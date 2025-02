Élhető örökség – idén is folytatódik a Népi Építészeti Program

Idén is folytatódik a Népi Építészeti Program, aminek köszönhetően immár nyolcadik éve menekülnek meg hazánk népi épületei.

Ilyen volt – ilyen lett. Egy megújult sváb porta Kalaznón (Tolna vm.). Képek forrása

A műemlékek tulajdonosai, potenciális beruházói részéről gyakran hangzik panasz, hogy az ilyen módott védett épületek felújítása sok megkötéssel jár, nehézkes, és ezért is költségesebb. Ebben részben van igazság, hiszen sok országban a műemléki védelem inkább értéknövelő tényező egy ingatlan esetében, ráadásul hazánk a történelmi viharok miatt az európai átlagnál szegényebb történeti épületekben – olvasható az Architextúra blogon.

Ugyanakkor, főleg az elnéptelenedő falusi térségekben található népi műemlék épületek esetén az állami beavatkozás, támogatás igenis szükséges. Egy ilyen támogatási rendszer többcélú: maguk a felújítások is munkát teremtenek a sokszor gazdaságilag hátrányos helyzetű településeken, továbbá mintát is közvetítenek, és azt is bemutatják, hogy a régi népi épületek a 21. században is lehetnek korszerűek, kényelmesek, sőt az újépítésű házaknál szebbek is. A meglévő épületállomány fenntartása ráadásul egybevág a fenntarthatósági, környezetvédelmi trendekkel is. 2018-ban indította el a Kormány a Teleki László Alapítvány szervezésében a Népi Építészeti Programot évi 1,5 milliárd forintból egy „pilot-év” után. A támogatás fő feltétele, hogy az épület megfelelő előkészítés, kutatás után újuljon meg. 2021-ben, majd 2023-ban is bemutattunk a program keretében megújult épületek közül egy-egy ízelítőt, de most következzenek a tavalyi év legszebbjei – szerencsére a bőség zavara miatt két részben!

Sváb örökség Kalaznón

A kalaznói ház tornáca a felújítás előtt. Kép forrása

Kalaznó története hasonló sok magyar sváb településhez: a török után betelepedő németek hamarosan felvirágoztatták a háborús 150 év alatt pusztává lett vidéket, majd a második világháborús kitelepítések után épített örökségük rohamosan és többnyire gazdátlanul pusztult. A sváb portákra nem csak a gazdagság, hanem a városias formák gyors átvétele is jellemző volt, egy-egy épület úgy néz ki, mintha egy pesti bérház polgári lakását házként a tolnai dombok közé repítették volna.

A ház a felújítás után. Kép forrása

A ház az évtizedes elhanyagoltság után, mintha csak kiböjtölte volna jobb sorsát, különleges gondossággal újult meg: falkutatással határozták meg az eredeti színeket, az elpusztult ablakokat a meglévők alapján rekonstruálták, hagyományos technológiával előállított mészfestéket használtak a vakoláshoz, és ami a leglátványosabb, hogy visszaállították a tornác végén épült, hagyományosan csak a koporsók kiemelésekor kinyitott úgynevezett lélekajtót. Ahogy a címlapképen is látható, ezt az évek során elfalazták, de most kibontották a helyét, és egy, azóta sajnos lebontott házból átmentve az ottani ajtót ide beépítették.

A ház pesti bérházakat idéző pompás lélekajtaja. Kép forrása

Egy tornácos ház Tiszakürtön

A tiszakürti porta vendégházként született újjá. Kép forrása

Az oromzaton látható felirat szerint 1858-ban épített porta igazi különlegessége a klasszicista kastélyokból, kúriákból átvett gyönyörű oszlopos tornác. Nem véletlen, hogy a felújítás után Tornácos Vendégház néven nyílt meg a Bolza-grófok által telepített arborétumáról híres Tisza-parti faluban. A munkák során a ház tetőtől talpig megújult, helyreállították a nagyrészt eredeti állapotú nyílászárókat, a tisztaszoba búboskemencéjét, a tetőt és nem utolsó sorban rendezték a kertet, sőt az oda nem illő kerítést is felváltotta az eredeti formát követő deszkakerítés, ami remélhetőleg a falu többi lakója számára is követendő példaként szolgál majd.

