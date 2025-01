Amerikai álom - fából

Aki járt már az Egyesült Államokban (akár vidéken, akár a kertvárosokban), vagy akárcsak figyelmesen nézi az itt készült filmeket, annak bizonyára feltűnt, hogy az országban a legtöbb, sokszor kifejezetten módos tulajdonban álló épület fából készült. Ez természetesen sok szempontból érthető is, hiszen errefelé még most is a legkézenfekvőbb építőanyag a fa, ráadásul komoly hagyományai vannak a felhasználásának. Viszont nem meglepő módon ezek az épületek rendkívül gyúlékonyak, ráadásul emiatt az ország építészeti arculata máig meglehetősen – hogy így fogalmazzunk – kissé kezdetleges. Bár a most pusztító kaliforniai tűzvész okai összetettek (a rendkívüli szárazságtól kezdve a hatósági mulasztásokig) a faépítkezés általánossága csak súlyosbítja a helyzetet. De mi az oka, hogy az országban ennyire elterjedt ez az építőanyag?

Az Új-Angliai Goshen 1832-ben, teljes mértékben fából épült temploma. Kép forrása

A faépítészet ilyen mértékű elterjedése európai szemmel eléggé különösen hat. A fenti templom 1832-ben épült, mikor Magyarországon egyébként hasonló klasszicista épületek egész sora épült – de már szinte kizárólag gyárban előállított téglából, néha kőből. Noha főleg az amerikai városokban a tégla és a jellegzetes barna homokkő (külön bérháztípus a brownstone) is elterjedt, a legmeghatározóbb továbbra is a fa maradt – a Kaliforniában is látható következményekkel.

A faházak máig tartó népszerűségének oka összetett: ez a legelterjedtebb és legolcsóbb építőanyag, és komoly hagyománya is van. Ráadásul az amerikai szellemiséget is visszatükrözi, azt az időszakot, mikor vadont fokozatosan meghódító családok saját maguk építették házaikat a környéken található anyagokból, legtöbbször egyedül, néhol kalákaszerűen összefogva (gondoljunk a sokszor paródiákban is megjelenő amish ácsokra). Így nyilván sokan akkor is fából építkeznek, ha anyagilag a követ, téglát is megengedhetnék maguknak, elég csak a fenti példát megnézni.

Lincoln szülőháza, a későbbi védőépület oltalmában. Kép forrása

A fa mindmáig töretlen népszerűségnek örvend, és közben kialakult a filmekből jól ismert bungalószerű, deszkaborítású háztípus: magasföldszint, a bejárat előtt verandával, a földszinten a lakóhelyiségekkel, az emeleten a hálószobákkal. Ezt a háztípust a szakirodalom is a „bungalow”, vagy a „cottage” szavakkal illeti. Alapvetően ez a típus differenciálódott az építtető vagyoni helyzete szerint, de a fa, mint építőanyag továbbra is közös. Ráadásul az enyhe éghajlatú Kaliforniában vastag falak sem szükségesek, elég a könnyűszerkezetű deszkázat és már kész is van a „kaliforniai bungaló„.

Vidéki utcasor valahol Amerikában. Kép forrása

Meglehetős jómódról árulkodó faház Colorado államban, 1883-ból. Kép forrása

Azt is gondolhatnánk, hogy ezeken az épületeken a fa csupán burkolat, hogy így őrizzék a régi korok illúzióját. De ez az esetek többségében nem így van, azt megannyi videón látható, hogy ma is divat teljes mértékben fából (vagyis ma már inkább pozdorjából) építkezni.

Újépítésű ház, látható, hogy minden elem, az összes tartószerkezet fából készült. Kép forrása.

Nem is szükséges említeni, hogy a fa sok kiváló tulajdonsága mellett elég fenntartásigényes (és természetesen gyúlékony) építőanyag. Néhány évente kezelni-festeni szükséges, víz nem érheti (ezért is építenek legtöbbször kő talapzatot a fából ácsolt szerkezeteknek). Ezért is található az Egyesült Államokban viszonylag kevés történeti épület, és ha ezeket megnézzük, tetten érhető a faépítészeten egyfajta időtlenség is. A legrégibb faépület Massachusetts állambeli Dedham városában áll. 1641-ben épült, vagyis akkor, mikor Európában a barokk megkezdte diadalútját. Az épületen mégis időtlen, szó szerint puritán egyszerűség látható, korát igazából semmi sem árulja el, akár a 19. században, vagy akár a huszadik század közepén is épülehetett volna:

A faház kulturális ikon lett, az országra éppoly jellemző épülettípus, mint a felhőkarcoló – ami egyébként különös kettősség is. Grant Wood híres, Amerikai gótika című festményén is mi látható a háttérben? Természetesen egy fából ácsolt ház, aminek épp csúcsíves ablaka adja a „gótikus” hangulatot.

Amerikai gótika – háttében „gótikus” faházzal. Kép forrása

A kiemelt képen egy átlagos amerikai „cottage” Ohio-államban. (Fotó: wikipédia)