Make the Monroe-Doctrine Great Again!

A Monroe-doktrínát 1823-ban, a Roosevelt-kiegészítést (Corollary) pedig 1904-ben fogalmazta meg két korábbi amerikai elnök, James Monroe és Theodore Roosevelt. Donald Trump ezeket az elveket porolta le, amikor az USA-t fel akarja készíteni a 21. század nagy küzdelmére, a Kínával való megmérettetésre. Trump nagyotmondása után majd sokan fellélegeznek, amikor az amerikaiak hadseregük helyett diplomatáikat küldik Kanadába és Grönlandra az Arktiszhoz és a természeti kincsekhez való hozzáférésről, vagy Panamába (és Brazíliába) a kínai befolyás kiszorításáról való tárgyalásokra.

Még hivatalba se lépett, Donald Trump máris felkavarta a nemzetközi politika állóvizét: Amit “szabad” Putyinnak az orosz “közeli külföldön”, azt neki is legyen szabad a “nyugati és déli féltekén”, pontosabban az amerikai kettős kontinensen. Amennyiben Trump az USA imperialista érdekét továbbra is a “nemzetbiztonságra” való hivatkozásba csomagolja, úgy Moszkvában, Pekingben, Ankarában, Addisz-Adebában, Tel Avivban és még számos fővárosban húzzák elő a fiókból azokat a terveket, amelyek a történelem során így-úgy kialakult államalakulatok “születési hibáit” hivatottak kijavítani.

Trumpra is érvényes: A Franklin Delano Roosevelt (FDR) által a II. világháború után létrehozott ENSZ-alapú világrendben — a világ legerősebb államának is — csak a szabályok betartásával lehet a status qou-t megváltoztatni. Ha ez nem így történne, azzal egy olyan dominóhatás indulna el, aminek megállítása és rendezése — komoly konfliktusok után — egy teljesen új világrendet szülne. Trump persze nem véletlenül jelentette be a tőle megszokott bombasztikus módon területi igényét Kanadára, Grönlandra és a Panama-csatornára, mindhárom stratégiai jelentőséggel bír, nézzük is meg ezeket egyenként!

A követelések mögött a spontán globalizáció — Trump első elnöksége alatt — befejeződő szakaszából a blokkosodásba való átmenetet kell látnunk, ami nagy gazdasági tömbök kialakulásához vezet. Az EU a maga 450 millió fogyasztójával ugyanolyan tömböt képez, mint Kína és India a maguk 1,4-1,5 milliárd emberével, vagy az USA, Mexikó és Kanada 500 milliós térsége, az USMCA. Ha Trump Kanadát az USA-hoz “csapná”, azzal egy 400 milliós egységes piac alakulna ki, amivel az USA nagyvállalatai a szabadkereskedelmi megállapodáshoz képest nagyobb lendületet vehetnének. Kanada 2,140 milliárdos GDP-je az oroszhoz, vagy az olaszhoz van közel, ami kb. tizede az USA 27,360 milliárdos GDP-jének. Összehasonlításként írom ide Kína 17,790 milliárd dolláros GDP-jét, amihez hozzá kell tenni, hogy az amerikai GDP javát a pénzügyi közvetítő szektor és az informatika adja, míg Kínában a termelés (manufacturing).

Kanada és Grönland is gazdag természeti kincsekben, amit a jelenlegi kormányok nem akarnak kizsákmányolni, főként nem a fosszilis energiahordozókat, amikre Trump a “Drill Baby! Drill!” politika jegyében még jobban támaszkodna. Grönland a ritkaföldfémek gazdag lelőhelye, ami azáltal értékelődik fel, hogy az uniós és amerikai büntetővámokra válaszul Kína korlátozza egyes ritkaföldfémek (Gallium és Germánium), valamint az ezek feldolgozásához szükséges technológia kivitelét, így “milyen praktikus” lenne, ha az USA “saját” kitermeléssel rendelkezne a 21. század technológiáihoz elengedhetetlen anyagokból.

A klímaváltozás miatt a mérsékelt éghajlat északabbra költözik, így 50-100 év múlva már Oroszország és Kanada lesz a két legnagyobb gabonatermelő, ezt látva milyen “praktikus”, ha a sivatagosodó USA helyett az “északi területek” adják a kenyérnekvalót. A klímaváltozás felszabadítja az Arktisz eddig járhatatlan hajózási útvonalait, amelyeket Oroszország ellenőriz, és amit Kína a “Jeges Selyemút” projekt keretében használna India és a Szuezi-csatorna kikerülésére, Hamburg, Rotterdam és az USA keleti partjának megközelítésére. Mivel Oroszország az USA előtt jár az Arktiszon a katonai és kutatási infrastruktúra kiépítésében, Kanada és Grönland jó ugródeszka lenne az amerikaiaknak.

A Panama-csatornánál is a növekvő kínai befolyástól tartanak, vagy ahogy Washingtonban mondják, “A kínaiak már a csatorna mindkét végén jelen vannak!”. A kínai beruházásként a perui Chancay városában épült COSCO kereskedelmi kikötőjét 2024 novemberében Xi Jin-ping kínai elnök jelenlétében adták át, míg Brazília a BRICS alapító tagja és szintén szorosan együttműködik Kínával. Orosz hadihajók jártak 2024 nyarán Kubában és Venezuelában, ami szintén aggasztja az amerikaiakat.

A 47. elnök “szokatlan” kijelentései elindítottak egy folyamatot, ami akarva-akaratlanul felgyorsítja az Atlanti-óceán két partjának “összenövését”. Trump 2017-ben megakadályozta az Obama által előkészített TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) szabadkereskedelmi megállapodást, ami helyett a Biden-adminisztráció és az EU 2021-ben elindította a TTC (Trade and Technology Council) tárgyalásokat. Kanada és Grönland “einstandolásával” Trump az USA geopolitikai, geo stratégiai és gazdasági helyzetét javítaná, amivel nemcsak az EU-val, hanem Kínával szemben is erősödne a nyugati világ legerősebb hatalma, ami azt a félelmet tükrözi, hogy már középtávon sem “elég” a mostani nemzetgazdasági méret. Trump most tesztelte a nemzetközi közvéleményt, és annyit már most elért, hogy az ötleteiről való gondolkodás elindult.

Kiemelt kép: Donald Trump (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Allison Robbert)