A tornácos ház az eredeti formát követő kerítéssel. Kép forrása

A vendégház utcára néző szobája. Kép forrása

Várdomb, présház

Várdomb (Tolna vm.), présház. Képek forrása

A kevesebb több – néha sokkal, sokkal több. Egy kis présház a Szekszárdi borvidéken, mellette diófa. Mégis, milyen arányos, milyen szép épület, homlokzatán szecessziós jellegű díszítések, beugró tornác, ami esős időben is véd, igényes, az egykor itt élt svábok ízlését mutató ajtó. A vályogház szinte az utolsó pillanatban menekült meg, a felújítás gondosságát mutatja, hogy a tetőt is bontott cserepekkel rakták újra, hogy minél inkább patinás képet mutasson az épület.

A bontott cserepekből újrarakott tető. Kép forrása

Holland parasztbarokk – Az Alföldön

Szakmár, paraszbarokk ház felújítás előtt. Kép forrása

A Kalocsa környéki falvakban, az érseki székváros hatására, egymást érik a szebbnél-szebb parasztbarokk házak. Ezek leglátványosabb jellemzői a mívesen formált, holland hatást (német és osztrák közvetítéssel) mutató oromzatok. A látványosan megújult ház is egy ilyen oromzatokban gazdag faluban, Szakmáron található, felirata szerint 1940-ben épült, ami azt mutatja, hogy itt még a barokk „hivatalos” lezárulta után majdnem 150 évvel, a második világháború idején is barokkos módon építkeztek – és milyen jól tették, tehetjük hozzá.

A szakmári ház a felújítás után. Kép forrása

A szakmári parasztbarokk ház homlokzatfelújítása csak a felszín, az épület teljesen megújult, kijavították a súlyos statikai meghibásodásokat, megoldották a vízelvezetést, felújították födémeket, a tetőszerkezetet, sikerült helyreállítani az összes történeti értékű nyílászárót, sőt az értékes melléképületeket is felújították – ami Kalocsa környékén mi más is lehetne, mint többek között egy hatalmas paprikaszárító.

Ház a Rókabokorban

A Nyírség jellemző településformája a bokortanya, vagyis hogy a tanyák kisebb csoportokban, „bokrokban” helyezkednek el. Ezek egyike a Rókabokor, ahol ez az igen szép arányú, szinte mesebeli ház állt – a végpusztulás szélén. Tulajdonosa a program támogatásával felújította a telken álló, szintén komoly értéket képviselő gazdasági épületekkel együtt.

A ház utcai szobája a felújítás előtt. Kép forrása

Ez a nyírségi ház is jól mutatja, hogy egy elkötelezett és kellően fantáziadús, és nem mellesleg jó ízléssel rendelkező tulajdonos még az utolsó órában is meg tud menteni egy-egy értékes épületet. Ráadásul egy ilyen ház igen kellemes és szép lakókörnyezet lehet, érdemes megfigyelni a kellemes kék színű ablakokat – ez a feltárás során előkerült eredeti árnyalat szerint lett újrafestve:

Az előző szoba a helyreállítás után a kellemes színű kék ablakokkal. Kép forrása

Balatonakali, gazdaház

A ház a felújítás előtt. Kép forrása

A balatonakali ház a felújítás előtt nem nyújtott éppen attraktív látványt, vizesedő falaival és dísztelen oromzatával. A ház az elmúlt évben teljes át-, pontosabban visszalakuláson esett át: a cserepfedést felváltotta az autentikus nádtető, rekonstruálták a 19. század elejére jellemző ablakokat, megoldották a vízelvezést és egyéb technikai problémákat. De a legfontosabb, hogy helyreállt az egykori, a Balaton-felvidékre jellemző homlokzatdíszítés: a falat durva vakolattal borítják, de a széleken és az nyílások körül elsimított felületű keretet képeznek, így egyszerű módon nagyon dekoratív homlokzatok építhetők. Ez állt most vissza az akali házon.

A visszaállított homlokzatdíszítés. Kép forrása

Balatonalmádi, temetőkereszt

A programban nem csak épületek, hanem úgynevezett szakrális kisemlékek, tehát út menti szobrok, kápolnák, feszületek felújítását is támogatják. Sokszor az egykori adományozók leszármazottjai, illetve ugyanazok a községek pályáznak, akik több mint száz éve ezek felállítását állták. Idén a balatonalmádi temetőben 1907-ben állított, vörös homokkőből faragott feszületet is felújították.

Az utolsó hírmondó

A büki tájház, Koczán Ferenc cipész egykori háza ma már Kőszeg vidékének utolsó megmaradt zsupfedeles, archaikus formákat őrző épülete. A felújítás legfontosabb eleme magának a régi tetőszerkezetnek a javítása, illetve cseréje volt, de helyenként a falakat is újratapasztották, és egyéb kisebb munkákat is elvégeztek.

Folytatjuk!