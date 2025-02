Fókuszban a családok egészségvédelme

Számomra mindig is kulcsfontosságú volt az egészséges életmód, a családom egészsége, hiszen egy jól működő társadalom alapja az egészséges család. Amikor a szülők és a gyerekek testileg és lelkileg is jól vannak, az nemcsak rájuk van hatással, hanem az egész közösségre, munkahelyekre, és végső soron az egész országra. Az egészséges családok egy erős társadalmat alkotnak, és a jövőnk is rajtuk múlik. Ezért érzem olyan fontosnak, hogy továbbra is hangot adjak az egészségmegőrzés fontosságának.

A személyes tapasztalatok ereje Ötgyermekes édesanyaként tudom, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézni a mindennapokban, amikor próbálunk egyensúlyt teremteni az egészséges életmód és a családi teendők között. Sok anyukával beszélgettem, akik ugyanilyen kihívásokkal küzdenek: helyes étrend kialakítása, rendszeres mozgás és lelki egyensúly megteremtése. Mintha az idő mindig ellenünk dolgozna. Valamelyik kimarad a sorból általában azért, mert nem jut már rá, nem jut magunkra elég idő. Pedig ha rutinná válnak az új szokások, akkor észrevétlenül begyűrűzhet a mindennapjaunkba a sport, az egészséges étkezés, vagy akár egy mentális felfrissülés a szabadban egy hosszú séta alkalmával. Amikor elkezdtem másokkal is megosztani tapasztalataimat és segíteni őket, rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. Vannak, akik elkezdtek sportolni, mások egészségesebben étkeznek, és olyanok is, akik hatalmas súlyfeleslegtől szabadultak meg, miközben életerősebbek lettek. Az ilyen történetek hatalmas motivációt adnak számomra, hogy továbbra is beszéljek az egészséges életmódról, mert ha egy embernek is segíthetek, már megérte – írta Király Nóra a Családban marad! blogon. A családom egészsége a legfontosabb! Az egészséges család számomra egy olyan közösség, ahol odafigyelünk egymásra, támogatjuk egymást, és ahol az egészséges szokások mindennapok természetes részévé válnak. Egy egészséges család nem csupán fizikailag egészséges, hanem lelkileg is kiegyensúlyozott, és az egymás iránti szeretet és tisztelet alapja a boldog, harmonikus közösségnek. A mozgás, a sport, a táplálkozás és a természet szeretete, közös kirándulások mind olyan dolgok, amik fontos szerepet kapnak a családunk életében. Mindig is különösen ügyeltem arra, hogy természetessé váljon a családunkban az egészséges ételek fogyasztása, a rendszeres sportolás. Ezeknek meg is van az eredménye, mert gyermekeim mindegyike imád sportolni és a nagyobbak már kiemelkedő teljesítményt nyújtanak valamilyen sportágban. Programok és kezdeményezések az egészséges életmódért Az elmúlt években számos kezdeményezést indítottam, amelyek célja a családok egészségének védelme. Az általam alapított szervezetek mindegyikének az egyik alap pillére – alapító okiratban foglalva – az egészséges életmód népszerűsítése, legyen szó a FICSAK-ról, a Nőiszem egyesületről vagy a kis helyi újbudai szervezetekről. Rengeteg programot szervezünk/szervezek, például közös sportolási lehetőségeket, valamint szakértői előadásokat, (Őszi Summit, Prevencióval életet menthetsz, Életöröm, újbudai családi futóversenysorozat, kirándulások, egészségnapok) az egészséges táplálkozásról és a mentális jóllétről. Ezek mind olyan lehetőségek, amik segítenek abban, hogy a családok könnyebben rátaláljanak az egészséges életmódra. Mit tehetünk a mindennapokban az egészségünkért? A mindennapokban a tudatosság a legfontosabb. Nem kell hatalmas változtatásokat végrehajtani, elég, ha apróbb szokásokat cserélünk le. A hétvégi közös kirándulások, a cukros üdítők helyett a víz választása, vagy egyszerűen az, hogy esténként letesszük a telefonokat és közösen beszélgetünk, társasozunk, kártyázunk, vagy olvasunk már rengeteget számít. Az étkezéshez szükséges alapanyagokat pedig mindig megbízható helyekről szerezzük be. Ezek az apró, de hatékony változtatások hosszú távon igazán sokat segítenek abban, hogy megőrizzük családunk egészségét. Az egészséges táplálkozás nagy családban kihívás lehet Annak ellenére, hogy nálunk rutinná vált folyamatok eredményeként egészséges ételek kerülnek az asztalra a legnagyobb kihívás mégis számomra az öt gyermekem folyamatos táplálása – ráadásul egészségesen. Ez különösen hétvégén igényel komoly odafigyelést, hiszen az időbeosztásunk sokszor szoros. A versenyszezonban szerencsére segítségemre van a lányom edzője, Anna, aki napi 4 étkezést előre megír, hogy Julim a lehető legjobban fejlődhessen. Ezáltal mindig finomabbnál finomabb ételek kerülnek az asztalra, és tudom, hogy tápláló és egészséges ételekkel látom el őket. Például ezen a hétvégén tápanyagokban gazdag, zabos-banános palacsinta volt az egyik reggeli étel. Az alapanyagok egyszerűek, mégis tele vannak tápanyagokkal: 60 g zab, 2 tojás, 120 g túró, egy evőkanál mogyoróvaj, egy banán és egy kis sütőpor – mindez kókuszzsírral kisütve. Az öntethez 100 g fagyasztott málna és egy kis méz adja meg a finom, természetes ízt. Az egészséges étkezés tehát igazán finom is lehet! Összefoglalva tehát ha az egészséges alapanyagok megbízható helyről történő beszerzése, a cukor csökkentése, a digitális detox, közös mozgás, játék kirándulás mindennapi szokásokká válnak, amiket a családok beépítenek az életükbe, hosszú távon segíthetnek abban, hogy egészségesebbek, boldogabbak és energikusabbak legyünk és kiegyensúlyozott családban éljünk. Egészséges ételekért és nasikért lapozd át a Recept füzetünket.