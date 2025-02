Kék Bolygó – Energiatárolás háborús körülmények között is

Egy magyar cég, a Navitasoft Zrt. segíti a balti államok energiahálózatainak lekapcsolódását az orosz áramhálózatról, és az ő szoftvereik biztosítják Ukrajna villamosenergiáját is. Erről és az energia hatékony termelésének, tárolásának kihívásairól is beszélgetett Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Füzi Ákossal, a Navitasoft Zrt. vezérigazgatójával a Kék bolygó című podcast hétfőn közzétett legújabb, a legnépszerűbb videómegosztó portálon is elérhető adásában.

A Navitasoft éles piaci versenyben is képes Európa 14 országában, köztük a háborús Ukrajnában is az energiapiacot, a termelés, elosztás, szállítás és fogyasztás koordinálását kiszolgáló szoftverekkel támogatni. Ezekben a hetekben éppen a három balti államot segítik leválasztani az orosz áramhálózatról, Ukrajna villamosenergiáját pedig háborús körülmények között is biztosítják. Észtország, Lettország és Litvánia szorosan együttműködik. A Navitasoft Zrt. mintegy féléves munkával készítette elő az orosz energiahálózatról való leválásukat, bár ehhez kellettek a korábbi 6–8 évben kifejlesztett megoldások. Ukrajnában 8 millió dolláros világbanki finanszírozású projektje fut a cégnek. Olyan villamosenergia-hálózatot kell üzemeltetni, amely háborús körülmények között is folyamatosan működik, miközben az is bizonytalan, hogy „mikor melyik trafó esik ki” – mondta Füzi Ákos. A volt államfő emlékeztetett arra, hogy az oroszok az ukrán energetikai rendszert – termelést, elosztást és hálózatot is – támadták. A Navitasoft Zrt. segített abban, hogy egy orosz támadás után minél hamarabb helyreálljon az ukrán áramszolgáltatás – hangzott el. Füzi Ákos hozzáfűzte: egy ilyen munka jó referenciát jelent a cég számára, nemzetközi szakmai rendezvényeken is megvitatják. A szakember elmondta: az idei év egyik nagy kihívása lesz a mesterséges intelligencia felhasználása az adaptív, alkalmazkodó rendszerekben. Kapcsolódó tartalom Kék Bolygó – Kőrösi Csaba: A világgazdaság újratervezése zajlik A 2015-ben megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) megvalósítása nem halad túl jól – mondta el Kőrösi Csaba, a Kék bolygó című podcastjának hétfőn közzétett legújabb adásában. Beszélt arról is, hogy a Navitasoft Zrt. nemcsak Európa 14 országában van jelen, hanem Magyarországon is. Szoftvereikkel igyekeznek összehangolni az energiatermelést és -fogyasztást. Fontos, hogy a termelőhöz minél közelebb legyen a fogyasztás vagy a tárolás. A legnagyobb kihívás a napelemekből származó áram tárolása. A napelemeket általában okosmérőkkel szerelik, amelyek szinte percre pontosan tudják, mikor a legolcsóbb az áram a piacon. Magyarország az okosmérők elterjedtségét tekintve nem áll túl jól – tette hozzá. Áder János elmondta: ahogy bővülnek a nap- és szélerőművek kapacitásai, új hálózatokat kell majd építeni, aminek jelentős idő- és költségigénye lesz. Amíg el nem készülnek ezek az új hálózatok, addig a meglévőket kell hatékonyabban kihasználni, továbbá energiaközösségeket is létre lehet hozni – emelte ki. Kék Bolygó – Áder János podcastja · Energiatárolás háborús körülmények között is #120 Ezzel kapcsolatban Füzi Ákos arra mutatott rá, hogy a hálózatok kihasználásban vannak még tartalékok. Áder János szerint az akkumulátoros energiatárolás megkerülhetetlen. Erről Füzi Ákos azt mondta: az akkumulátor főként kisebb mennyiségű energia rövidebb ideig tartó tárolására alkalmas. Az egy napon túli tárolásban már nagyok az energiaveszteségek – jegyezte meg. Kiemelt kép: Áder János korábbi köztársasági elnök, a Kék Bolygó Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond Magyarország helyzete és előrehaladása a zöld átállásban címmel a Budapest Climate Summit rendezvényen a budapesti Marriott Hotelben 2024. december 2-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)