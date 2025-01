Bidenhez és a fiaihoz kapcsolható az USA eddigi legkomplexebb korrupciós hálózata

Joe Biden „központi szerepet játszott a családja pénzszerzési rendszerében” – állítja a James Comer Kentucky állambeli republikánus politikus, a szövetségi Képviselőház Felügyeleti és Elszámoltathatósági Bizottságának elnöke által vezetett egyéves kongresszusi vizsgálat, amely szerint közel 30 millió dollárt találtak az elnöki, vagy más néven első család számláira folyósítva, írta Lomnici Zoltán az Alaptörvény blogon.

2023-ban Comer kijelentette, hogy

„soha nem láttunk olyat, hogy elnöki család ilyen pénzösszegeket kapott” külföldiektől, köztük Amerika „ellenfeleitől”.

Új könyvében Comer (R-Ky.) részletezi, hogy Biden fia, Hunter, és testvére, Jim hogyan házalták a „Biden Brand”-et külföldi kormányoknak és vállalkozóknak, hogy pénzt kaszáljanak.

„Őszintén mondhatom, hogy nem tudok egyetlen olyan törvényes vállalkozásról sem, amelyet a Bidenek birtokoltak vagy működtettek volna” – írja Comer az „All the President’s Money” című könyvében: Investigating the Secret Foreign Schemes that Made the Biden Family Rich (A titkos külföldi rendszerek nyomozása, amelyek meggazdagították a Biden családot) című, január 14-én megjelenő könyvében.

A New York Post beszámolója szerint a könyv részletezi azt is, hogy a Comer vezette Felügyeleti és Kormányzati Elszámoltathatósági Bizottság milyen gyanús akadályokba ütközött az út során. Ezek az akadályok a bizottság rangidős demokratáival való harctól kezdve, akik megpróbálták hitelteleníteni a Comer által talált bizonyítékokat, a washingtoni sajtóig és a hírszerző közösségig terjedtek. Comer, a bizottság elnöke a washingtoni újságírókat „a Demokrata Párt PR-ügynökeihez és reklámszakembereihez” hasonlította. Azzal vádolja többek között az FBI bürokratáit, hogy „lassítják a vizsgálatokat”, és „hamis narratívákat” szivárogtatnak ki a médiának a megállapításairól. Comer több mint 200 dokumentumot kért a kormánytól Biden elnökségének első két éve alatt, és „egyetlen választ sem kapott” – írja. Amikor a vizsgálat kezdetén megpróbált hozzáférni a Biden család banki nyilvántartásaihoz, könyörögni kellett a pénzügyminisztériumnak, hogy adja át azokat. Comer könyve szerint a Biden banki nyilvántartásának elemzése, valamint Hunter üzlettársainak a bizottság előtt tett tanúvallomásai azt mutatták, hogy kínai, ukrán, román és kazah forrásokból érkeztek milliók.

Jimet és Huntert állítólag külföldi cégek fizették azért, hogy üzleti kapcsolatokat és ügyfeleket találjanak nekik.

Comer szerint azonban nem adtak el termékeket vagy befektetési tanácsokat, hozzátéve, hogy a fedőcégek egyszerűen csak készpénzt vettek fel a hozzáférésért. 2014 májusától 2019 áprilisáig Hunter több mint 5 millió dollárt kapott az ukrajnai Burisma Energy Company-tól „egy fantáziadús igazgatósági pozíció betöltéséért” – írja Comer, hozzátéve, hogy Hunter szinte semmit sem tudott az energiaszektorról, és az elsődleges értéke a „Biden Brand” közelsége volt. Az egyik esetben Kenes Rakishev kazah üzletember 2014 áprilisában 142 000 dollárt utalt át Hunternek egy Porsche megvásárlására. A készpénz nagyjából akkor érkezett, amikor Joe Biden – Hunter kérésére – Rakishevvel vacsorázott egy washingtoni étteremben, amikor Joe még alelnök volt. Egy drága autó képei szerepeltek Hunter Biden laptopján található fotókon, amelyeken az látható, amint cracket szív, miközben az autó 170 mérföld/órás sebességre gyorsul. A laptop, amelyet egy delaware-i javítóműhelyben hagytak, és amelyet először a The New York Post hozott nyilvánosságra 2020-ban, több ezer e-mailt, szöveges üzenetet és fényképet tartalmaz, amelyek részletesen ismertetik Hunter számos kétes üzleti ügyletét, valamint a kábítószerrel való küzdelmét.

Hunter Biden az energiaszektorban való járatlansága nem akadályozta meg abban, hogy készpénzt követeljen a Chinese Energy Company Ltd (CEFC) nevű energetikai és pénzügyi cégtől.

