A jövő a családoké!

Jó hír a családoknak: a kormány legújabb családtámogatási döntései jelentős könnyebbséget jelentenek a gyermekes családok és az idős korosztály számára. A bevezetésre kerülő új családtámogatási intézkedések azt üzenik, hogy Magyarország kormánya a családokat értéknek tekinti, és a gyermekvállalás támogatásra és elismerésre érdemes. Mindemellett a fiatalok életkezdését is számos családtámogatási forma segíti.

Az új intézkedések egyik legfontosabb eleme, hogy a két- és három gyermekes édesanyák is élethosszig tartó személyi jövedelem adó-mentességben részesülnek, kiegészítve az eddigi kedvezményt, amely eddig csak a négy vagy több gyermeket nevelő anyákat érintette – írta Király Nóra a Családban marad! blogon.

A jövőben így sokkal több, számszerűen további 650 ezer kétgyermekes és 250 ezer háromgyermekes édesanya élhet e lehetőséggel, és nem kell a családalapítás és az anyagi biztonság között választania. A háromgyermekes édesanyák már idén októbertől, a 40 év alatti kétgyermekes anyukáknál 2026 januárjától lép életbe az adómentesség. 2027-től a 40–50 év közötti nőknél, 2028-tól az 50–60 év közöttiekre, majd 2029-től a 60 év felettiekre is érvényes lesz. A háromgyermekes családok jövedelme akár 18,9 százalékkal emelkedhet, ami egy átlagos jövedelmű, teljes állásban dolgozó nőnek évi 1,1 millió forint plusz jövedelmet jelenthet.

Folytatódik a 25 év alattiak szja-adómentessége. Ezt az intézkedést a kormány 2022-ben vezette be, és éves szinten 550-600 ezer fiatalt érint. Kibővítve folytatódik a 30 év alatti anyák adómentessége is, ami 55-65 ezer fő számára jelent segítséget.

Jelentős segítséget nyújt továbbá a kisgyermekes szülőknek a gyermeknevelés első, legérzékenyebb időszakában, hogy szja-mentessé válik a csecsemőgondozási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) is. A maximális gyed összegét jelenleg 61 068 forint szja terheli, amely a jövőben a családoknál marad. Ezek az intézkedések amellett, hogy anyagi könnyítést jelentenek a családok számára, egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb jövőképet is adnak.

Fontos előrelépés történt abban is, 2025. július 1-jétől és 2026. január 1-jétől megduplázódik a gyermekek után járó adókedvezmény. Ez több mint egymillió család számára jelent kézzelfogható segítséget, lehetővé téve, hogy a szülők még több forrást fordíthassanak gyermekeik fejlődésére, egészségére és oktatására. A gyermekvállalás támogatása a jövőbe vetett befektetés, és ezek az intézkedések hosszú távon is hozzájárulhatnak a családok jólétéhez és a gyermeknevelés feltételeinek könnyítéséhez. Ez az anyagi könnyebbség mellett azt is jelenti, hogy a családok végre nagyobb biztonságban tudhatják gyermekeik jövőjét, és bátrabban merhetnek további gyermekeket vállalni.

A gyermekes családok mellett az idősebb korosztály számára is hozott segítő intézkedést a kormány: 2025 októberétől ÁFA-visszatérítés jár a gyümölcsök, zöldségek és tejtermékek vásárlására, ezzel jelentősen csökkentve az idősek megélhetési terheit és segítve az egészségesebb életmód fenntartását. A nagyszülők nélkülözhetetlen szerepet játszanak a családok életében, ezért fontos, hogy segítő kezet nyújtsanak feléjük, mellyel könnyebbé és biztonságosabbá teszik mindennapjaikat.

A fiatalok életkezdését segíti továbbá a kamatmentes munkáshitel lehetősége is. Az eddigi adatok alapján a legjellemzőbb hitelcélok a használtautó-vásárlás, a hitelkiváltás, valamint a vállalkozásindításhoz szükséges eszközök beszerzése és beruházások megvalósítása. Amennyiben az igénylők otthonteremtésre fordítanák a munkáshitelt, a babaváró hitellel és a CSOK plusszal kombinálva akár 65 millió forint támogatott forráshoz is hozzájuthat egy családalapító házaspár, és gyermekek érkezése esetén élhetnek a törlesztés felfüggesztésével, illetve a tartozás egy részének vagy teljes egészének elengedésével.

A magyar családpolitika lényeges eleme, hogy nem odaadják, hanem otthagyják a családoknál a forrásokat. Az intézkedéscsomag üzenete, hogy a gyermekvállalás ne anyagi hátrányt, hanem előnyt jelentsen a családok számára. Minden intézkedés hozzájárul a magyar családok megerősítéséhez, boldogabb, kiszámíthatóbb jövőjéhez. A családokat támogató intézkedéseknek hála tovább növekedhet a gyermekvállalási kedv, és szülők számára lehetővé válik, hogy a gyermeknevelés egy biztonságosabb és örömtelibb időszak legyen.