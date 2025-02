Minden családi életszakaszban van támogatás!

Magyarországon szinte teljes társadalmi konszenzus övezi a család fontosságát. A magyarok 98%-a számára kiemelten fontos a család, és az ideálisnak tartott gyermekszám átlagosan 2,4. Bármilyen válsággal, nehézséggel való megküzdés esetén is leginkább szeretteinkkel való együttlét és a beszélgetés segít. Többek között ezek derültek ki a Századvég reprezentatív kutatásából nemrég.

Azt is fontosnak tartják a felmérésben megkérdezettek, hogy az állam anyagi támogatással és a lakhatás segítésével álljon a családok mellé. Ehhez illeszkedően 2025-től a családtámogatási rendszer új elemekkel bővült, így valóban minden életszakaszban egyre többféle támogatás érhető el. Bár csökken a megszülető gyermekek száma, az Európai Unióhoz képest kisebb a visszaesés nálunk, annak ellenére, hogy a gyermekvállalási korban lévő nők száma soha nem volt még ilyen alacsony hazánkban. Összességében tehát jobb a helyzet, mint az Unió többi országában, de még mindig van tennivaló.

Új intézkedések 2025-ben

Az életkezdést segíti a bevezetésre került munkáshitel a 25 év alatti dolgozó fiataloknak, valamint a lakhatási támogatás bevezetése 35 év alattiaknak, amit a munkáltató adhat. A kamatmentes munkáshitelt gyermekvállalás esetén ráadásul nem is kell visszafizetni. A maximum 4 millió Ft-os összeg akár egy vállalkozás elindításába is forgatható, vagy körültekintéssel és utánajárással befektethető, segítve a stabil egzisztencia elérését.

Családalapítás támogatásaként kiterjesztésre került a babaváró hitel korhatára, a feleség 35 éves koráig. Ez is szabadfelhasználású összeg, érdemes ezt is úgy igényelni, hogy támogassa a családdá válást, a közös célok megvalósulását.

A megemelt minimálbér és garantált bérminimum hatása, hogy az édesanyák a CSED100-zal a gyermek születését követő 6 hónapig több pénzt kapnak, mint korábban, megemelkedett a GYED maximális összege, valamint a 30 év alatti anyák kedvezményére jogosultak magasabb összegű kedvezményt érvényesíthetnek.

A gyermeket nevelőknél 2025. július 1-től 50%-kal emelkedik a családi adókedvezmény összege, majd 2026. január 1-től ismét 50 %-os emelés várható. Így több marad a családoknál.

A Vidéki Otthonfelújítási Program ismét elindult, az 5.000 fő alatti kistelepüléseken érhető el a kamattámogatott hitellehetőség és a maximum 3 millió Ft összegű támogatás. Ráadásul kibővült azok köre, akik igényelhetik: már a nyugdíjasok is jogosultak rá! Amennyiben a fiatalok együtt élnek az idősekkel, akkor akár mind a ketten is felvehetik a támogatást, amiből már egy komplett korszerűsítést is meg lehet valósítani, mert például a falusi csok-ot is hozzá lehet csatolni.

Az idősek emellett számíthatnak a 13. havi nyugdíj állandósulására is, akik a legnehezebb, a leginkább rezsivel terhelt időszakban kapják meg ezt a támogatást.

A családpolitika hosszútávra szól

Az, hogy a magyar emberek a családot alapértéknek tartják, azt jelenti: ott van a fejekben és a szívekben egyaránt ennek fontossága. A KSH egy felmérése szerint az élettel jelentősen elégedettebbek azok, ahol van két szülő és legalább egy gyermek!

A kormány minden életszakaszban nyújt segítő kezet ahhoz, hogy a családok ne maradjanak magukra, azonban ez nem helyettesítheti a saját felelős hozzáállást, legyen szó a továbbtanulás munkavállalás, családalapítás meghatározó döntéseiről. A családoknál maradó összegek, vagy a kedvező kamatozású hitelek felhasználása is átgondolt döntéseket igényelnek. Az viszont, hogy ennyiféle kapaszkodó van, könnyebben lehetővé teszi, hogy a vágyott gyermekek megszülessenek, és a családok – az időseket is beleértve – hosszú távon tudjanak tervezni, gondolkodni.

Egy demográfiai válság megoldása hosszú idő, hiszen a múltban nem megszületett gyermekek ma hiányoznak, viszont családszervezetként bízunk abban, hogy a számos lehetőségnek köszönhetően megfordul ez a tendencia.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: shutterstock)