A cég kapcsolatban állt a Kínai Kommunista Párttal

és annak Belt and Road kezdeményezésével, „egy nemzetközi tervvel, amelynek célja az infrastruktúra kiépítése … a harmadik világ országaiban olyan hitelek kibocsátásával, amelyekről a kínaiak tudták, hogy ezek az országok soha nem tudják kifizetni” – írja Comer. Comer könyve szerint Bidenék akkor kezdtek el együtt dolgozni a konglomerátummal, amikor Joe Biden alelnök volt. Comer a Biden család által megosztott fejpénzt egy 2017. július 30-i WhatsApp-hívásból eredően tudta lenyomozni, amelyet Hunter Biden a CEFC munkatársának, Raymond Zhaónak intézett. Ebben a hívásban 10 millió dollárt követelt, azt állítva, hogy az apja mellette ül. Amint a The Post grafikáján látható, augusztus 8-án a CEFC-hez kapcsolódó Northern International Capital 5 millió dollárt küldött a Hudson West III-nak, a Hunter és Gongwen Dong, a CEFC egy másik társa által létrehozott közös vállalatnak.

(Forrás: The New York Post)

Ugyanezen a napon a Hudson West III 400 000 dollárt küldött az Owasco PC-nek, egy Hunter Biden által ellenőrzött cégnek. Hat nappal ezután, augusztus 14-én az Owasco 150 000 dollárt küldött a Lion Hall Groupnak, amelyet Jim Biden és felesége, Sara Biden irányított. Augusztus 28-án Sara 50 000 dollárt vett fel készpénzben a Lion Hall Grouptól, és a készpénzt egy közös számlára helyezte, amelyet férjével, Jim Bidennel közösen vezetett. Szeptember 3-án Sara írt egy csekket Joe-nak 40 000 dollárról, a megjegyzés rovatban „hiteltörlesztés” felirattal. Bár Comer azt mondta, tudta, hogy „füstölgő pisztoly” van a kezében, amikor megtalálta a csekket, amely állítása szerint pénzmosásra utal, a mainstream sajtó nagy része nem volt lenyűgözve, még akkor sem, amikor Jim Biden – a bizottsága előtt megjelent tanúk közül „messze a legkevésbé hihető” – megerősítette, hogy nem volt kölcsönszerződés erről vagy egy későbbi, 2018-as 200 000 dolláros „visszafizetésről” a testvérének.

A múlt hónapban a Nemzeti Levéltár megdöbbentő fotókat hozott nyilvánosságra, amelyeken Joe Biden 2013 decemberében egy kínai állami látogatáson bemutatja Huntert Hszi Csin-ping kínai vezetőnek és más üzleti vezetőknek.

Az első fiú elsődleges célja az volt, hogy „milliárdokat keressen, ne csak milliókat” a családnak

– állítja Jason Galanis, Hunter egykori üzlettársa, aki egy börtöncellából tanúskodott, ahol 16 évet tölt csalásért. A fegyverrel és adócsalással kapcsolatos vádak miatt elítélt Hunter szerencsésebb volt, mint Galanis. Tavaly ellentmondásos kegyelmet kapott apjától. Joe Biden is készséges résztvevője volt fia meggazdagodási terveinek – „a nagyfiú”, aki 10 százalékot kapott, írja Comer. Az alelnökként eltöltött nyolc év alatt 2014-ben és 2015-ben két beszédet is tartott Romániában, „amelyben elítélte az országban tapasztalható korrupciót, miközben a családja is részt vett benne”. Az első beszédet Biden 2014. május 21-én mondta el. „A korrupció a zsarnokság egy másik formája” – mondta Joe a beszéd részeként. Hónapokkal a beszéd után a Bidenek több mint 1 millió dollárt kaptak a Biden család egyik munkatársán keresztül egy korrupció miatt nyomozás alatt álló román üzletember, Gabriel Popoviciu által irányított cégtől, Comer szerint.

Biden Ukrajnában is tartott előadást a korrupcióról, ugyanakkor Hunter pénzt kapott azért, hogy 2016-ban a Burisma igazgatótanácsában üljön. A kifizetések a Burisma vezetőinek korrupciós vádjai miatt kerültek veszélybe. A Council on Foreign Relations 2018. januári panelbeszélgetésén Biden elismerte, hogy azzal fenyegetőzött, hogy visszatart 1 milliárd dollárnyi amerikai hitelgaranciát az országnak, ha az ukrán kormány nem rúgja ki Viktor Shokint, a Burisma ügyében nyomozó ügyészt. Biden erre hat órát adott, mielőtt felszállt a kettes számú repülőgépre, hogy hazarepüljön – írja Comer. „Később Biden hozzátette híres mondatát: »a kurva anyját, kirúgták!«” – írja Comer. Shokint 2016 márciusában parlamenti szavazással rúgták ki, és az utódja ejtette a Burisma elleni vizsgálatot.

Az első család vagyonának vizsgálatával járó nehézségek ellenére Comer és kutatócsoportja eltökélte, hogy feltárja azt, amit ő

„életem legnagyobb korrupciós botrányának”

nevez. Munkája „történelmi bizalomhiányt eredményezett nemzetünk szövetségi bűnüldöző szervei iránt”, és valószínűleg a demokraták bukásához vezetett a novemberi választásokon – írja a republikánus képviselő.

Kiemelt kép: Joe Biden amerikai elnök és fia, Hunter Biden (Fotó: MTI/EPA pool/Michael Reynolds)