami cégformát, mert nehéz a jó szakembereket vissza- vagy átcsábítani a közszférába, és a rendszert a magánszféra, a gyártók, import termékek esetén az első forgalmazók finanszírozzák. A cég maga nem fog gyűjteni és hasznosítani, a meglévő szereplőket fogja egy transzparens rendszerbe „beleerőltetni”, végrehajtatja velük kötelezettségeiket.

„Nem engedjük a szereplőket csalni és nem engedjük őket a rendszeren kívül lenni” – mondta Wégner Krisztina, kiemelve, hogy a kinti adatok alapján azt látják, hogy a már működő hulladékáramokban, így például a csomagolásban, az anyagok 60 százaléka nincs a rendszerben.

Áder János azon felvetésére, hogy az új rendszer bevezetése hosszú folyamat lehet, Wégner Krisztina úgy vélte: a program akár egy éven belül elindulhat. Ha az általuk kidolgozott jogszabálytervezetet elfogadják, onnantól kezdve fél éven belül elkezdődhet a szervezet felállítása. A Kék Bolygó Alapítvány által kialakított ötéves munkaterv szerint az első év a teljes felkészülésről szól, a második évtől lesz képes a rendszer eredményt produkálni, a harmadik évtől pedig nagyon látványos eredmények várhatók.

Wégner Krisztina szerint ez a rendszer segítheti a többi balkáni ország csatlakozását is és felkészülésüket a hulladékgazdálkodás területén. A felzárkózó országoknak egy olyan gyors, gyakorlati eredményt produkáló előbbre lépést jelenthet, amely megalapozza a tisztább környezetet, a transzparenciát, valamint a hulladékgazdálkodási iparág alapját. „Ha ezt a modellt elfogadják, példaértékű lesz a csatlakozás előtt álló országoknak és az unió tagállamainak is, hiszen olyan gyakorlatot fog tudni bemutatni, ami jelenleg nincsen” – hangsúlyozta, kiemelve: ez a tudás más országokban is hasznosítható lesz.

Kiemelt kép: Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Alapítvány elnöke a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség 2024 évi konferenciáján Tatán 2024. november 14-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)