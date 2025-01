Mit akar Musk, az “árnyékelnök”?

Arra az újságírói kérdésre, hogy „Akkor most ki is lesz valójában elnök? Ön, vagy Elon Musk?” decemberben Trump még viccesen azt felelte, hogy „Mivel Musk Dél-Afrikában született, ezért ő nem lehet az USA elnöke”. A Trump és Musk közötti jelenlegi viszony kísértetiesen hasonlít az első Trump-elnökség kezdeti szakaszában a Trump és Steve Bannon közöttire. Akkor az ambiciózus Bannon maradt alul, igaz, ő nem is volt a világ leggazdagabb embere…

Elon Musknak nagy ambíciói vannak: Még ebben az elnöki ciklusban missziót akar indítani a Marsra, legalábbis egy jelentős lépést akar tenni afelé, hogy az első asztronauta, vagy legalább űrszonda még az ő életében megérkezzen a Marsra. Ez a szándék segít sok minden megértésében: A Mars-misszióhoz leginkább az USA erőforrásaira és nemzetközi befolyására van szükség, így Musk mainstream demokrata támogatóból a MAGA-republikánus Trump legnagyobb donorává vált. Csak az elnökválasztási kampányba kétszáz millió dollárt tett, legemlékezetesebb húzása az volt, amikor a választás előtti hetekben naponta egymillió dollárt sorsolt ki azok között a billegő államokban regisztráló szavazók között, akik támogatták szabadságpárti nyilatkozatát. Mivel nem a szavazatért kecsegtetett pénzzel, hanem a „már regisztrált” szavazókat „szólította meg”, az illegális kampányfinanszírozás vádját harsogóknak nehéz lesz rajta fogást találni. Musk Trump floridai golfklubjában éjszakánként kétezer dollárért bérel egy bungalót és szilícium-völgyi barátaival ott bábáskodott a $Trump és $Melania kripto valuta bevezetésénél is. A Trump-család 1,5 milliárd dollárra becsült vagyona javarészt betonban van, így jól jön a következő három évben kibocsátott kripto érmékből befolyó akár 30 milliárd dollár, ami valódi pénz és jó időre megalapozza Trumpék vagyonát és a 2. és 3. generáció politikai szerepvállalásának belépőjegyét. A támogatóknak és az olyan bűnbánó korábbi demokrata donoroknak, mint Mark Zuckerberg a $Trump jó lehetőség „elkötelezettségük” demonstrálásra. A Trump beiktatásán megjelent cégvezérek fejenként egymillió dollárt fizettek azért, hogy január 20-án ott lehessenek az eskütételnél, az általuk vezetett vállalkozások tőzsdei kapitalizációja majdnem lefedte a New York-i tőzsde (NYSE) 25 ezer milliárd dolláros értékét. A nagyságrendet jól mutatja, hogy csak az Apple 3,400 milliárd dollárt ér. A kormányzat hatékonyságának javításáért felelős Musk figyel arra, hogy a többi tech mogul lehetőség ne találkozzon négyszemközt az elnökkel, így amikor az Amazon-vezér Bezos is elzarándokolt Floridába, Musk rögvest csatlakozott hozzá, így Trumppal hármasban vacsoráztak, esélyt sem hagyva űripari riválisának arra, hogy elterelje Trumpot a Mars-missziótól. A Mars-misszióhoz rengeteg pénzre van szükség, ezért a szilícium-völgyi milliárdosok feltehetően át akarják alakítani a FED pénzkibocsátási monopóliumát és egy — várhatóan általuk ellenőrzött — kripto valutát is be akarnak venni a dollár fedezetül szolgáló kosárba. A tőzsdefelügyelet (SEC) új elnöke nem véletlenül egy kripto valuta rajongó. A pénzigény mértékét jól mutatja, hogy csak a kampányban megígért adó- és üzemanyagár-csökkentés költségét 4,500 milliárd dollárra teszik, és ha tényleg milliós nagyságrendben deportálnak illegális bevándorlókat, akkor további ezermilliárd esik ki az általuk el nem végzett munka és meg nem termelt GDP miatt, amit hitelből kell pótolni. Az űrtervek megvalósításához űrbékére is szükség van, talán ezért is békülékenyebb Trump Kínával és Oroszországgal, elvégre ez a két ország képes az amerikai űrprogramot leginkább befolyásolni. A TikTok betiltásának elhalasztását is ezen a szemüvegen keresztül érdemes vizsgálni: Trumpnak szüksége van Kínára (Japánra, Nagy-Britanniára és Kanadára), mint az USA legnagyobb hitelezőire, ám a két ázsiai ország az utóbbi időben erősen csökkentette amerikai állampapír-állományát, mivel jó ajánlatokra várnak Washingtonból. Kapcsolódó tartalom Ismét elérhető a TikTok az Egyesült Államokban, a cég köszönetet mondott Donald Trumpnak „Szeretném, ha az Egyesült Államoknak 50 százalékos tulajdonrésze lenne a közös vállalkozásban” – mondta Trump. A TikTok eladása Musk-nak egy win-win-megoldás lenne: Az alkalmazás tovább működhet, ő pedig világszerte meglévő 210 millió — főként középosztálybeli — X-követő mellett további 170 millió amerikaihoz tud közvetlenül szólni, köztük négymillió “főállású” influenszerhez. Ahogy a korábbi Twitter algoritmusai Musk hozzászólásait teszik a prémium helyre, úgy ez várhatóan a TikTok megvétele után sem lenne másképp. Musk kezében a TikTok egy olyan második nyilvánosság lehet a MAGA-republikánusok kezében, amelynek segítségével közvetlenül tudnak a fiatalokkal és alsó-középosztállyal kommunikálni. Pont ennek a második nyilvánosságnak a kialakulásától félnek Brüsszelben, elvégre Musk a német politikába is „belenyúlt”, platformot biztosítva a Németországban politikai karanténba zárt AfD listavezetőjének egy vele folytatott egyórás beszélgetésre, amitől — ami a sors iróniája — a mainstream német politikusok pont a X és TikTok platformokon határolódtak el. Hogy akkor miért vannak ott? Mert visszalopództak oda! Amikor Musk megvette a még Twitter névre hallgató közösségi platformot, rengeteg mainstream politikus törölte magát onnan, majd szép csöndben visszatértek, elvégre Európában főként politikusok, újságírók és cégvezetők kedvelik ezt a médiumot, így aki nincsen itt, az nem látszik. Nem véletlen, hogy most sokkal kevesebben törlik magukat (ismét) az X-ről. Kapcsolódó tartalom Elon Musk nem áll le, tovább segíti az AfD kampányát Ezúttal a párt kancellárjelöltjének nyújt segítséget. Musk tehát — ahogyan Steve Bannon 2018-ban — az európai politikában is megjelent, elvégre az USA hiába a világ legbefolyásosabb és legnagyobb gazdaságú országa, szövetségesei nélkül nem sokra jut. Ezek a szövetségesek egyelőre a demokraták kottájából játszanak és arra várnak, hogy mikor érnek véget Trump mézeshetei és mikor követi el az első olyan komoly hibát, amitől népszerűsége elkezd csökkenni. Az idő pedig nagyon gyorsan múlik: 2025 novemberében tagállami (kormányzói, képviselői és szenátori) választások lesznek, 2026 novemberében pedig az időközi választás, ahol az dől el, hogy a MAGA-republikánusok meg tudják-e őrizni többségüket a Kongresszusban. Musknak tehát több téren is eredményeket kell produkálnia: A kormányzati hatékonyság növelésében és a bürokrácia csökkentésében; az amerikai gazdasági elit szilícium-völgyön túli részének Trump mellé állításában; a Mars-misszió előkészítésében; a pénzügyi rendszer reformjában és az európai politika alakításában megkezdett munkáját legalább egy olyan pontig kell eljuttatnia, ahonnan már nem érdemes visszafordulni. Ha sikeres lesz, valóban „árnyékelnökké” avanzsálhat. Amennyiben ambíciója nagyobb lesz, mint munkabírása és szervező képessége, akkor pedig könnyen úgy végezheti, mint Steve Bannon és Trump sok más útitársa, akiket a valódi elnök egy-egy állomásnál kitett maga mellől. Kiemelt kép forrása: A Donald Trump megválasztott amerikai elnök által a kormányzati hatékonyságért felelõs új amerikai minisztérium vezetésére jelölt Elon Musk üzletember Trump beiktatási ünnepsége elõtt a washingtoni kongresszus kupolatermében 2025. január 20-án. (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Kevin Lamarque)